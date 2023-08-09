«Ростелеком» отказывается от Nokia в пользу отечественного «железа»

«Ростелеком» начал заменять иностранное DWDM-оборудование Nokia на российское решение компании «Т8». Сейчас тестируются два участка сети. Пока не стоит вопрос тотальной замены иностранного «железа». Операторы прибегают к импортозамещению только в случае расширения или поддержания работоспособности сетей.

«Ростелеком» переходит на «Т8»

Оператор «Ростелеком» впервые начал заменять иностранное оборудование Nokia и Coriant на решения российской компании «Т8». Заменяются каналообразующие блоки, которые позволяют увеличить пропускную способность оптических волокон (DWDM). Об этом представители «Ростелекома» сообщил CNews.

Пока компания заменила оборудование на двух участках сети: от Москвы до Удомли (Тверская область) и от Москвы до Санкт-Петербурга. Стоимость проекта не раскрывается. Проектом занималась компания «РТК-сервис». В дальнейшем она планирует масштабировать решение «Т8», отметил гендиректор компании «РТК-сервис» Андрей Кононенко.

Сейчас оператор заменяет иностранное оборудование для поддержания работоспособности линий и развивает сети на базе отечественных решений. DWDM-оборудование является базовым элементом для развития и прокладки новых линий, пояснил представитель «Ростелекома». По словам Кононенко, без такого оборудования функционирование сетей связи «невозможно представить».

Можно и нужно ли отказываться от импортного

Для полной замены иностранного оборудования на российское на сети одного оператора потребуется десятки тысяч единиц «железа», рассказал «Ведомостям» ведущий научный сотрудник Центра прикладной фотоники и квантовых технологий «Сколтеха» Виталия Шуба. По его словам, DWDM нужно устанавливать каждые 50 км сети.

Полностью заменить такое оборудование возможно в течение восьми лет при условиях выделения средств операторов на эти цели, считает заместитель гендиректора по стратегическому развитию «Т8» Константин Марченко. «Т8» способна обеспечить рынок достаточным объемом DWDM-оборудования, потому что компания вкладывает в разработку не менее 700 млн руб. в год, привел Марченко.

«Билайн» планирует использовать DWDM-оборудование «Т8» на одном из участков сети, рассказал изданию представитель компании. По его словам, это позволит увеличить пропускную способность оптических сетей без серьезных финансовых вложений. «Билайн» в первую очередь изучает возможность замены для расширения действующих сетей. «Мегафон» также тестирует российское оборудование разных компаний, включая «Т8».

«Т8» не единственный игрок на этом рынке. На нем также присутствуют «ИРЭ полюс», QTECH и «Супертел», приводят операторы. Однако их доля по сравнительна мала.

«Вопрос о полной замене западных решений встанет остро в перспективе 5-10 лет, когда ранее приобретенное оборудование начнет выходить из строя, и иных путей просто не останется», — отмечают в «Ростелекоме».

Импортозамещение сетей

Доля иностранного DWDM-оборудования на российских сетях варьируется в пределах 80–90%, оценили в «РТК-сервисе». Виталий Шуба приводит другие цифры: 50–60%. Согласно приказу Минпромторга, к 2024 г. доля отечественного DWDM-оборудования должна достигнуть не менее 50%.

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Согласно «дорожной» карте «Современные и перспективные сети мобильной связи», власти до 2030 г. вложат в импортозамещение сетей связи 120 млрд руб.

Большинство операторов замещают иностранное оборудование на российское на сетях только в экспериментальном режиме, утверждает представитель «Ростелекома». По его мнению, трудность тотального перехода состоит в отсутствии полноценных аналогов решениям ушедших иностранных вендоров. Поэтому компании пытаются найти компромиссы в данной ситуации и подбирают комбинации из представленных на рынке решений.