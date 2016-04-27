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ADVA Optical Networking MRV FiberDriver MRV OptiDriver

СОБЫТИЯ

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27.04.2016 MRV представила новый мукспондер OD MXP-200G для платформы OptiDriver

Компания MRV Communications представила новый мукспондер OD MXP-200G для платформы OptiDriver, предназначенный для передачи двух каналов 100Гбит/с на одной длине волны. Данное решение позволяет существенно увеличить плотность передаваемых потоков данных в WDM системе и сократ
07.12.2015 MRV анонсировала выпуск нового ETSI шасси OD-6 для платформы OptiDriver

Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи начала серийное производство нового шестислотового ETSI шасси OD-6 для платформы OptiDriver. Шасси выполнено в стоечном конструктиве высотой 2RU и глубиной всего 300мм. Основной отличительной чертой данного шасси является доступ ко всем обслуживаемым и сменным элементам с л
24.02.2015 MRV анонсировала решение 100G для платформы OptiDriver

решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о расширении платформы OptiDriver новым многофункциональным решением для передачи каналов 100Гбит/с. Использование с
28.01.2015 MRV анонсировала решение для передачи 16G Fiber Channel для платформы FiberDriver

иний связи, анонсировала выпуск нового решения для передачи каналов 16G Fiber Channel для платформы FiberDriver (OptiDriver). Решение представляет собой универсальный протоколонезависимый транс
04.04.2014 MRV анонсировала выпуск новых 100G мукспондеров для платформы OptiDriver

Компания MRV объявила о расширении портфолио продуктовой линейки OptiDriver новыми 100G мукспондерами, предназначенными для объединения каналов 10G и 40G в 10
20.11.2013 MRV анонсировала новую оптическую платформу OptiDriver

Компания MRV анонсировала выход новой оптической платформы OptiDriver. Как сообщают разработчики, на сегодняшний день платформа является самой компактной 10-ти гигабитной системой оптического транспорта высокой плотности, а встроенные возможности тести
31.08.2010 MRV выпустила новую модификацию компактных трехслотовых шасси для оптической платформы FiberDriver

Компания MRV сообщила о выпуске новой модификации компактных 3-слотовых шасси NC316BU-3V для оптической CWDM/DWDM платформы FiberDriver, имеющих вертикальное расположение слотов, обеспечивающее установку 2- и 3-слотовых модулей данного семейства. Выпуск новой модификации трехслотовых шасси обусловлен появлением знач
20.07.2010 MRV представила решение для мониторинга оптических каналов DWDM на платформе FiberDriver

выпуске нового модуля мониторинга оптических каналов (OSA, Optical Spectrum Analyzer) для платформы FiberDriver, реализующего функции анализатора спектра и осуществляющего измерение оптических

13.07.2010 MRV представила 10-гигабитные сервисные модули FiberDriver для демаркации в операторских сетях Ethernet

рсальных 10-гигабитных сервисных модулей для сетей доступа Ethernet. Модули EM316EUSM для платформы FiberDriver обеспечивают расширенные возможности управления трафиком, удаленное управление по
23.03.2010 MRV выпустила новую модификацию компактных двухслотовых шасси для оптической платформы FiberDriver

мпания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых модификаций компактных 2-слотовых шасси NC316-BU/2 для оптической CWDM/DWDM платформы FiberDriver, имеющих более мощную систему электропитания по сравнению с существующими моделями. Выпуск новых модификаций двухслотовых шасси обусловлен появлением множества модулей FiberDrive
05.02.2008 MRV выпустила новые сервисные модули FiberDriver

Компания MRV объявила о выпуске новых универсальных сервисных модулей для сетей доступа Ethernet. Модули EM316EUSM для платформы FiberDriver обеспечивают расширенные возможности управления трафиком, удаленное управление по стандарту 802.3ah, а также защиту информации и множество других функций, необходимых при построении
15.01.2008 MRV переводит платформу FiberDriver на систему управления на базе Linux

птических линий связи, сообщила о полном переводе управления конвертерной платформы CWDM/DWDM серии FiberDriver на работу с новыми модулями EM316LNXNM-OT на базе Linux. С выходом новой версии П
07.08.2007 MRV представила решение для миграции от CWDM к DWDM

ких линий связи, сообщила о выпуске пассивных мультиплексоров/ демультиплексоров DWDM для платформы FiberDriver, обеспечивающих значительное увеличение числа каналов, передаваемых системами CWD
29.05.2007 MRV представила медиаконвертеры для платформы FiberDriver

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых медиаконвертеров EM316-FC400 для платформы FiberDriver, которые обеспечивают преобразование среды передачи в сетях SAN для каналов Fibre Channel со скоростями 1, 2 или 4 Гбит/сек. Конвертеры EM316-FC400 являются полностью модульными и и
25.04.2006 MRV выпустила эрбиевые оптические усилители для платформы FiberDriver

Компания MRV сообщила о выпуске модулей эрбиевых оптических усилителей (EDFA) для конвертерной платформы FiberDriver. Данные модули предназначены для использования совместно с решениями DWDM для FiberDriver и позволяют увеличить дальность соединений путем компенсации потерь оптического бюдж
27.07.2005 MRV выпустила новые медиаконверторы семейства FiberDriver

- или даже 10-кратное уплотнение. Конвертеры EM316EFE1MUX4 имеют стандартный вход 10/100BaseT для Fast Ethernet и разъемы BNC или RJ-48 для E1. Они выполнены в виде двухслотовых модулей для платформы FiberDriver, которые можно установить в 2- и 16-слотовые шасси данного семейства. Модули EM316EFE1MUX4 поддерживают управление SNMP с помощью ПО MegaVision Web или любой другой SNMP-совместимой
18.05.2004 MRV выпустил новый модуль для платформы FiberDriver

Компания MRV, сообщила о выпуске новых модулей Fibre Channel для модульной конвертерной платформы FiberDriver. Они обеспечивают передачу двух потоков Fibre Channel по одной паре оптических волокон или одному волокну, что позволяет двух- или четырехкратно увеличить пропускную способность сущ
28.04.2004 MRV выпустил медиаконвертеры для семейства FiberDriver с поддержкой удаленного управления по стандарту 802.3ah

Компания MRV объявила о выпуске новых моделей медиаконвертеров Fast и Gigabit Ethernet для платформы FiberDriver, имеющих встроенную поддержку функций удаленного управления в соответствии со стандартом IEEE 802.3ah ("Ethernet на первой миле"). Это решение предназначено для операторов широкопол
24.02.2004 MRV выпустил новые модули для платформы FiberDriver

Компания MRV Communications сообщила о выпуске новых модулей Gigabit Ethernet для модульной конвертерной платформы FiberDriver. Они обеспечивают передачу двух потоков Gigabit Ethernet по одной паре оптических волокон или одному волокну, что позволяет двух- или четырехкратно увеличить пропускную способность

23.12.2003 FiberDriver получил технологию удаленного присутствия

Компания MRV Communications объявила о переносе на конвертерную платформу FiberDriver технологий удаленного присутствия, реализованных в семействе терминальных и консольных серверов In-Reach. Новые модули EM316LX являются аналогами систем In-Reach LX-1000S, которые р
16.12.2003 MRV Communications обновит сертификат на платформу FiberDriver

Компания MRV Communications объявила о начале процесса сертификации по системе "Связь" ряда новых моделей для конвертерной платформы FiberDriver. Срок действия существующего сертификата ОС/1-СПД-248 на данную линейку истекает в феврале 2004 года, после чего MRV планирует получить единый сертификат на все модели FiberDrive
15.07.2003 Медиаконвертеры FiberDriver: работа на скоростях 10 и 100 Мбит/с

Модульная конвертерная платформа FiberDriver компании MRV Communications пополнилась новыми моделями медиаконвертеров, одновременно поддерживающими работу как в сетях Ethernet 10 Мбит/с, так и Fast Ethernet 100 Мбит/с. Устройс
17.06.2003 MRV Communications представил конвертерное шасси FiberDriver

Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых конвертерных шасси FiberDriver, обеспечивающих большую гибкость в выборе волоконно-оптических интерфейсов для различных приложений с помощью оптических мини-трансиверов SFP. Новые шасси имеют компактные размеры (
25.03.2003 MRV Communications выпустил оптические модули для платформ OptiSwitch и FiberDriver

Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых модулей для платформ OptiSwitch и FiberDriver, обеспечивающих гибкость в выборе волоконно-оптических интерфейсов для различных приложений. Линейки коммутаторов OptiSwitch и медиаконвертеров FiberDriver предлагают широкий
04.03.2003 MRV Communications выпустил новые медиаконвертеры семейства FiberDriver

пропускной способности существующих оптических кабелей. Конвертеры EM316GE1SF имеют стандартный вход 1000Base-SX и разъем BNC или RJ-48 для E1. Они выполнены в виде двухслотового модуля для платформы FiberDriver, который можно установить в двух- или 16-слотовые шасси данного семейства. Модули EM316GE1SF поддерживают управление SNMP с помощью ПО MegaVision Web или любой другой SNMP-совместим
28.01.2003 MRV Communications снижает цены на оптические мультиплексоры для передачи 4-х потоков E1

одномодовыми оптическими интерфейсами с длиной волны 1310 нм для работы на расстояниях до 20 км, выполненные как в виде самостоятельных устройств, так и в качестве модулей для конвертерной платформы FiberDriver. Первый вариант представляет собой модель из семейства мультиплексоров MM04, имеющих компактные размеры и 4 интерфейса E1 (G.703) с разъемами RJ-48. Они могут комплектоваться источн
19.11.2002 Новые медиаконвертеры FiberDriver поддерживают функции удаленного управления и автоопределение скорости

Модульная конвертерная платформа FiberDriver компании MRV Communications пополнилась новыми моделями медиаконвертеров Fast Ethernet, имеющих встроенную поддержку функций удаленного управления. Они являются развитием линейки ко
09.07.2002 Новые медиаконвертеры Fast Ethernet для семейства FiberDriver работают при низких температурах

Компания MRV Communications, ведущий поставщик решений для волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске новых медиаконвертеров Fast Ethernet серии EM316FLT для модульной платформы FiberDriver. Данные модули предназначены для работы в расширенном температурном режиме без использования дополнительных средств охлаждения или обогрева помещения, в котором установлены медиакон
19.12.2001 Новые конвертеры Gigabit Ethernet для семейства FiberDriver расширяют возможности работы по многомодовому кабелю

Конвертерная платформа NBase-Xyplex FiberDriver пополнилась новыми моделями медиаконвертеров MMX SF (Multimode Extender Single Fi
15.11.2001 Семейство FiberDriver пополнилось мультиплексорами WDM для многомодового оптического волокна

Конвертерная платформа NBase-Xyplex FiberDriver пополнилась новыми устройствами WDM44/MMX, обеспечивающими передачу 4 независимых
25.09.2001 Optical Access выпустила решение ADSL для платформы FiberDriver

онентского доступа за счет решения на базе ADSL. Данное решение выпущено для платформы NBase-Xyplex FiberDriver и с его появлением Optical Access может предложить операторам связи полный спектр
31.07.2001 Минсвязи продлило до 2004 г. действие сертификата на семейство конвертеров FiberDriver

пания Access объявила о продлении срока действия сертификата на конвертерную платформу NBase-Xyplex FiberDriver. В начале года компанией был получен сертификат NОС/1-СПД-248 на эту линейку прод
13.06.2001 Optical Access расширила ассортимент неуправляемых конвертеров семейства FiberDriver

Компания Optical Access сообщила о выпуске новых недорогих неуправляемых конвертеров Ethernet/Fast Ethernet CM316SW из семейства FiberDriver. Данные конвертеры представляют собой отдельные неуправляемые двухпортовые коммутаторы с автоматическим выбором скорости работы (10 или 100 Мбит/с). Эти устройства продолжают развит
27.02.2001 Optical Access завершила сертификацию семейства конвертеров FiberDriver

Компания Optical Access объявила о завершении процесса сертификации по системе "Электросвязь" конвертерной платформы FiberDriver. Испытательный Центр Документальной Электросвязи провел сертификационные испытания всего семейства устройств, включая шасси с 1, 2, 3, 4 и 16 слотами, а также большинства конвертерн

Публикаций - 76, упоминаний - 95

ADVA Optical Networking и организации, системы, технологии, персоны:

ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 70
ADVA Optical Networking - MRV Luminent 21 5
Тералинк - Телеком Транспорт 22 1
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 1
Cisco Systems 5372 1
Huawei 4677 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
ZTE Corporation 800 1
Fujitsu 2105 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Ciena 221 1
Электросвязь 268 1
Infinera 40 1
Россети Ленэнерго 1699 3
Мраморгаз 1 1
Газпром трансгаз 157 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 68
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 58
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 47
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 45
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 41
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 39
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 33
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 28
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 28
Optical Access 72 25
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 19
EoV - Ethernet-over-VDSL - Ethernet-поверх 31 17
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 17
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 455 16
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 12
XFP - 10Gbit Small Form-factor Pluggable - протоколо-независимый оптический трансивер «горячей» замены 34 10
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 9
Трансивер - Transceiver 149 9
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 534 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
GBIC - GigaBit Interface Converter - стандарт передатчиков 49 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 8
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
BNC connector - Bayonet Neill–Concelman 70 6
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 6
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 110 5
TDMA - Time Division Multiple Access - TDM - Time Division Multiplexing - Мультиплексирование с разделением - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 293 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 4
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 138 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
QoS - Quality of service - DiffServ - Differentiated Services - Модель в области компьютерных сетей - DSCP - Differentiated Services Code Point - механизм управления качеством обслуживания (QoS) в IP-сетях 59 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 97 34
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 33
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 60 22
ADVA Optical Networking - MRV NBase-Xyplex - MRV iTouch 27 21
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 17
Linux OS 11533 6
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 5
ADVA Optical Networking - MRV ProVision 2 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
ADVA Optical Networking - MRV EM316DWDMX8 1 1
IBM FICON - IBM Fibre Connection 21 1
ADVA Optical Networking - MRV Photonic AirLink 1 1
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 34 1
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 60 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
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Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 85 3
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
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