С Nokia на Т8: ИТ-интегратор «Ростелеком-сервис» скрестил отечественные линейные транспондеры с WDM системами ушедших вендоров

Эксперты ИТ-интегратора «Ростелеком-сервис» провели эксперимент по импортозамещению каналообразующих блоков телекоммуникационных установок Nokia и Coriant на Т8 при сохранении дорогостоящих WDM. Это позволит поддерживать работоспособность действующих линий сетей на любой протяженности при отсутствии западного оборудования, а также развивать сети на базе российского продукта. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сегодня на сетях операторов связи стоит преимущественно оборудование западных вендоров. Особенно это касается оборудования спектрального уплотнения (WDM). Чаще всего эти элементы реализованы на базе Nokia, Huawei и Coriant. Импортозаместиться здесь полностью пока не представляется возможным. Вопрос о полной замене западных решений встанет остро в перспективе 5-10 лет, когда ранее приобретенное оборудование начнет выходить из строя, и иных путей просто не останется. Тем не менее, в 2023 г. телекоммуникационные компании остро ощутили на себе сразу три проблемы в связи с ситуацией. Во-первых, стали невозможны поставки нового оборудования. И техподдержка уже используемого силами вендора, соответственно, тоже прекратилась.

«При этом телекоммуникационные сети по уровню оснащения и стоимости оборудования относятся к той категории бизнесов, где оперативное импортозамещение – задача практически нереализуемая и крайне дорогостоящая. Речь идет о сотнях миллионов долларов, которые компании просто не готовы вкладывать одномоментно. А также о длительных простоях, что связано с ремонтными работами на узлах», – сказал Андрей Кононенко, генеральный директор «Ростелеком-сервис».

В поисках решения проблемы телеком-операторов «Ростелеком-сервис» провел эксперимент по замене каналообразующих блоков (пропуск чужих лямбд при сохранении западного оборудования WDM) на подобных линиях на российские продукты производства Т8. На действующих магистральных сетях протестировали проходимость каналов Т8 через существующие линии на Nokia и Coriant.

«Данное российское решение является наиболее релевантным по функционалу, одним из самых развитых с технической точки зрения. Кроме того, мы как ИТ-компания уже накопили хорошую практику работы с оборудованием Т8 и можем обеспечивать его качественную техническую поддержку 1,2 и 3 линий», – сказал Андрей Кононенко.

Для тестирования выбрали участки на действующих магистральных сетях от Москвы до Удомли, где через существующие линии на Nokia вставляли каналы Т8 и тестировали возможность пропуска канала от 100 до 400 Гбит. Аналогично был протестирован канал от Москвы до Санкт-Петербурга, выстроенный на базе Coriant, и тоже успешно. В процессе работ выявили ряд нюансов, по решению которых специалисты «Ростелеком-сервис» сделали описание алгоритмов решения. Теперь этот этап также учтен в методике работы с такой комбинацией оборудования.

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«После реализации идеи на оборудовании мы провели длительные нагрузочные тесты – от 7 до 10 суток непрерывно. Все кейсы прошли успешно. Теперь мы готовы масштабировать такое решение – каналы с применением отечественного производителя Т8 на длительных расстояниях (от 1 000 км) и с пропускной способностью не менее 100 гбит/сек», - сказал Андрей Кононенко. – «На работы у нас ушло около месяца. Сегодня мы можем говорить, что мы протестировали алгоритм частичного импортозамещения оборудования сетей связи и готовы предлагать клиентам как аналогичные работы по замещению, так и дальнейшую техническую поддержку таких решений. Мы уже опробовали несколько методик по мониторингу и решению сложностей и наработали методическую базу для таких кейсов. Ключевой этап работы – безусловно, аудит возможности и релевантности такого замещения. Далее реализация проходит довольно оперативно».

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ООО «РТК-сервис» – сервисная ИТ-компания, специализирующаяся на сетевых технологиях. «Ростелеком-сервис» специализируется на услугах консалтинга в области R&D и дизайна инфраструктуры, построения и редизайна критической инфраструктуры, аутсорсинга функционала NOC операторов связи, технической поддержке мультивендорных сетей, ремонте сетевого оборудования зарубежных производителей. Компания имеет 22 точки присутствия по стране, а также собственную лабораторию тестирования сетевого оборудования.