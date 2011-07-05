Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ADVA Optical Networking MRV LambdaDriver CWDM/DWDM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.07.2011 MRV представила новые многофункциональные транспондеры для платформы LambdaDriver

ак и удаленно посредством Telnet, SNMP или графической системы управления MegaVision Pro. Платформа LambdaDriver является гибким решением, которое обеспечивает мультиплексирование до 160 потоко
19.04.2011 MRV завершила испытания системы LambdaDriver на совместимость с оборудованием WEY Technology

-оптических линий связи, сообщила об успешном завершении испытаний системы спектрального уплотнения LambdaDriver на совместимость с системами распределенного доступа и удаленных рабочих мест пр
06.04.2010 MRV выпустила компактные 10-гигабитные транспондеры DWDM для платформы LambdaDriver c поддержкой FEC

Компания MRV выпустила новые модели транспондеров TM-DXFPF для платформы LambdaDriver, поддерживающих коррекцию ошибок FEC/EFEC. Это дает возможность обнаруживать и исправлять ошибки в битах данных, возникающие в оконечном оборудовании или волоконно-оптических линия
03.03.2010 MRV выпустила регулируемые оптические аттенюаторы для платформы LambdaDriver

Компания MRV сообщила о выпуске регулируемых оптических аттенюаторов (Variable Optical Attenuators, VOA) для платформы LambdaDriver. Они обеспечивают внесение затухания и регулирование уровня сигнала каналов DWDM в соответствии с программными настройками. Как отмечают в компании, проектирование сетей DWDM обычн
24.02.2010 MRV выпускает 40/80-канальные ROADM с 9-уровневой оптической коммутацией WSS

щила о выпуске 40/80-канальных реконфигурируемых мультиплексоров ввода/вывода (ROADM) для платформы LambdaDriver, построенных на основе системы выборочной коммутации длин волн (Wave Selective S
26.01.2010 MRV выпустила программно настраиваемые модули компенсации дисперсии для платформы LambdaDriver

Компания MRV сообщила о выпуске новых модулей компенсации дисперсии (DCU, Dispersion Compensation Unit) для платформы волнового мультиплексирования LambdaDriver. Они обеспечивают программную настройку величины компенсации дисперсии в широком диапазоне, что обеспечивает значительное увеличение дальности протяженных высокоскоростных оптическ
03.06.2008 MRV выпустила новые модули для платформы LambdaDriver

Компания MRV сообщила о выпуске новых модулей для платформы LambdaDriver, имеющих функциональность коммутаторов Ethernet c портами 1 и 10 Gigabit Ethernet. Их использование делает платформу LambdaDriver еще более универсальной, обеспечивая интегр
27.11.2007 MRV выпустила новые транспондеры LambdaDriver

вщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых четырехканальных транспондеров Fibre Channel для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Они предназначены для организации уплотнения DWDM в сетях SAN и обеспечивают передачу 4 потоков Fibre Channel 2 Гбит/сек по одному каналу DWDM (на длинах волн согласно частотной с
21.11.2006 MRV выпустила новый транспондер DWDM для платформы LambdaDriver

, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых четырехканальных транспондеров STM-16 для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Они предназначены для построения сетей DWDM и обеспечивают передачу 4 потоков STM-16/OC-48 по одному каналу DWDM (на длинах волн согласно частотной сетке ITU-T), что четырехкратно
27.06.2006 MRV представила транспондеры DWDM для платформы LambdaDriver

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, анонсировала выпуск новых транспондеров для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Они предназначены для передачи сигналов со скоростью до 2,5 Гбит/с на расстояния до 200 км и позволяют значительно снизить затраты на организацию соединений DWDM с увеличенной дал
06.06.2006 MRV увеличила дальность соединений DWDM на платформе LambdaDriver

етей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых моделей рамановских оптических усилителей для использования в сетях DWDM, построенных на базе платформы волнового мультиплексирования LambdaDriver. Данные устройства предназначены для работы совместно с уже существующими эрбиевыми оптическими усилителями LambdaDriver и позволяют увеличить дальность соединений DWDM до 2
23.08.2005 MRV увеличила дальность соединений DWDM

мпания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых модулей рамановских оптических усилителей для платформы волнового мультиплексирования LambdaDriver. Данные модули предназначены для использования совместно с уже существующими эрбиевыми оптическими усилителями LambdaDriver и позволяют увеличить дальность соединений DWDM д
24.05.2005 MRV увеличивает плотность CWDM на шасси

вязи, сообщила о выпуске новых моделей оптических мультиплексоров и демультиплексоров для платформы LambdaDriver. Эти пассивные устройства позволяют организовать передачу до 16 каналов CWDM на

02.11.2004 Система LambdaDriver получила сертификат Brocade

линий связи, сообщила о завершении испытаний и сертификации семейства волнового мультиплексирования LambdaDriver по программе Fabric Aware компании Brocade. Данная программа предполагает провед
19.10.2004 MRV представила модули Gigabit Ethernet для платформы LambdaDriver

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, выпустила новые модули Gigabit Ethernet для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Модули обеспечивают одновременную передачу канала Gigabit Ethernet и 8 потоков E1 на одной длине волны CWDM/DWDM, что увеличивает пропускную способность пары оптических волокон и

20.04.2004 MRV выпустил транспондеры DWDM с поддержкой 10 Gigabit Ethernet

Компания MRV Communications сообщила о выпуске нового транспондера для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Они предназначены для передачи сигнала 10 Gigabit Ethernet (в соответствии со стандартом IEEE 802.3ae), что увеличивает эффективность систем волнового уплотнения. Транспондеры TM-
10.03.2004 MRV выпустил новый транспондер DWDM для платформы LambdaDriver

для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новой модификации двухканальных транспондеров Gigabit Ethernet для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Они предназначены для построения сетей DWDM и обеспечивают передачу двух потоков Gigabit Ethernet по одному каналу DWDM (длине волны согласно ITU-T), что двукратно увеличивает про
17.02.2004 MRV выпустил двухканальный транспондер CWDM/DWDM для платформы LambdaDriver

-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых двухканальных транспондеров TM2-SFP для платформы LambdaDriver, которые обеспечивают одновременную передачу двух независимых каналов данных со

09.02.2004 MRV выпустил новый модуль для платформы LambdaDriver

Компания MRV Communications сообщила о выпуске новых модулей ESCON для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Они обеспечивают передачу 4 потоков ESCON по одному каналу CWDM/DWDM, что четырехкратно увеличивает пропускную способность одной пары оптических волокон, позволяя организовывать п
02.12.2003 LambdaDriver сертифицируется по системе "Связь"

Компания MRV Communications объявила о начале процесса сертификации по системе "Связь" платформы LambdaDriver. Сертификация начата в связи с реализацией ряда проектов по уплотнению оптически
04.11.2003 MRV Communications выпустил новый модуль для LambdaDriver

Компания MRV Communications сообщила о выпуске новых модулей Gigabit Ethernet для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Они обеспечивают передачу двух потоков Gigabit Ethernet по одному каналу CWDM/DWDM, что двукратно увеличивает пропускную способность одной пары оптических волокон, позволяя органи
23.09.2003 MRV Communications предоставил IBM решения WDM на основе платформы LambdaDriver

рского соглашения с IBM в области продвижения систем волнового мультиплексирования WDM на платформе LambdaDriver. Соглашение было заключено после успешного выполнения ряда совместных проектов в
02.09.2003 MRV Communications расширил семейство мультиплексоров LambdaDriver

Компания MRV Communications сообщила о выпуске новой модели LambdaDriver-400 в семействе мультиплексоров CWDM/DWDM. LambdaDriver-400 - это многофу
10.06.2003 MRV Communications выпустил новые транспондеры для платформы LambdaDriver

Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила сегодня о выпуске новых моделей транспондеров для платформы LambdaDriver. Новые транспондеры являются универсальными и поддерживают любые протоколы и типы оптических соединений в зависимости от установленных в них сменных SFP-трансиверов (SFP – это спец
02.07.2002 Optical Access объявила о повышении дальности работы систем DWDM на платформе LambdaDriver до 600 км

щих увеличение дальности соединений DWDM до 400 и 600 км. Данное решение предназначено для платформ LambdaDriver-800 и LambdaDriver-1600, осуществляющих передачу до 8, 16 или 32 каналов

28.05.2002 Optical Access представила 16-канальную систему CWDM для платформы LambdaDriver

связи, объявила о выпуске новых моделей оптических мультиплексоров/демультиплексоров для платформы LambdaDriver. Среди них - системы CWDM, обеспечивающие передачу до 16 каналов данных по одной
19.02.2002 Optical Access выпустила решение для построения кольцевых топологий в сетях WDM

иний связи, объявила о выпуске модулей оптических мультиплексоров ввода-вывода (OADM) для платформы LambdaDriver. Данные модули позволяют добавлять или отводить отдельные длины волн из линии WD
30.10.2001 Optical Access расширила линейку мультиплексоров WDM семейства LambdaDriver

решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новой модели LambdaDriver-800 в семействе мультиплексоров WDM/DWDM. Эти устройства предназначены для более

Публикаций - 97, упоминаний - 120

ADVA Optical Networking и организации, системы, технологии, персоны:

ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 72
ADVA Optical Networking - MRV Luminent 21 4
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 2
Электросвязь 268 2
Тералинк - Телеком Транспорт 22 1
Cisco Systems 5372 1
Huawei 4677 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
ZTE Corporation 800 1
Fujitsu 2105 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Ciena 221 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 1
WEY Technology - WEYTEC - Вей Текнолоджи 12 1
Infinera 40 1
Россети Ленэнерго 1699 2
Мраморгаз 1 1
Газпром трансгаз 157 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 95
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 93
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 82
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 78
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 69
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 47
Optical Access 72 46
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 45
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 39
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 29
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 455 22
EoV - Ethernet-over-VDSL - Ethernet-поверх 31 20
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 20
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 17
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 13
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 10
Трансивер - Transceiver 149 9
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 8
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 534 7
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 7
xDSL - VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 115 7
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 7
SONET/SDH - Synchronous Optical Network - Synchronous Digital Hierarchy - Синхронная оптическая сеть - Технология синхронной цифровой иерархии 108 7
TDMA - Time Division Multiple Access - TDM - Time Division Multiplexing - Мультиплексирование с разделением - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 293 6
GBIC - GigaBit Interface Converter - стандарт передатчиков 49 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 6
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 813 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 6
XFP - 10Gbit Small Form-factor Pluggable - протоколо-независимый оптический трансивер «горячей» замены 34 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
ROADM - Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer - технология оптического мультиплексирования ввода/вывода 25 4
Пропускная способность - Bandwidth 1907 4
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 298 4
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 299 4
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 52
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 60 44
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 34
ADVA Optical Networking - MRV NBase-Xyplex - MRV iTouch 27 19
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 12
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 8
Linux OS 11533 5
ADVA Optical Networking - MRV Photonic AirLink 1 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 1
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 60 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Металлы - Медь - Copper 862 38
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 31
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Аренда 2687 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще