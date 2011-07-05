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ADVA Optical Networking MRV LambdaDriver CWDM/DWDM



05.07.2011 MRV представила новые многофункциональные транспондеры для платформы LambdaDriver
19.04.2011 MRV завершила испытания системы LambdaDriver на совместимость с оборудованием WEY Technology
06.04.2010 MRV выпустила компактные 10-гигабитные транспондеры DWDM для платформы LambdaDriver c поддержкой FEC
03.03.2010 MRV выпустила регулируемые оптические аттенюаторы для платформы LambdaDriver
26.01.2010 MRV выпустила программно настраиваемые модули компенсации дисперсии для платформы LambdaDriver
03.06.2008 MRV выпустила новые модули для платформы LambdaDriver
27.11.2007 MRV выпустила новые транспондеры LambdaDriver
21.11.2006 MRV выпустила новый транспондер DWDM для платформы LambdaDriver
27.06.2006 MRV представила транспондеры DWDM для платформы LambdaDriver
06.06.2006 MRV увеличила дальность соединений DWDM на платформе LambdaDriver
23.08.2005 MRV увеличила дальность соединений DWDM
24.05.2005 MRV увеличивает плотность CWDM на шасси
02.11.2004 Система LambdaDriver получила сертификат Brocade
19.10.2004 MRV представила модули Gigabit Ethernet для платформы LambdaDriver
20.04.2004 MRV выпустил транспондеры DWDM с поддержкой 10 Gigabit Ethernet
10.03.2004 MRV выпустил новый транспондер DWDM для платформы LambdaDriver
17.02.2004 MRV выпустил двухканальный транспондер CWDM/DWDM для платформы LambdaDriver
09.02.2004 MRV выпустил новый модуль для платформы LambdaDriver
02.12.2003 LambdaDriver сертифицируется по системе "Связь"
04.11.2003 MRV Communications выпустил новый модуль для LambdaDriver
23.09.2003 MRV Communications предоставил IBM решения WDM на основе платформы LambdaDriver
10.06.2003 MRV Communications выпустил новые транспондеры для платформы LambdaDriver
02.07.2002 Optical Access объявила о повышении дальности работы систем DWDM на платформе LambdaDriver до 600 км
28.05.2002 Optical Access представила 16-канальную систему CWDM для платформы LambdaDriver
19.02.2002 Optical Access выпустила решение для построения кольцевых топологий в сетях WDM
30.10.2001 Optical Access расширила линейку мультиплексоров WDM семейства LambdaDriver

Публикаций - 95, упоминаний - 158

ADVA Optical Networking упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 69
Электросвязь 215 2
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 0 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 1
Brocade Communications Systems 240 1
ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 34 1
WEY Technology - WEYTEC - Вей Текнолоджи 9 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 4
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 558 77
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 50
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 47
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 47
Optical Access 71 46
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 34
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 256 28
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 306 26
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 24
EoV - Ethernet-over-VDSL 27 20
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 359 17
STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 88 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 11
SONET/SDH - Synchronous Optical Network - Synchronous Digital Hierarchy - Синхронная оптическая сеть - Технология синхронной цифровой иерархии 1 7
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 344 7
GBIC - GigaBit Interface Converter - стандарт передатчиков 48 6
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 364 6
XFP - 10Gbit Small Form-factor Pluggable - протоколо-независимый оптический трансивер «горячей» замены 32 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 4
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 555 4
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 388 4
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 60 4
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 1267 4
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 56 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 3
ROADM - Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer - технология оптического мультиплексирования ввода/вывода 20 3
VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol - сетевой протокол доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза 23 3
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 82 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 2
HD-SDI - High-Definition Serial Digital Interface 15 2
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 173 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 326 2
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 41 2
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 98 2
IPX - Internetwork Packet Exchange - межсетевой обмен пакетами 43 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 175 1
РЛС - L-диапазон - диапазон частот дециметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи 4 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 863 1
ADVA Optical Networking - MRV OptiSwitch 98 51
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 44
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver (OptiDriver) 68 34
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 8
Linux OS 7669 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 1
Южная Корея - Республика 4394 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 1
Китай - Тайвань 2115 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 50
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 29
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
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