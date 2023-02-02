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RETN Real Time Network Ретннет

RETN - Real Time Network - Ретннет

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 305 468 508 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 305 468 508 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 1 536 999 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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02.02.2023 Выручка инфраструктурного B2B-оператора связи Net One по итогам 2022 года составила 662,7 млн рублей 1
09.11.2020 RETN развернула решение Ciena Waveserver 5 на базе WaveLogic 5 Extreme 1
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 1
08.07.2015 Валерий Бархота назначен руководителем департамента технической политики и развития ТТК 1
24.02.2015 RETN внедрил суперканалы Infinera 500G в Европе 1
16.01.2015 Совокупная выручка Inoventica за 2014 г. выросла на 4,5% 1
24.10.2014 Выручка Inoventica по итогам первых трех кварталов 2014 г. составила 335 млн руб. 1
16.07.2014 Менеджеры и специалисты «Энвижн» перешли в «Энтайп» 1
15.07.2014 Выручка Inoventica в первом полугодии 2014 г. достигла 212 млн руб. 1
22.05.2014 Inoventica и RETN заключили контракт на развитие магистральных сетей РФ 2
12.10.2012 Магистральный оператор RETN и европейский оператор ЦОД DEAC организовали межсетевой стык 2
06.09.2011 Infinera открывает первый офис в России 1
27.02.2010 Финны не хотят отдавать контроль за российским интернетом 1
09.02.2010 RETN построил панъевропейское кольцо передачи данных 1
24.11.2008 CityTelecom.ru выходит на телематический рынок Санкт-Петербурга 1
26.08.2008 RETN выбрала оборудование Juniper Networks для создания сетевой инфраструктуры 1
06.08.2008 В Петербурге пройдет пейнтбольный турнир PBX среди связистов 1
18.07.2008 Операторы «второго эшелона» выбьют с рынка «Ростелеком»? 1
18.02.2008 «Ростелеком» займется транзитным трафиком всерьез 1
02.11.2007 «РетнНет» увеличил пропускную способность внешних каналов 1
03.04.2007 "Элтел" построил транспортную сеть на базе 10 Gigabit Ethernet 1

Публикаций - 22, упоминаний - 24

RETN и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Infinera 40 4
Элтел Нетворкс 57 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 3
Huawei 4677 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
HPE - Juniper Networks 460 3
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 3
Cisco Systems 5372 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
ОБИТ 127 2
Ciena 221 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Лугаком - Lugacom 12 1
Metrocom - Метроком 89 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 1
Астон консалтинг 9 1
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 34 1
Oyster Telecom - Ойстер Телеком - Объединенные Сети 8 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Углетелеком ГПС ГУП ДНР 8 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - ЛАНК Телеком 15 1
NetOne - НэтУан Рус 8 1
Pulnet - Пулнет 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Пропускная способность - Bandwidth 1907 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
Peering - Пиринг - соглашение интернет-операторов об обмене трафиком 53 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 3
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 3
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 138 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 315 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1
Ciena WaveLogic 12 2
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Infinera DTN - Infinera Digital Transport Network - Infinera ITN - Infinera Intelligent Transport Network 14 1
Феникс SIM-карты 3 1
Rakuten Viber 665 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 1
Inoventica invGUARD 30 1
Брюквин Юрий 300 3
Самарин Дмитрий 2 2
Поздняков Павел 20 1
Кудрявцев Артем 26 1
Андреев Евгений 7 1
Клеймёнов Сергей 5 1
Ипатьев Дмитрий 2 1
Бархота Валерий 1 1
Сюников Максим 1 1
Котов Павел 1 1
Таран Владимир 1 1
Никишин Илья 1 1
O’Sullivan Anthony - О’Салливан Энтони 1 1
Mellin Jorma - Меллин Йорма 1 1
Яценко Виктор 22 1
Петров Дмитрий 79 1
Гайлитис Андрис 17 1
Кочетков Владислав 248 1
Попов Алексей 339 1
Гук Андрей 41 1
Рудниченко Андрей 2 1
Анкилов Константин 121 1
Сурженко Михаил 1 1
Андреева Екатерина 54 1
Фетисов Олег 2 1
Плотницкий Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Европа 24964 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 5
Нидерланды - Амстердам 630 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Украина 7928 3
Швеция - Стокгольм 410 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Швеция - Королевство 3782 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Австрия - Вена 261 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Финляндия - Хельсинки 253 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Украина - Киев 1151 2
Европа Центральная 278 2
Германия - Гамбург 185 2
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 111 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 72 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 1
США - Вашингтон - округ Колумбия 78 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 119 1
ДНР - Донецкая область 25 1
ЛНР - Луганская область 12 1
Словакия - Братислава 39 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 157 1
Германия - Мекленбург-Передняя Померания - Грайфсвальд 4 1
ЛНР - Луганск 35 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Лига.нет 12 1
Helisigin Sanomata 1 1
Рустелеком ТК 305 3
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
Минобороны РФ - Военная академия им. Ф. Э. Дзержинского 8 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
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