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VPN MPLS GMPLS Generalized Multi-Protocol Label Switching

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.11.2013 MRV анонсировала новую оптическую платформу OptiDriver 1
23.05.2012 Ciena представила программное обеспечение следующего поколения для интеллектуального уровня Control Plane 1
28.09.2011 Infinera представила платформу для мультитерабитных пакетных транспортных сетей 1
28.01.2010 Alcatel-Lucent представила коммутатор для оптических магистралей Alcatel-Lucent 1870 TTS 1
26.10.2009 Huawei представила комплексное решение 100G 1
16.01.2009 В Хабаровске построили ЕМТС на оборудовании Cisco 1
09.04.2007 Huawei представил решение нового поколения WDM/OTN 1
13.02.2007 «Энвижн Груп» выводит на российский рынок разработки Infinera 1
16.12.2004 Lucent построит мультисервисную сеть для "ВолгаТелеком" 1
28.05.2002 Alcatel провела тестирование OIF-UNI протоколов в оптических сетях KDDI 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

VPN и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Infinera 40 4
Cisco Systems 5372 3
Ciena 221 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
ZTE Corporation 800 2
Fujitsu 2105 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
HPE - Juniper Networks 460 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 1
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 1
China Netcom Group Corporation Limited 64 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 10
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 7
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 138 7
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
SONET/SDH - Synchronous Optical Network - Synchronous Digital Hierarchy - Синхронная оптическая сеть - Технология синхронной цифровой иерархии 108 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 3
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 455 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
ROADM - Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer - технология оптического мультиплексирования ввода/вывода 25 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Teletraffic engineering - telecommunications traffic engineering - Телекоммуникационная инженерия трафика 9 1
IN - Intelligent Network - Интеллектуальные сети 171 1
Мультиплексирование - Мультиплексор - Multiplexing - Muxing 94 1
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 119 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 417 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
Huawei OptiX 24 2
Infinera DTN - Infinera Digital Transport Network - Infinera ITN - Infinera Intelligent Transport Network 14 2
IBM FICON - IBM Fibre Connection 21 1
ADVA Optical Networking - MRV ProVision 2 1
Cisco ME - Cisco Metro Ethernet 7 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 1
Nokia Alcatel-Lucent TTS - Transport Tera Switch 1 1
Nokia Alcatel-Lucent SM 2 1
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 1
Huawei 100G 6 1
Ciena WaveLogic 12 1
Fallon Tom - Фэллон Том 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Япония 13807 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Quality of Life - Качество жизни 37 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
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