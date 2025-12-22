Разделы

QoS Quality of service DiffServ Differentiated Services Модель в области компьютерных сетей DSCP Differentiated Services Code Point механизм управления качеством обслуживания (QoS) в IP-сетях


22.12.2025 D-Link начала продажи коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250 с новым ПО 1
31.03.2025 D-Link выпустила новое ПО для коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250 2
13.08.2024 Завершена разработка магистрального маршрутизатора ME5210S 1
02.07.2024 Верховный суд России потратит миллиард на VPN и шифрование трафика в ЦОДах с судебными документами 1
19.02.2024 D-Link представила новые сервисные маршрутизаторы DSA-2308X и DSA-2208X с портами 10G SFP+ 1
18.12.2023 Предсерийное производство IP-телефона VP-30P 1
31.05.2022 VP-20 – IP-телефон от Eltex с расширенной функциональностью 1
30.08.2021 РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус» 1
25.09.2019 D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов 1
21.08.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000 1
28.02.2018 D-Link представила обновленные версии IP-телефонов DPH-150S и DPH-150SE 2
17.10.2017 Gartner: Hadoop погибнет, не успев расцвести 1
27.06.2017 D-Link представила гигабитный коммутатор DGS-1100-08PD с функцией резервирования питания 1
25.02.2016 Названы 10 направлений развития рынка интернета вещей 1
28.07.2015 D-Link представил новый управляемый стекируемый коммутатор DGS-1510-28XMP c 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE 1
08.06.2015 D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet 1
20.12.2012 «ПиН Телеком» закупает голосовые шлюзы Qtech для предоставления услуг IP-телефонии 1
18.05.2012 D-Link расширил линейку управляемых коммутаторов серии DES-3200-xx 1
29.10.2010 IMAQLIQ протестировал оборудование ШПД на базе технологии GEPON на модельной сети технопарка ЦНИИС 1
27.10.2010 GE/UTC Fire & Security выпустила 24-портовые коммутаторы с пропускной способностью 48 Гб/с 1
08.06.2010 MRV представила новые абонентские устройства для операторских сетей Ethernet серии OptiSwitch 304S 1
29.01.2009 Axis представила новую IP-камеру «день/ночь» с функцией «Сторож» 1
22.07.2008 MRV представила новый 24-портовый коммутатор 2-го уровня 1
07.06.2008 D-Link выпустил новое ПО для управляемых коммутаторов 1
29.04.2008 Netgear представила 3 новых интеллектуальных коммутатора 1
24.03.2008 MRV представила новый 48-портовый гигабитный коммутатор 2
20.03.2008 ZyXEL представил маршрутизирующий коммутатор для сетей 10G Ethernet 1
05.02.2008 MRV выпустила новые сервисные модули FiberDriver 1
21.12.2007 ZyXEL анонсирует новые микропрограммы для Ethernet-коммутаторов 1
08.11.2007 D-Link представил новые решения для широкополосного доступа 1
24.10.2007 MRV представила новые 24-портовые коммутаторы 2-го уровня 1
23.08.2007 Iskratel представила новое сетевое решение 1
01.06.2007 ZyXEL расширяет функциональность коммутаторов 1
24.05.2007 Netgear расширяет спектр сетевых решений корпоративного класса 1
17.10.2006 MRV представила новый 24-портовый гигабитный коммутатор 2
10.11.2005 Juniper: новая версия ScreenOS 2
12.04.2005 MRV представила систему абонентского доступа OA2000 1
08.02.2005 Allied Telesyn представила новый коммутатор для среднего бизнеса 2
04.11.2004 НР представила новые стекируемые гигабитные коммутаторы 1
16.09.2004 MRV представила маршрутизирующий коммутатор MR3312 DaVinci 2

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2511 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
SkyDNS - СкайДНС 37 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12995 28
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 863 25
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2207 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 18
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 533 13
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 57 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 6
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 182 4
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1037 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 390 3
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 805 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9879 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7300 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6709 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2169 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 1
Rack-Scale Architecture - Rack-mount kit 57 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1071 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1315 1
Linux OS 10934 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2669 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
