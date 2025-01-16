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«РТК-Сервис» перевел сети связи Томского филиала «Ростелекома» на российское IP/MPLS-оборудование Eltex

«РТК-Сервис», являясь ИКТ-партнером «Ростелекома», в рамках оптимизации инфраструктуры телеком-оператора успешно реализовал проект по модернизации сети связи. Инженеры установили новое оборудование в четырех опорных узлах в Томске. Впервые на сети «Ростелекома» использовались IP/MPLS-устройства российского производителя Eltex. Этот проект – очередной шаг в сторону замены импортного телеком-оборудования.

«Ростелеком» является крупнейшим инвестором в области импортозамещения в ИКТ-секторе. Для строительства новых сетей или оптимизации существующих мы используем преимущественно российское оборудование. На рынке уже появляются решения, которые в ближайшей перспективе составят конкуренцию западным аналогам. Мы их тщательно тестируем, и благодаря профессионализму нашего партнера «РТК-Сервис» миграция на отечественную разработку происходит для нас максимально безболезненно», – сказал вице-президент, директор по опорным сетям «Ростелекома» Алексей Никитин.

В результате модернизации «Ростелеком» повысил пропускную способность линии связи в Томском регионе, увеличив скорость сети передачи данных до 80 Гбит/с на модернизируемых участках. Теперь клиенты могут использовать продуктовый портфель оператора в полном объеме.

Инженеры «РТК-Сервис» совместили маршрутизаторы Eltex, имеющие статус ТОРП, с оборудованием от других производителей, в том числе западных. Для бесшовной интеграции новых устройств в мультивендорную инфраструктуру оператора потребовалась тщательная совместная проработка проекта ИКТ-партнером и вендором. Инженеры обеих команд провели тонкую настройку устройств и совместили их с установленным на сетях оборудованием, не допустив перебоев в предоставляемых абонентам услугах. В процессе установки вендор произвел доработку программного обеспечения маршрутизаторов и отработал другие технические запросы со стороны заказчика.

«Подобное оборудование внедрялось на сетях «Ростелекома» впервые, и итоги работы показали его высокую эффективность. А, следовательно, это решение может быть масштабировано на других крупных операторских сетях с большим количеством клиентов и разнообразных сервисов. Сейчас мы завершили первый этап внедрения маршрутизаторов Eltex – в Томской области. Впереди – масштабирование данного решения на другие региональные сети связи. Тесное взаимодействие с вендором, которое у нас сложилось, позволит гарантировать не только выполнение проектов в срок, но и соответствие результата ожиданиям заказчика», – сказал заместитель генерального директора по технической инфраструктуре «РТК-Сервис» Александр Кастрыкин.

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«Совместно с «РТК-Сервис» мы начали поэтапное внедрение наших IP/MPLS-маршрутизаторов на сеть крупнейшего в России оператора связи. Разработку этого оборудования Eltex начал еще в 2014 г., постепенно развивая функционал для замещения зарубежных решений на сети оператора. Закономерным результатом проделанной за прошедшие годы колоссальной работы стал успешный запуск маршрутизаторов Eltex на сети Томского филиала «Ростелекома». Работа профессионалов в своем деле – наших инженеров и инженеров «РТК-Сервис» – в единой команде помогла оперативно решить все вопросы, которые возникали в процессе реализации проекта. Плотное сотрудничество с интегратором позволило нам соблюсти все регламенты работ на сложной сети оператора, имеющей технологические особенности», – отметил руководитель отдела по работе с крупнейшими заказчиками Eltex Александр Князев.

В настоящее время также идет пилотирование оборудования Eltex на сетях оператора на Урале, далее решение будет масштабировано на другие регионы России.

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