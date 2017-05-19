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XFP 10Gbit Small Form-factor Pluggable протоколо-независимый оптический трансивер «горячей» замены

Трансиверы применяются для приема-передачи данных между станциями – компьютерами, ЭВМ, серверами, устройствами связи. Широкое распространение получили в сфере телекоммуникации и технологиях, обслуживающих интернет, компьютерные сети. Такие приемопередатчики соединяют интерфейс главной вычислительной машины с локальными сетями. Также адаптер способен обнаруживать противоречия на линии, мониторить ее.

  • SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов)
  • Ethernet transceiver - Network Transceiver - Сетевой трансивер - Ethernet Controller
  • QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable - SFF-8635 - промышленный стандарт модульных компактных сетевых трансиверов, применяющихся в высокоскоростных сетях передачи данных

СОБЫТИЯ

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19.05.2017 D-Link представила коммутатор DGS-1026X C 10-Гбит оптическими портами для СМБ 1
28.01.2015 MRV анонсировала решение для передачи 16G Fiber Channel для платформы FiberDriver 1
12.07.2012 Qtech выпустил коммутатор для построения сетей агрегации малых и средних операторов связи 1
20.02.2012 Allied Telesis выпустила 10G модули расширения для коммутаторов серий x900 и SwitchBlade x908 1
01.06.2011 Allied Telesis представила карту виртуализации AT-VNC10S, работающую на скоростях 10G 1
14.09.2010 MRV расширила спектр сменных модулей SFP и XFP, предназначенных для работы в экстремальных условиях 1
31.08.2010 MRV выпустила новую модификацию компактных трехслотовых шасси для оптической платформы FiberDriver 1
17.08.2010 MRV выпустила новые компактные пассивные 40-канальные системы DWDM 1
27.07.2010 MRV представила 10-гигабитные трансиверы XFP для DWDM с настраиваемыми лазерами 1
13.07.2010 MRV представила 10-гигабитные сервисные модули FiberDriver для демаркации в операторских сетях Ethernet 1
23.06.2010 MRV представила новую компактную интеллектуальную платформу агрегации 10 Gigabit Ethernet 1
23.03.2010 MRV выпустила новую модификацию компактных двухслотовых шасси для оптической платформы FiberDriver 1
03.06.2008 MRV выпустила новые модули для платформы LambdaDriver 1
20.05.2008 MRV представила первую 10-гигабитную беспроводную оптическую систему 1
24.03.2008 MRV представила новый 48-портовый гигабитный коммутатор 1
20.03.2008 ZyXEL представил маршрутизирующий коммутатор для сетей 10G Ethernet 2
04.12.2007 MRV выпустила новые двухканальные 10-гигабитные транспондеры 1
03.10.2007 MRV представила новые медиаконвертеры 10 Gigabit Ethernet 1
26.09.2007 MRV представила новый 24-портовый гигабитный коммутатор 1
24.07.2007 MRV пополнила линейку коммутаторов 10-гигабитной моделью 1
18.07.2007 MRV выпустила компактные пассивные 40-канальные системы DWDM 2
19.06.2007 MRV представила 10-гигабитный демаркационный коммутатор для Metro Ethernet 1
20.02.2007 MRV выпускает новый 10-гигабитный коммутатор OptiSwitch 9000 1
08.02.2007 D-Link анонсировал новую серию управляемых коммутаторов 1
21.11.2006 Allied Telesis выпускает коммутаторы серии AT-9400 1
31.10.2006 MRV представила сменные трансиверы XFP для 10-гигабитных соединений DWDM 1
17.10.2006 MRV представила новый 24-портовый гигабитный коммутатор 1
28.02.2006 MRV выпустил новый 10-гигабитный коммутатор OptiSwitch 9000 1
05.07.2005 MRV представила новый коммутатор DaVinci 1
28.06.2005 MRV представила сменные трансиверы XFP для DWDM 1
20.04.2004 MRV выпустил транспондеры DWDM с поддержкой 10 Gigabit Ethernet 1
18.03.2003 Intel представил оборудование для высокоскоростных сетей Ethernet 2

Публикаций - 34, упоминаний - 37

XFP и организации, системы, технологии, персоны:

ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 24
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 3
Cisco Systems 5372 2
Huawei 4677 2
ZTE Corporation 800 2
Fujitsu 2105 2
D-Link - Д-Линк Трейд 395 2
Ciena 221 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 2
ADVA Optical Networking - MRV Luminent 21 1
Analog Devices - Maxim Integrated Products 19 1
TE Connectivity - Tyco Electronics - AMP Incorporated - Tyco Electronics Subsea Communications - TyCom - Tyco Telecommunications - Tyco Undersea Systems - Tyco Submarine Systems 30 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Qtech - Кьютэк 211 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Infinera 40 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 6
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 26
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 25
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 21
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 21
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 20
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 20
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 15
Трансивер - Transceiver 149 13
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 13
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 266 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 7
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 7
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 7
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 455 7
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 7
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 7
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 6
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 6
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 110 6
IPv4 - Internet Protocol version 4 275 5
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 813 5
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 302 5
PIM - Protocol Independent Multicast - мультикастинг не зависящий от протокола - семейство многоадресных протоколов маршрутизации для IP сетей 23 5
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 5
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 74 4
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 4
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 180 4
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 188 4
VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol - сетевой протокол доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза 38 4
MSTP - Multiple Spanning Tree Protocol 50 4
SONET/SDH - Synchronous Optical Network - Synchronous Digital Hierarchy - Синхронная оптическая сеть - Технология синхронной цифровой иерархии 108 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 3
xDSL - DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer - мультиплексор (модем) доступа цифровой абонентской линии xDSL 84 3
IP-сеть - IP-routing - IP-маршрутизация 51 3
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 12
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 10
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 8
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 97 5
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 3
Linux OS 11533 2
Intel CSA - Intel Communication Streaming Architecture 9 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 11 1
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 1
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 1
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 60 1
Allied Telesis - SwitchBlade 16 1
D-Link Safeguard Engine 20 1
Wray Melvyn - Рэй Мэлвин 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Европа 24964 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Металлы - Медь - Copper 862 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 85 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
NYT - The New York Times 1100 1
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