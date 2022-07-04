OCS начинает продвижение сетевых решений PacketLight Networks

OCS Distribution расширяет направление сетевых продуктов и предлагает оборудование оптического уплотнения DWDM/OTN компании PacketLight Networks. Новое партнерство позволит улучшить возможности партнеров дистрибьютора при поставках решений вендора заказчикам — с опорой на технологические, логистические и финансовые инструменты поддержки OCS. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Компания PacketLight Networks предлагает широкий спектр сетевых решений по соединению центров обработки данных, для городских, региональных и дальнемагистральных волоконно-оптических транспортных линий, передачи данных по сетям темного волокна, DWDM и OTN. Продукты представлены в виде высокоинтегрированных устройств в компактном форм-факторе 1U и оснащены дополнительным встроенным шифрованием на уровне Layer-1 для безопасной передачи данных.

Решения вендора могут применяться при создании любой инфраструктуры оптической сети и включают в себя: мукспондеры, транспондеры, ROADM, оптические усилители и инструменты диагностики оптоволокна и передаваемого спектра. Сегодня они успешно применяются в сетевой инфраструктуре ЦОДов, операторов связи, банков, ИТ-сектора, предприятий из сфер энергетики, транспорта и нефтегазового сектора.

В ассортимент продукции PacketLight, который OCS предлагает партнерам, входят OTN/DWDM решения семейств PL-1000, PL-2000 и PL-4000, а также системы управления оборудованием. Все это заинтересует в первую очередь системных интеграторов — тех, кто занимается построением волоконно-оптических сетей на базе технологий OTN/DWDM или работает над проектами модернизации сетевой инфраструктуры.

Продвижением решений PacketLight в партнерский канал занимаются специалисты департамента систем связи и телекоммуникаций OCS Distribution. Менеджеры команды дистрибьютора уже сейчас готовы провести консультации по продуктам нового вендора, а технические специалисты и инженеры — оказать поддержку на любом этапе реализации проекта с использованием оборудования PacketLight.

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PacketLight Networks основана в 2000 г. Компания предлагает сетевые решения по соединению центров обработки данных, для внутригородских сетей связи, региональных и дальнемагистральных волоконно-оптических транспортных линий, передачи голоса и видео по сетям темного волокна, DWDM и OTN. Все решения PacketLight представлены в виде высокоинтегрированных и компактных 1U устройств.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией инженерного, ИТ-, телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В Москве создана производственная площадка 1000 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 26 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7200 компаний России.