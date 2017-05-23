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ADVA Optical Networking MRV Communications
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|23.05.2017
|MRV анонсировала 100G транспондеры OD-TXP100-QC2D с поддержкой QSFP28
|13.04.2017
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MRV представила решение Mobile FrontHaul для операторов мобильной связи
рфейсы до 40 кмSFP-10GMR-ELRTH – «серые» интерфейсы до 20 кмОбновленное решение Mobile FrontHaul от MRV создано в соответствии с пожеланиями мобильных операторов и полностью удовлетворяет всем
|28.03.2017
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MRV представила обновленные версии транспондеров 100G с поддержкой QSFP28
ть организации схемы резервирования между двумя модулями посредством Y-кабеля в рамках одного шасси.MRV Communications известна на российском рынке благодаря технологиям в области решений для в
|02.06.2016
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MRV представила новую серию программируемых 10G CPE коммутаторов OS-V
Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий свя
|27.04.2016
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MRV представила новый мукспондер OD MXP-200G для платформы OptiDriver
Компания MRV Communications представила новый мукспондер OD MXP-200G для платформы OptiDriver, предназначенный для передачи двух каналов 100Гбит/с на одной длине волны. Данное решение позволяет существе
|20.01.2016
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MRV представила новую линейную карту для платформы OptiPacket с портами 100GE
Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий свя
|07.12.2015
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MRV анонсировала выпуск нового ETSI шасси OD-6 для платформы OptiDriver
Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи начала серийное производство нового шестислотового ETSI шасси OD-6 для платформы OptiDriver. Шасс
|28.05.2015
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MRV представила новый модуль 40x10GE для платформы OptiPacket
Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий свя
|24.02.2015
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MRV анонсировала решение 100G для платформы OptiDriver
Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий свя
|28.01.2015
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MRV анонсировала решение для передачи 16G Fiber Channel для платформы FiberDriver
Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, анонсировала выпуск нового решения для передачи каналов 16G Fiber Channel для платформы FiberDri
|24.06.2014
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MRV анонсировала выпуск новой многофункциональной платформы OptiPacket OP-X
Компания MRV анонсировала выпуск новой многофункциональной платформы операторского класса OptiPacket (OP-X). Новая платформа сочетает в себе все имеющиеся на сегодняшний день разработки компании MRV<
|04.04.2014
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MRV анонсировала выпуск новых 100G мукспондеров для платформы OptiDriver
Компания MRV объявила о расширении портфолио продуктовой линейки OptiDriver новыми 100G мукспондерами, предназначенными для объединения каналов 10G и 40G в 100G поток. 100G мукспондеры разработаны для и
|20.12.2013
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MRV расширила линейку оборудования MMC новой платформой Media Cross Connect 288 High-Speed chassis
Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, анонсировала выпуск новой высокоскоростной платформы Media Cross Connect 288 High-Speed chassis. Платформа адре
|20.11.2013
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MRV анонсировала новую оптическую платформу OptiDriver
Компания MRV анонсировала выход новой оптической платформы OptiDriver. Как сообщают разработчики, на сегодняшний день платформа является самой компактной 10-ти гигабитной системой оптического транспорта
|05.07.2011
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MRV представила новые многофункциональные транспондеры для платформы LambdaDriver
Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых многофункциональных транспондеров TM2-SFPXC для платформы Lambda Driver, которые обесп
|19.04.2011
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MRV завершила испытания системы LambdaDriver на совместимость с оборудованием WEY Technology
Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила об успешном завершении испытаний системы спектрального уплотнения LambdaDriver на совместимость с сист
|28.09.2010
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MRV выпустила новые модели демаркационных устройств Metro Ethernet для работы в экстремальном температурном режиме
Компания MRV представила новые модели демаркационных устройств для сетей доступа Ethernet/IP/MPLS, обеспечивающие возможность работы в расширенном диапазоне температур для установки в помещениях, не име
|14.09.2010
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MRV расширила спектр сменных модулей SFP и XFP, предназначенных для работы в экстремальных условиях
Компания MRV сообщила о выпуске ряда новых моделей сменных оптических модулей SFP и XFP, предназначенных для организации соединений при работе в экстремальных температурных условиях. Эти оптические инте
|31.08.2010
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MRV выпустила новую модификацию компактных трехслотовых шасси для оптической платформы FiberDriver
Компания MRV сообщила о выпуске новой модификации компактных 3-слотовых шасси NC316BU-3V для оптической CWDM/DWDM платформы FiberDriver, имеющих вертикальное расположение слотов, обеспечивающее установк
|24.08.2010
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MRV получила патент на решения для передачи цифрового видео по оптическому волокну
Компания MRV объявила о получении патента США №7688231 на интерфейсы SFP для передачи цифрового видео стандарта SDI и видео высокой четкости стандарта HD-SDI по волоконно-оптическому кабелю. Уникальност
|17.08.2010
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MRV выпустила новые компактные пассивные 40-канальные системы DWDM
Компания MRV сообщила о выпуске новых компактных пассивных мультиплексоров/демультиплексоров DWDM, предназначенных для передачи до 40 каналов связи с любыми протоколами и скоростями по одной паре волоко
|27.07.2010
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MRV представила 10-гигабитные трансиверы XFP для DWDM с настраиваемыми лазерами
Компания MRV сообщила о выпуске новых 10-гигабитных трансиверов XFP, оснащенных настраиваемыми лазерами и обеспечивающими работу на любых выбранных длинах волн из C-диапазона DWDM в соответствии с прогр
|20.07.2010
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MRV представила решение для мониторинга оптических каналов DWDM на платформе FiberDriver
Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске нового модуля мониторинга оптических каналов (OSA, Optical Spectrum Analyzer) для платформы
|13.07.2010
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MRV представила 10-гигабитные сервисные модули FiberDriver для демаркации в операторских сетях Ethernet
Компания MRV объявила о выпуске первых в отрасли универсальных 10-гигабитных сервисных модулей для сетей доступа Ethernet. Модули EM316EUSM для платформы FiberDriver обеспечивают расширенные возможности
|23.06.2010
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MRV представила новую компактную интеллектуальную платформу агрегации 10 Gigabit Ethernet
Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, представила новую модель c четырьмя 10-гигабитными портами из линейки интеллектуальных устройств для сетей Ethe
|16.06.2010
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В MRV назначен новый генеральный директор
Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о том, что Ноам Лотан принял решение покинуть пост генерального директора (CEO) компании с 30 июня 201
|08.06.2010
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MRV представила новые абонентские устройства для операторских сетей Ethernet серии OptiSwitch 304S
Компания MRV Communications представила новые абонентские устройства для сетей доступа Ethernet из серии OS304, обеспечивающие расширенные возможности управления трафиком, удаленное управление по станда
|13.04.2010
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MRV выпустила новые модели «дальнобойных» трансиверов SFP с поддержкой 4-гигабитного Fibre Channel
Компания MRV и ее подразделение по производству оптических компонентов Source Photonics объявили о выпуске новых моделей миниатюрных сменных трансиверов SFP, предназначенных для работы на расстояниях до
|06.04.2010
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MRV выпустила компактные 10-гигабитные транспондеры DWDM для платформы LambdaDriver c поддержкой FEC
Компания MRV выпустила новые модели транспондеров TM-DXFPF для платформы LambdaDriver, поддерживающих коррекцию ошибок FEC/EFEC. Это дает возможность обнаруживать и исправлять ошибки в битах данных, воз
|23.03.2010
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MRV выпустила новую модификацию компактных двухслотовых шасси для оптической платформы FiberDriver
Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых модификаций компактных 2-слотовых шасси NC316-BU/2 для оптической CWDM/DWDM платформы
|03.03.2010
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MRV выпустила регулируемые оптические аттенюаторы для платформы LambdaDriver
Компания MRV сообщила о выпуске регулируемых оптических аттенюаторов (Variable Optical Attenuators, VOA) для платформы LambdaDriver. Они обеспечивают внесение затухания и регулирование уровня сигнала ка
|24.02.2010
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MRV выпускает 40/80-канальные ROADM с 9-уровневой оптической коммутацией WSS
Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске 40/80-канальных реконфигурируемых мультиплексоров ввода/вывода (ROADM) для платформы LambdaD
|10.02.2010
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MRV выпустила новые системы серии TereScope 2000
Компания MRV выпустила новые модели из серии устройств TereScope 2000, обеспечивающие беспроводную атмосферную передачу данных Fast Ethernet 100 Мбит/с на расстояния до 2,8 км. Эти устройства могут быть
|26.01.2010
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MRV выпустила программно настраиваемые модули компенсации дисперсии для платформы LambdaDriver
Компания MRV сообщила о выпуске новых модулей компенсации дисперсии (DCU, Dispersion Compensation Unit) для платформы волнового мультиплексирования LambdaDriver. Они обеспечивают программную настройку в
|19.01.2010
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MRV выпустила новые модули SFP для передачи цифрового видеосигнала по коаксиальному кабелю
Компания MRV выпустила новые модели первых в отрасли миниатюрных сменных модулей SFP с интерфейсами для медного коаксиального кабеля, предназначенных для передачи цифрового видеосигнала. Новые коаксиаль
|16.09.2008
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MRV представила новые маршрутизирующие коммутаторы для 10-гигабитных сетей IPv4/IPv6
Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, представила новую линейку маршрутизирующих коммутаторов IPv4/IPv6 операторского класса OSM8500 – высокопроизвод
|08.09.2008
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MRV расширила спектр сменных интерфейсов SFP
Компания MRV объявила о расширении спектра выпускаемых сменных трансиверов SFP для работы по одному волокну. Среди новых моделей – трансиверы, поддерживающие различные протоколы и дальности работы до 12
|26.08.2008
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MRV представила новые медиаконвертеры Fast Ethernet
Компания MRV сообщила о выпуске новой модификации многофункциональных медиаконвертеров EM316SW-XY для платформы FiberDriver, обеспечивающих возможность работы в расширенном диапазоне температур для уста
|05.08.2008
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MRV представила новые абонентские устройства для операторских сетей Ethernet
Компания MRV представила новую модель OS906 из линейки интеллектуальных абонентских устройств для сетей Ethernet/IP/MPLS, обеспечивающих расширенные возможности управления трафиком, поддержку SLA и разл
|22.07.2008
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MRV представила новый 24-портовый коммутатор 2-го уровня
Компания MRV представила новый коммутатор из линейки устройств фиксированной конфигурации OptiSwitch-MR. Это модель MR2226N-2C, представляющая собой коммутатор Уровня 2, имеющий широкий набор функций дл
ADVA Optical Networking и организации, системы, технологии, персоны:
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
|Dow Jones - MarketWatch 334 2
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|ZDnet 663 1
|The Washington Post 350 1
|Internet Stock Report 994 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|Gartner - Dataquest 353 1
|In-Stat 115 1
|In-Stat/MDR 74 1
|Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
|Fortune Global 500 295 1
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