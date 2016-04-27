MRV представила новый мукспондер OD MXP-200G для платформы OptiDriver Компания MRV Communications представила новый мукспондер OD MXP-200G для платформы OptiDriver, предназначенный для передачи двух каналов 100Гбит/с на одной длине волны. Данное решение позволяет существенно увеличить плотность передаваемых потоков данных в WDM системе и сократ

MRV анонсировала выпуск нового ETSI шасси OD-6 для платформы OptiDriver Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи начала серийное производство нового шестислотового ETSI шасси OD-6 для платформы OptiDriver. Шасси выполнено в стоечном конструктиве высотой 2RU и глубиной всего 300мм. Основной отличительной чертой данного шасси является доступ ко всем обслуживаемым и сменным элементам с л

MRV анонсировала решение 100G для платформы OptiDriver решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о расширении платформы OptiDriver новым многофункциональным решением для передачи каналов 100Гбит/с. Использование с

MRV анонсировала решение для передачи 16G Fiber Channel для платформы FiberDriver иний связи, анонсировала выпуск нового решения для передачи каналов 16G Fiber Channel для платформы FiberDriver (OptiDriver). Решение представляет собой универсальный протоколонезависимый транс

MRV анонсировала выпуск новых 100G мукспондеров для платформы OptiDriver Компания MRV объявила о расширении портфолио продуктовой линейки OptiDriver новыми 100G мукспондерами, предназначенными для объединения каналов 10G и 40G в 10

MRV анонсировала новую оптическую платформу OptiDriver Компания MRV анонсировала выход новой оптической платформы OptiDriver. Как сообщают разработчики, на сегодняшний день платформа является самой компактной 10-ти гигабитной системой оптического транспорта высокой плотности, а встроенные возможности тести

MRV выпустила новую модификацию компактных трехслотовых шасси для оптической платформы FiberDriver Компания MRV сообщила о выпуске новой модификации компактных 3-слотовых шасси NC316BU-3V для оптической CWDM/DWDM платформы FiberDriver, имеющих вертикальное расположение слотов, обеспечивающее установку 2- и 3-слотовых модулей данного семейства. Выпуск новой модификации трехслотовых шасси обусловлен появлением знач

MRV представила решение для мониторинга оптических каналов DWDM на платформе FiberDriver выпуске нового модуля мониторинга оптических каналов (OSA, Optical Spectrum Analyzer) для платформы FiberDriver, реализующего функции анализатора спектра и осуществляющего измерение оптических

MRV представила 10-гигабитные сервисные модули FiberDriver для демаркации в операторских сетях Ethernet рсальных 10-гигабитных сервисных модулей для сетей доступа Ethernet. Модули EM316EUSM для платформы FiberDriver обеспечивают расширенные возможности управления трафиком, удаленное управление по

MRV выпустила новую модификацию компактных двухслотовых шасси для оптической платформы FiberDriver мпания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых модификаций компактных 2-слотовых шасси NC316-BU/2 для оптической CWDM/DWDM платформы FiberDriver, имеющих более мощную систему электропитания по сравнению с существующими моделями. Выпуск новых модификаций двухслотовых шасси обусловлен появлением множества модулей FiberDrive

MRV выпустила новые сервисные модули FiberDriver Компания MRV объявила о выпуске новых универсальных сервисных модулей для сетей доступа Ethernet. Модули EM316EUSM для платформы FiberDriver обеспечивают расширенные возможности управления трафиком, удаленное управление по стандарту 802.3ah, а также защиту информации и множество других функций, необходимых при построении

MRV переводит платформу FiberDriver на систему управления на базе Linux птических линий связи, сообщила о полном переводе управления конвертерной платформы CWDM/DWDM серии FiberDriver на работу с новыми модулями EM316LNXNM-OT на базе Linux. С выходом новой версии П

MRV представила решение для миграции от CWDM к DWDM ких линий связи, сообщила о выпуске пассивных мультиплексоров/ демультиплексоров DWDM для платформы FiberDriver, обеспечивающих значительное увеличение числа каналов, передаваемых системами CWD

MRV представила медиаконвертеры для платформы FiberDriver Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых медиаконвертеров EM316-FC400 для платформы FiberDriver, которые обеспечивают преобразование среды передачи в сетях SAN для каналов Fibre Channel со скоростями 1, 2 или 4 Гбит/сек. Конвертеры EM316-FC400 являются полностью модульными и и

MRV выпустила эрбиевые оптические усилители для платформы FiberDriver Компания MRV сообщила о выпуске модулей эрбиевых оптических усилителей (EDFA) для конвертерной платформы FiberDriver. Данные модули предназначены для использования совместно с решениями DWDM для FiberDriver и позволяют увеличить дальность соединений путем компенсации потерь оптического бюдж

MRV выпустила новые медиаконверторы семейства FiberDriver - или даже 10-кратное уплотнение. Конвертеры EM316EFE1MUX4 имеют стандартный вход 10/100BaseT для Fast Ethernet и разъемы BNC или RJ-48 для E1. Они выполнены в виде двухслотовых модулей для платформы FiberDriver, которые можно установить в 2- и 16-слотовые шасси данного семейства. Модули EM316EFE1MUX4 поддерживают управление SNMP с помощью ПО MegaVision Web или любой другой SNMP-совместимой

MRV выпустил новый модуль для платформы FiberDriver Компания MRV, сообщила о выпуске новых модулей Fibre Channel для модульной конвертерной платформы FiberDriver. Они обеспечивают передачу двух потоков Fibre Channel по одной паре оптических волокон или одному волокну, что позволяет двух- или четырехкратно увеличить пропускную способность сущ

MRV выпустил медиаконвертеры для семейства FiberDriver с поддержкой удаленного управления по стандарту 802.3ah Компания MRV объявила о выпуске новых моделей медиаконвертеров Fast и Gigabit Ethernet для платформы FiberDriver, имеющих встроенную поддержку функций удаленного управления в соответствии со стандартом IEEE 802.3ah ("Ethernet на первой миле"). Это решение предназначено для операторов широкопол

MRV выпустил новые модули для платформы FiberDriver Компания MRV Communications сообщила о выпуске новых модулей Gigabit Ethernet для модульной конвертерной платформы FiberDriver. Они обеспечивают передачу двух потоков Gigabit Ethernet по одной паре оптических волокон или одному волокну, что позволяет двух- или четырехкратно увеличить пропускную способность

FiberDriver получил технологию удаленного присутствия Компания MRV Communications объявила о переносе на конвертерную платформу FiberDriver технологий удаленного присутствия, реализованных в семействе терминальных и консольных серверов In-Reach. Новые модули EM316LX являются аналогами систем In-Reach LX-1000S, которые р

MRV Communications обновит сертификат на платформу FiberDriver Компания MRV Communications объявила о начале процесса сертификации по системе "Связь" ряда новых моделей для конвертерной платформы FiberDriver. Срок действия существующего сертификата ОС/1-СПД-248 на данную линейку истекает в феврале 2004 года, после чего MRV планирует получить единый сертификат на все модели FiberDrive

Медиаконвертеры FiberDriver: работа на скоростях 10 и 100 Мбит/с Модульная конвертерная платформа FiberDriver компании MRV Communications пополнилась новыми моделями медиаконвертеров, одновременно поддерживающими работу как в сетях Ethernet 10 Мбит/с, так и Fast Ethernet 100 Мбит/с. Устройс

MRV Communications представил конвертерное шасси FiberDriver Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых конвертерных шасси FiberDriver, обеспечивающих большую гибкость в выборе волоконно-оптических интерфейсов для различных приложений с помощью оптических мини-трансиверов SFP. Новые шасси имеют компактные размеры (

MRV Communications выпустил оптические модули для платформ OptiSwitch и FiberDriver Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых модулей для платформ OptiSwitch и FiberDriver, обеспечивающих гибкость в выборе волоконно-оптических интерфейсов для различных приложений. Линейки коммутаторов OptiSwitch и медиаконвертеров FiberDriver предлагают широкий

MRV Communications выпустил новые медиаконвертеры семейства FiberDriver пропускной способности существующих оптических кабелей. Конвертеры EM316GE1SF имеют стандартный вход 1000Base-SX и разъем BNC или RJ-48 для E1. Они выполнены в виде двухслотового модуля для платформы FiberDriver, который можно установить в двух- или 16-слотовые шасси данного семейства. Модули EM316GE1SF поддерживают управление SNMP с помощью ПО MegaVision Web или любой другой SNMP-совместим

MRV Communications снижает цены на оптические мультиплексоры для передачи 4-х потоков E1 одномодовыми оптическими интерфейсами с длиной волны 1310 нм для работы на расстояниях до 20 км, выполненные как в виде самостоятельных устройств, так и в качестве модулей для конвертерной платформы FiberDriver. Первый вариант представляет собой модель из семейства мультиплексоров MM04, имеющих компактные размеры и 4 интерфейса E1 (G.703) с разъемами RJ-48. Они могут комплектоваться источн

Новые медиаконвертеры FiberDriver поддерживают функции удаленного управления и автоопределение скорости Модульная конвертерная платформа FiberDriver компании MRV Communications пополнилась новыми моделями медиаконвертеров Fast Ethernet, имеющих встроенную поддержку функций удаленного управления. Они являются развитием линейки ко

Новые медиаконвертеры Fast Ethernet для семейства FiberDriver работают при низких температурах Компания MRV Communications, ведущий поставщик решений для волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске новых медиаконвертеров Fast Ethernet серии EM316FLT для модульной платформы FiberDriver. Данные модули предназначены для работы в расширенном температурном режиме без использования дополнительных средств охлаждения или обогрева помещения, в котором установлены медиакон

Новые конвертеры Gigabit Ethernet для семейства FiberDriver расширяют возможности работы по многомодовому кабелю Конвертерная платформа NBase-Xyplex FiberDriver пополнилась новыми моделями медиаконвертеров MMX SF (Multimode Extender Single Fi

Семейство FiberDriver пополнилось мультиплексорами WDM для многомодового оптического волокна Конвертерная платформа NBase-Xyplex FiberDriver пополнилась новыми устройствами WDM44/MMX, обеспечивающими передачу 4 независимых

Optical Access выпустила решение ADSL для платформы FiberDriver онентского доступа за счет решения на базе ADSL. Данное решение выпущено для платформы NBase-Xyplex FiberDriver и с его появлением Optical Access может предложить операторам связи полный спектр

Минсвязи продлило до 2004 г. действие сертификата на семейство конвертеров FiberDriver пания Access объявила о продлении срока действия сертификата на конвертерную платформу NBase-Xyplex FiberDriver. В начале года компанией был получен сертификат NОС/1-СПД-248 на эту линейку прод

Optical Access расширила ассортимент неуправляемых конвертеров семейства FiberDriver Компания Optical Access сообщила о выпуске новых недорогих неуправляемых конвертеров Ethernet/Fast Ethernet CM316SW из семейства FiberDriver. Данные конвертеры представляют собой отдельные неуправляемые двухпортовые коммутаторы с автоматическим выбором скорости работы (10 или 100 Мбит/с). Эти устройства продолжают развит