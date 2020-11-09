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Ciena WaveLogic

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.11.2020 RETN развернула решение Ciena Waveserver 5 на базе WaveLogic 5 Extreme 1
02.07.2020 Globalnet объявила о запуске первой в России сети 800G на базе Ciena Wavelogic 5 3
22.01.2016 Telstra, Ericsson и Ciena продемонстрировали новую технологию оптического шифрования для защиты данных «на лету» 2
30.05.2013 BT и Ciena запускают суперканал 800G 2
16.05.2013 «Раском» и Ciena запустили канал 100G от России до Западной Европы 1
03.09.2012 «ВымпелКом» расширяет и модернизирует собственную магистральную сеть 1
15.05.2012 «ВымпелКом» внедрил новую оптическую платформу на магистральной сети 1
06.03.2012 Ciena представила программируемую когерентную технологию WaveLogic 3, масштабируемую до 400 Гбит/с 2
16.06.2011 Ciena расширила ассортимент продукции для пакетно-оптических сетей 1
13.05.2011 «Раском» выбрал решение Ciena для развертывания международной когерентной сети 40G 1

Публикаций - 12, упоминаний - 20

Ciena WaveLogic и организации, системы, технологии, персоны:

Ciena 221 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Раском - Rascom 51 3
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 3
GlobalNet - ГлобалНет - 6 2
Huawei 4677 2
RETN - Real Time Network - Ретннет 22 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 2
TPG Telecom - Vodafone Australia - Vodafone Hutchison Australia 9 1
Элемент ГК - Нанотроника - Оптические Технологии 4 1
Cisco Systems 5372 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
ZTE Corporation 800 1
Fujitsu 2105 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
AT&T Inc 1726 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
F5 Networks 77 1
China Mobile 436 1
ADVA Optical Networking 16 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks 12 1
Infinera 40 1
ETT - ЕвроТрансТелеком 5 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 1
Траско - Trasko 32 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 138 2
Пропускная способность - Bandwidth 1907 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 1
VPN - MPLS - GMPLS - Generalized Multi-Protocol Label Switching 12 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 298 1
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 103 1
Маршрутизация - Routing 607 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 242 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 204 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 1
Control Plane - уровень протоколов, контролирующих состояние сети и заполняющих таблицы пересылок 34 1
Ciena WaveServer 5 2
Telstra Bundles 3 1
Oracle RightNow CX Suite - RightNow Technologies 23 1
Ciena ActivFlex 2 1
Dell Mobile Connect 23 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Apple iPhone 6 4861 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 1
Infinera DTN - Infinera Digital Transport Network - Infinera ITN - Infinera Intelligent Transport Network 14 1
Locoh-Donou Francois - Локо-Дону Франсуа 4 2
Веденеев Владимир 1 1
Никишин Илья 1 1
Schmitt Andrew - Шмитт Эндрю 3 1
Alexander Steve - Александр Стив 2 1
Киреев Виталий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Европа 24964 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Дания - Копенгаген 155 2
Нидерланды - Амстердам 630 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Новая Зеландия 737 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Австралия - Алис-Спрингс 7 1
Великобритания - Суффолк Графство - Ипсуич 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Япония - Токио 1020 1
Финляндия - Хельсинки 253 1
Европа Западная 1496 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Австралия - Сидней 276 1
Австралия - Мельбурн 115 1
Европа Центральная 278 1
Германия - Гамбург 185 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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