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ADVA Optical Networking MRV Communications

ADVA Optical Networking - MRV Communications

СОБЫТИЯ

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23.05.2017 MRV анонсировала 100G транспондеры OD-TXP100-QC2D с поддержкой QSFP28
13.04.2017 MRV представила решение Mobile FrontHaul для операторов мобильной связи

рфейсы до 40 кмSFP-10GMR-ELRTH – «серые» интерфейсы до 20 кмОбновленное решение Mobile FrontHaul от MRV создано в соответствии с пожеланиями мобильных операторов и полностью удовлетворяет всем

28.03.2017 MRV представила обновленные версии транспондеров 100G с поддержкой QSFP28

ть организации схемы резервирования между двумя модулями посредством Y-кабеля в рамках одного шасси.MRV Communications известна на российском рынке благодаря технологиям в области решений для в
02.06.2016 MRV представила новую серию программируемых 10G CPE коммутаторов OS-V

Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий свя
27.04.2016 MRV представила новый мукспондер OD MXP-200G для платформы OptiDriver

Компания MRV Communications представила новый мукспондер OD MXP-200G для платформы OptiDriver, предназначенный для передачи двух каналов 100Гбит/с на одной длине волны. Данное решение позволяет существе
20.01.2016 MRV представила новую линейную карту для платформы OptiPacket с портами 100GE

Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий свя
07.12.2015 MRV анонсировала выпуск нового ETSI шасси OD-6 для платформы OptiDriver

Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи начала серийное производство нового шестислотового ETSI шасси OD-6 для платформы OptiDriver. Шасс
28.05.2015 MRV представила новый модуль 40x10GE для платформы OptiPacket

Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий свя
24.02.2015 MRV анонсировала решение 100G для платформы OptiDriver

Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий свя
28.01.2015 MRV анонсировала решение для передачи 16G Fiber Channel для платформы FiberDriver

Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, анонсировала выпуск нового решения для передачи каналов 16G Fiber Channel для платформы FiberDri
24.06.2014 MRV анонсировала выпуск новой многофункциональной платформы OptiPacket OP-X

Компания MRV анонсировала выпуск новой многофункциональной платформы операторского класса OptiPacket (OP-X). Новая платформа сочетает в себе все имеющиеся на сегодняшний день разработки компании MRV<
04.04.2014 MRV анонсировала выпуск новых 100G мукспондеров для платформы OptiDriver

Компания MRV объявила о расширении портфолио продуктовой линейки OptiDriver новыми 100G мукспондерами, предназначенными для объединения каналов 10G и 40G в 100G поток. 100G мукспондеры разработаны для и
20.12.2013 MRV расширила линейку оборудования MMC новой платформой Media Cross Connect 288 High-Speed chassis

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, анонсировала выпуск новой высокоскоростной платформы Media Cross Connect 288 High-Speed chassis. Платформа адре
20.11.2013 MRV анонсировала новую оптическую платформу OptiDriver

Компания MRV анонсировала выход новой оптической платформы OptiDriver. Как сообщают разработчики, на сегодняшний день платформа является самой компактной 10-ти гигабитной системой оптического транспорта
05.07.2011 MRV представила новые многофункциональные транспондеры для платформы LambdaDriver

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых многофункциональных транспондеров TM2-SFPXC для платформы Lambda Driver, которые обесп
19.04.2011 MRV завершила испытания системы LambdaDriver на совместимость с оборудованием WEY Technology

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила об успешном завершении испытаний системы спектрального уплотнения LambdaDriver на совместимость с сист
28.09.2010 MRV выпустила новые модели демаркационных устройств Metro Ethernet для работы в экстремальном температурном режиме

Компания MRV представила новые модели демаркационных устройств для сетей доступа Ethernet/IP/MPLS, обеспечивающие возможность работы в расширенном диапазоне температур для установки в помещениях, не име
14.09.2010 MRV расширила спектр сменных модулей SFP и XFP, предназначенных для работы в экстремальных условиях

Компания MRV сообщила о выпуске ряда новых моделей сменных оптических модулей SFP и XFP, предназначенных для организации соединений при работе в экстремальных температурных условиях. Эти оптические инте
31.08.2010 MRV выпустила новую модификацию компактных трехслотовых шасси для оптической платформы FiberDriver

Компания MRV сообщила о выпуске новой модификации компактных 3-слотовых шасси NC316BU-3V для оптической CWDM/DWDM платформы FiberDriver, имеющих вертикальное расположение слотов, обеспечивающее установк
24.08.2010 MRV получила патент на решения для передачи цифрового видео по оптическому волокну

Компания MRV объявила о получении патента США №7688231 на интерфейсы SFP для передачи цифрового видео стандарта SDI и видео высокой четкости стандарта HD-SDI по волоконно-оптическому кабелю. Уникальност
17.08.2010 MRV выпустила новые компактные пассивные 40-канальные системы DWDM

Компания MRV сообщила о выпуске новых компактных пассивных мультиплексоров/демультиплексоров DWDM, предназначенных для передачи до 40 каналов связи с любыми протоколами и скоростями по одной паре волоко
27.07.2010 MRV представила 10-гигабитные трансиверы XFP для DWDM с настраиваемыми лазерами

Компания MRV сообщила о выпуске новых 10-гигабитных трансиверов XFP, оснащенных настраиваемыми лазерами и обеспечивающими работу на любых выбранных длинах волн из C-диапазона DWDM в соответствии с прогр
20.07.2010 MRV представила решение для мониторинга оптических каналов DWDM на платформе FiberDriver

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске нового модуля мониторинга оптических каналов (OSA, Optical Spectrum Analyzer) для платформы

13.07.2010 MRV представила 10-гигабитные сервисные модули FiberDriver для демаркации в операторских сетях Ethernet

Компания MRV объявила о выпуске первых в отрасли универсальных 10-гигабитных сервисных модулей для сетей доступа Ethernet. Модули EM316EUSM для платформы FiberDriver обеспечивают расширенные возможности
23.06.2010 MRV представила новую компактную интеллектуальную платформу агрегации 10 Gigabit Ethernet

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, представила новую модель c четырьмя 10-гигабитными портами из линейки интеллектуальных устройств для сетей Ethe
16.06.2010 В MRV назначен новый генеральный директор

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о том, что Ноам Лотан принял решение покинуть пост генерального директора (CEO) компании с 30 июня 201
08.06.2010 MRV представила новые абонентские устройства для операторских сетей Ethernet серии OptiSwitch 304S

Компания MRV Communications представила новые абонентские устройства для сетей доступа Ethernet из серии OS304, обеспечивающие расширенные возможности управления трафиком, удаленное управление по станда
13.04.2010 MRV выпустила новые модели «дальнобойных» трансиверов SFP с поддержкой 4-гигабитного Fibre Channel

Компания MRV и ее подразделение по производству оптических компонентов Source Photonics объявили о выпуске новых моделей миниатюрных сменных трансиверов SFP, предназначенных для работы на расстояниях до
06.04.2010 MRV выпустила компактные 10-гигабитные транспондеры DWDM для платформы LambdaDriver c поддержкой FEC

Компания MRV выпустила новые модели транспондеров TM-DXFPF для платформы LambdaDriver, поддерживающих коррекцию ошибок FEC/EFEC. Это дает возможность обнаруживать и исправлять ошибки в битах данных, воз
23.03.2010 MRV выпустила новую модификацию компактных двухслотовых шасси для оптической платформы FiberDriver

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых модификаций компактных 2-слотовых шасси NC316-BU/2 для оптической CWDM/DWDM платформы

03.03.2010 MRV выпустила регулируемые оптические аттенюаторы для платформы LambdaDriver

Компания MRV сообщила о выпуске регулируемых оптических аттенюаторов (Variable Optical Attenuators, VOA) для платформы LambdaDriver. Они обеспечивают внесение затухания и регулирование уровня сигнала ка
24.02.2010 MRV выпускает 40/80-канальные ROADM с 9-уровневой оптической коммутацией WSS

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске 40/80-канальных реконфигурируемых мультиплексоров ввода/вывода (ROADM) для платформы LambdaD
10.02.2010 MRV выпустила новые системы серии TereScope 2000

Компания MRV выпустила новые модели из серии устройств TereScope 2000, обеспечивающие беспроводную атмосферную передачу данных Fast Ethernet 100 Мбит/с на расстояния до 2,8 км. Эти устройства могут быть
26.01.2010 MRV выпустила программно настраиваемые модули компенсации дисперсии для платформы LambdaDriver

Компания MRV сообщила о выпуске новых модулей компенсации дисперсии (DCU, Dispersion Compensation Unit) для платформы волнового мультиплексирования LambdaDriver. Они обеспечивают программную настройку в
19.01.2010 MRV выпустила новые модули SFP для передачи цифрового видеосигнала по коаксиальному кабелю

Компания MRV выпустила новые модели первых в отрасли миниатюрных сменных модулей SFP с интерфейсами для медного коаксиального кабеля, предназначенных для передачи цифрового видеосигнала. Новые коаксиаль
16.09.2008 MRV представила новые маршрутизирующие коммутаторы для 10-гигабитных сетей IPv4/IPv6

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, представила новую линейку маршрутизирующих коммутаторов IPv4/IPv6 операторского класса OSM8500 – высокопроизвод
08.09.2008 MRV расширила спектр сменных интерфейсов SFP

Компания MRV объявила о расширении спектра выпускаемых сменных трансиверов SFP для работы по одному волокну. Среди новых моделей – трансиверы, поддерживающие различные протоколы и дальности работы до 12
26.08.2008 MRV представила новые медиаконвертеры Fast Ethernet

Компания MRV сообщила о выпуске новой модификации многофункциональных медиаконвертеров EM316SW-XY для платформы FiberDriver, обеспечивающих возможность работы в расширенном диапазоне температур для уста
05.08.2008 MRV представила новые абонентские устройства для операторских сетей Ethernet

Компания MRV представила новую модель OS906 из линейки интеллектуальных абонентских устройств для сетей Ethernet/IP/MPLS, обеспечивающих расширенные возможности управления трафиком, поддержку SLA и разл
22.07.2008 MRV представила новый 24-портовый коммутатор 2-го уровня

Компания MRV представила новый коммутатор из линейки устройств фиксированной конфигурации OptiSwitch-MR. Это модель MR2226N-2C, представляющая собой коммутатор Уровня 2, имеющий широкий набор функций дл

Публикаций - 221, упоминаний - 284

ADVA Optical Networking и организации, системы, технологии, персоны:

ADVA Optical Networking - MRV Luminent 21 18
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 7
Cisco Systems 5372 7
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Oracle Corporation 7074 5
HP 3Com 681 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 4
Lenovo Motorola 3566 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Ciena 221 3
Oracle - BEA Systems 162 2
Oracle Siebel Systems 519 2
JDSU - JDS Uniphase 219 2
Tellabs - NetCore Systems 65 2
Compuware - CareTech Solutions 50 2
NextWave 44 2
FirstPage USA 2 2
Redback Networks 55 2
Broadcom - Brocade - Foundry Networks 23 2
Metrocall 4 2
Charter Communications 41 2
SAP SE 5601 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Microsoft Corporation 25775 2
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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
ZTE Corporation 800 2
D-Link - Д-Линк Трейд 395 2
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Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 2
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 2
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Best Buy 223 2
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 1
Россети Ленэнерго 1699 5
American Airlines 90 4
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Мраморгаз 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Газпром трансгаз 157 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 14
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 13
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SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 146
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Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 115
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Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 93
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 93
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 87
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 47
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Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 455 35
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1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 30
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 28
Optical Access 72 27
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RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 813 22
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 302 22
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 21
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Oracle Java - язык программирования 3469 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 1
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Сингапур - Республика 1953 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
США - Калифорния 4829 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Нидерланды 3746 1
Металлы - Медь - Copper 862 41
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 15
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 8
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 85 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 75 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Аренда 2687 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 1
Свинец - Plumbum - химический элемент 136 1
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 93 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 117 1
Химия - Кадмий - Cadmium - химический элемент 38 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Dow Jones - MarketWatch 334 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
ZDnet 663 1
The Washington Post 350 1
Internet Stock Report 994 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Dataquest 353 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Fortune Global 500 295 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CeBIT 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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