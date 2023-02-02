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RETN Real Time Network Ретннет
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 305 468 508 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 22, упоминаний - 24
RETN и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
|Брюквин Юрий 300 3
|Самарин Дмитрий 2 2
|Поздняков Павел 20 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Андреев Евгений 7 1
|Клеймёнов Сергей 5 1
|Ипатьев Дмитрий 2 1
|Бархота Валерий 1 1
|Сюников Максим 1 1
|Котов Павел 1 1
|Таран Владимир 1 1
|Никишин Илья 1 1
|O’Sullivan Anthony - О’Салливан Энтони 1 1
|Mellin Jorma - Меллин Йорма 1 1
|Яценко Виктор 22 1
|Петров Дмитрий 79 1
|Гайлитис Андрис 17 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Попов Алексей 339 1
|Гук Андрей 41 1
|Рудниченко Андрей 2 1
|Анкилов Константин 121 1
|Сурженко Михаил 1 1
|Андреева Екатерина 54 1
|Фетисов Олег 2 1
|Плотницкий Игорь 1 1
|Рустелеком ТК 305 3
|Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
|Минобороны РФ - Военная академия им. Ф. Э. Дзержинского 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.