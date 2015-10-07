Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201959
ИКТ 15666
Организации 11866
Ведомства 1510
Ассоциации 1127
Технологии 3597
Системы 27082
Персоны 88166
География 3143
Статьи 1589
Пресса 1338
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2857
Мероприятия 894

Schmitt Andrew Шмитт Эндрю

СОБЫТИЯ


07.10.2015 Infinera представила новые решения для растущего рынка городских сетей на платформах 100G 2
20.08.2015 Transmode согласна продаться Infinera 2
16.06.2011 Ciena расширила ассортимент продукции для пакетно-оптических сетей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Schmitt Andrew и организации, системы, технологии, персоны:

Infinera Transmode 5 2
Infinera 41 2
Программные технологии 88 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 115 1
Microsoft Corporation 25861 1
Oracle Corporation 7106 1
OpenAI 606 1
Ciena 222 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10029 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3920 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11622 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24702 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23151 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13083 2
Backhaul - Транспортная сеть связи - Virtualized Backhaul - Виртуализация транспортной сети 32 2
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 138 2
ROADM - Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer - технология оптического мультиплексирования ввода/вывода 25 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10819 1
Силовое оборудование - Турбина - конденсационные и теплофикационные турбины - лопаточная машина - паровые турбины для энергоблоков - судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой 83 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1112 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14876 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 366 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18327 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22781 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18256 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5022 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36695 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 556 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6901 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11931 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 925 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 2
Infinera DTN - Infinera Digital Transport Network - Infinera ITN - Infinera Intelligent Transport Network 15 1
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 134 1
Ciena WaveLogic 12 1
Infinera FlexCoherent - Infinera FlexILS 2 1
Infinera Instant Bandwidth 2 1
Apple iPhone 6 4860 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 148 1
Fallon Tom - Фэллон Том 8 2
Alexander Steve - Александр Стив 2 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5520 1
США - Техас 1062 1
США - Колорадо - Денвер 123 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4817 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6801 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6217 1
Энергетика - Energy - Energetically 5951 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2123 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 245 1
Философия - Philosophy 538 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5844 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21971 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще