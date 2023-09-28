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ROADM Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer технология оптического мультиплексирования ввода/вывода

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.09.2023 Бурное прошлое и проблемное будущее: как развивается российский телеком 1
21.02.2023 N3COM представляет обновленную систему спектрального уплотнения для операторов фиксированной связи и ЦОДов 1
04.07.2022 OCS начинает продвижение сетевых решений PacketLight Networks 1
07.03.2018 China Telecom и Huawei создали Коммерческий центр совместных инноваций 1
18.01.2018 Telefónica и Huawei провели испытания технологии T-SDN 1
27.02.2017 Coriant представила новое решение для объединения территориально удаленных дата-центров 1
07.10.2015 Infinera представила новые решения для растущего рынка городских сетей на платформах 100G 1
20.11.2013 MRV анонсировала новую оптическую платформу OptiDriver 1
05.11.2013 OTN: предсказуемый и простой сервис для услуг связи 1
13.05.2011 «Раском» выбрал решение Ciena для развертывания международной когерентной сети 40G 1
03.03.2010 MRV выпустила регулируемые оптические аттенюаторы для платформы LambdaDriver 1
24.02.2010 MRV выпускает 40/80-канальные ROADM с 9-уровневой оптической коммутацией WSS 2
14.01.2010 Huawei завершила коммерческие испытания сети 100G 1
16.06.2008 «Голден Телеком» выбрал ECI Telecom для развертывания городской сети DWDM/ROADM 2
18.01.2008 Huawei построит магистральную сеть DWDM для украинского оператора 2
31.07.2007 MRV выпустила 40-канальные реконфигурируемые мультиплексоры ввода/вывода 1
11.04.2007 ECI Telecom: широкополосный доступ атакует регионы 1
09.04.2007 Huawei представил решение нового поколения WDM/OTN 1
13.03.2007 В "Укртелекоме" завершена вторая очередь оптической сети национального масштаба 1
07.03.2007 ECI Telecom: новый рекорд скорости передачи данных 2
28.11.2006 P&TLuxembourg выбрала систему ROADM от Alcatel 1
05.10.2006 Surpass hiT 7300: снижение затрат при использовании оптоволоконных линий связи 1
29.09.2004 Alcatel выпустила платформу 1696 Metro Span для оптических сетей 2
06.07.2004 Lucent представила новую оптическую систему Metropolis Wavelength Services Manager 2

Публикаций - 25, упоминаний - 31

ROADM и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 5
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
Ciena 221 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
Cisco Systems 5372 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
ZTE Corporation 800 2
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 2
Укртелеком - Ukrtelecom 244 2
Infinera 40 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
China Netcom Group Corporation Limited 64 1
Telematics 15 1
ADVA Optical Networking - MRV Luminent 21 1
N3COM - Н3Ком 17 1
Veraz Networks - Вераз Нетворкз 10 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
Fujitsu 2105 1
Telegram Group 2940 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 1
ADVA Optical Networking 16 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Траско - Trasko 32 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 23
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 10
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 138 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
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QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 97 4
Huawei OptiX 24 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 2
Coriant Transcend SDN Solution - Coriant Transcend SDN Transport Controller 2 1
Coriant Groove DCI-платформа 2 1
Coriant OLS - Coriant Open Line System 1 1
Coriant Multi-Haul Transport 1 1
Ciena WaveLogic 12 1
Cisco ONS SONET MSPP - Synchronous Digital Hierarchy - Multiservice Provisioning Platform 11 1
Cisco IP NGN - Cisco IP New Generation Network 16 1
IBM FICON - IBM Fibre Connection 21 1
Siemens SURPASS 20 1
ADVA Optical Networking - MRV ProVision 2 1
N3COM - N3VIEW 7 1
Ciena ActivFlex 2 1
Infinera FlexCoherent - Infinera FlexILS 2 1
Infinera Instant Bandwidth 2 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Huawei NCE - Huawei Network Cloud Engine 9 1
Huawei All Cloud Network 2 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Infinera DTN - Infinera Digital Transport Network - Infinera ITN - Infinera Intelligent Transport Network 14 1
Nokia Alcatel-Lucent Navis Optical Management System 4 1
Nokia Alcatel-Lucent Metro Span 8 1
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 1
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 60 1
Фишкин Сергей 7 1
Мемигювен Огуз 3 1
Rabner David - Рабнер Давид 1 1
Chua Christian - Чуа Кристиан 7 1
Schmitt Andrew - Шмитт Эндрю 3 1
Locoh-Donou Francois - Локо-Дону Франсуа 4 1
Fallon Tom - Фэллон Том 8 1
Xu Eric - Эрик Сюй 14 1
Фролов Алексей 26 1
Crespo María Antonia - Креспо Мария Антония 1 1
Jin Richard - Цзинь Ричард 2 1
Xu Eric - Ху Эрик 3 1
Муромец Юлия 28 1
Миркин Борис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Европа 24964 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Украина 7928 2
Испания - Королевство 3840 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 2
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Израиль - Тель-Авив 123 1
Бельгия - Королевство 1192 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
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ВДС - валовая добавленная стоимость 8 1
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