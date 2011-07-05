MRV представила новые многофункциональные транспондеры для платформы LambdaDriver ак и удаленно посредством Telnet, SNMP или графической системы управления MegaVision Pro. Платформа LambdaDriver является гибким решением, которое обеспечивает мультиплексирование до 160 потоко

MRV завершила испытания системы LambdaDriver на совместимость с оборудованием WEY Technology -оптических линий связи, сообщила об успешном завершении испытаний системы спектрального уплотнения LambdaDriver на совместимость с системами распределенного доступа и удаленных рабочих мест пр

MRV выпустила компактные 10-гигабитные транспондеры DWDM для платформы LambdaDriver c поддержкой FEC Компания MRV выпустила новые модели транспондеров TM-DXFPF для платформы LambdaDriver, поддерживающих коррекцию ошибок FEC/EFEC. Это дает возможность обнаруживать и исправлять ошибки в битах данных, возникающие в оконечном оборудовании или волоконно-оптических линия

MRV выпустила регулируемые оптические аттенюаторы для платформы LambdaDriver Компания MRV сообщила о выпуске регулируемых оптических аттенюаторов (Variable Optical Attenuators, VOA) для платформы LambdaDriver. Они обеспечивают внесение затухания и регулирование уровня сигнала каналов DWDM в соответствии с программными настройками. Как отмечают в компании, проектирование сетей DWDM обычн

MRV выпускает 40/80-канальные ROADM с 9-уровневой оптической коммутацией WSS щила о выпуске 40/80-канальных реконфигурируемых мультиплексоров ввода/вывода (ROADM) для платформы LambdaDriver, построенных на основе системы выборочной коммутации длин волн (Wave Selective S

MRV выпустила программно настраиваемые модули компенсации дисперсии для платформы LambdaDriver Компания MRV сообщила о выпуске новых модулей компенсации дисперсии (DCU, Dispersion Compensation Unit) для платформы волнового мультиплексирования LambdaDriver. Они обеспечивают программную настройку величины компенсации дисперсии в широком диапазоне, что обеспечивает значительное увеличение дальности протяженных высокоскоростных оптическ

MRV выпустила новые модули для платформы LambdaDriver Компания MRV сообщила о выпуске новых модулей для платформы LambdaDriver, имеющих функциональность коммутаторов Ethernet c портами 1 и 10 Gigabit Ethernet. Их использование делает платформу LambdaDriver еще более универсальной, обеспечивая интегр

MRV выпустила новые транспондеры LambdaDriver вщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых четырехканальных транспондеров Fibre Channel для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Они предназначены для организации уплотнения DWDM в сетях SAN и обеспечивают передачу 4 потоков Fibre Channel 2 Гбит/сек по одному каналу DWDM (на длинах волн согласно частотной с

MRV выпустила новый транспондер DWDM для платформы LambdaDriver , поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых четырехканальных транспондеров STM-16 для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Они предназначены для построения сетей DWDM и обеспечивают передачу 4 потоков STM-16/OC-48 по одному каналу DWDM (на длинах волн согласно частотной сетке ITU-T), что четырехкратно

MRV представила транспондеры DWDM для платформы LambdaDriver Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, анонсировала выпуск новых транспондеров для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Они предназначены для передачи сигналов со скоростью до 2,5 Гбит/с на расстояния до 200 км и позволяют значительно снизить затраты на организацию соединений DWDM с увеличенной дал

MRV увеличила дальность соединений DWDM на платформе LambdaDriver етей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых моделей рамановских оптических усилителей для использования в сетях DWDM, построенных на базе платформы волнового мультиплексирования LambdaDriver. Данные устройства предназначены для работы совместно с уже существующими эрбиевыми оптическими усилителями LambdaDriver и позволяют увеличить дальность соединений DWDM до 2

MRV увеличила дальность соединений DWDM мпания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых модулей рамановских оптических усилителей для платформы волнового мультиплексирования LambdaDriver. Данные модули предназначены для использования совместно с уже существующими эрбиевыми оптическими усилителями LambdaDriver и позволяют увеличить дальность соединений DWDM д

MRV увеличивает плотность CWDM на шасси вязи, сообщила о выпуске новых моделей оптических мультиплексоров и демультиплексоров для платформы LambdaDriver. Эти пассивные устройства позволяют организовать передачу до 16 каналов CWDM на

Система LambdaDriver получила сертификат Brocade линий связи, сообщила о завершении испытаний и сертификации семейства волнового мультиплексирования LambdaDriver по программе Fabric Aware компании Brocade. Данная программа предполагает провед

MRV представила модули Gigabit Ethernet для платформы LambdaDriver Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, выпустила новые модули Gigabit Ethernet для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Модули обеспечивают одновременную передачу канала Gigabit Ethernet и 8 потоков E1 на одной длине волны CWDM/DWDM, что увеличивает пропускную способность пары оптических волокон и

MRV выпустил транспондеры DWDM с поддержкой 10 Gigabit Ethernet Компания MRV Communications сообщила о выпуске нового транспондера для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Они предназначены для передачи сигнала 10 Gigabit Ethernet (в соответствии со стандартом IEEE 802.3ae), что увеличивает эффективность систем волнового уплотнения. Транспондеры TM-

MRV выпустил новый транспондер DWDM для платформы LambdaDriver для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новой модификации двухканальных транспондеров Gigabit Ethernet для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Они предназначены для построения сетей DWDM и обеспечивают передачу двух потоков Gigabit Ethernet по одному каналу DWDM (длине волны согласно ITU-T), что двукратно увеличивает про

MRV выпустил двухканальный транспондер CWDM/DWDM для платформы LambdaDriver -оптических линий связи, сообщила о выпуске новых двухканальных транспондеров TM2-SFP для платформы LambdaDriver, которые обеспечивают одновременную передачу двух независимых каналов данных со

MRV выпустил новый модуль для платформы LambdaDriver Компания MRV Communications сообщила о выпуске новых модулей ESCON для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Они обеспечивают передачу 4 потоков ESCON по одному каналу CWDM/DWDM, что четырехкратно увеличивает пропускную способность одной пары оптических волокон, позволяя организовывать п

LambdaDriver сертифицируется по системе "Связь" Компания MRV Communications объявила о начале процесса сертификации по системе "Связь" платформы LambdaDriver. Сертификация начата в связи с реализацией ряда проектов по уплотнению оптически

MRV Communications выпустил новый модуль для LambdaDriver Компания MRV Communications сообщила о выпуске новых модулей Gigabit Ethernet для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Они обеспечивают передачу двух потоков Gigabit Ethernet по одному каналу CWDM/DWDM, что двукратно увеличивает пропускную способность одной пары оптических волокон, позволяя органи

MRV Communications предоставил IBM решения WDM на основе платформы LambdaDriver рского соглашения с IBM в области продвижения систем волнового мультиплексирования WDM на платформе LambdaDriver. Соглашение было заключено после успешного выполнения ряда совместных проектов в

MRV Communications расширил семейство мультиплексоров LambdaDriver Компания MRV Communications сообщила о выпуске новой модели LambdaDriver-400 в семействе мультиплексоров CWDM/DWDM. LambdaDriver-400 - это многофу

MRV Communications выпустил новые транспондеры для платформы LambdaDriver Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила сегодня о выпуске новых моделей транспондеров для платформы LambdaDriver. Новые транспондеры являются универсальными и поддерживают любые протоколы и типы оптических соединений в зависимости от установленных в них сменных SFP-трансиверов (SFP – это спец

Optical Access объявила о повышении дальности работы систем DWDM на платформе LambdaDriver до 600 км щих увеличение дальности соединений DWDM до 400 и 600 км. Данное решение предназначено для платформ LambdaDriver-800 и LambdaDriver-1600, осуществляющих передачу до 8, 16 или 32 каналов

Optical Access представила 16-канальную систему CWDM для платформы LambdaDriver связи, объявила о выпуске новых моделей оптических мультиплексоров/демультиплексоров для платформы LambdaDriver. Среди них - системы CWDM, обеспечивающие передачу до 16 каналов данных по одной

Optical Access выпустила решение для построения кольцевых топологий в сетях WDM иний связи, объявила о выпуске модулей оптических мультиплексоров ввода-вывода (OADM) для платформы LambdaDriver. Данные модули позволяют добавлять или отводить отдельные длины волн из линии WD