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ADVA Optical Networking MRV Luminent

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.10.2007 MRV представила новые медиаконвертеры 10 Gigabit Ethernet 1
04.09.2007 MRV завершила приобретение Fiberxon 1
06.02.2007 MRV приобретает Fiberxon 1
30.05.2006 MRV приобрела HG Genuine Opto 1
27.01.2004 MRV выпустил модули со сменными оптическими интерфейсами для OptiSwitch Master 1
30.09.2003 MRV Communications расширил спектр оптических модулей SFP 1
19.08.2003 CWDM-системы семейства LabmdaDriver - передача 8 каналов данных по одному оптическому волокну 1
14.04.2003 MRV Communications начинает поставки оптических модулей GBIC 1
08.01.2003 MRV Communications увеличивает дальность соединений Gigabit Ethernet по многомодовому оптическому кабелю до 12 км 1
29.10.2002 MRV Communications увеличивает максимальную дальность соединений Gigabit Ethernet по многомодовому оптическому кабелю 1
23.07.2002 MRV Communications объединит свои подразделения под единой торговой маркой 1
28.05.2002 Optical Access представила 16-канальную систему CWDM для платформы LambdaDriver 1
19.04.2002 Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 1) 1
21.03.2002 Optical Access увеличила максимальную дальность соединений Gigabit Ethernet до 100 км 1
19.12.2001 Новые конвертеры Gigabit Ethernet для семейства FiberDriver расширяют возможности работы по многомодовому кабелю 1
15.11.2001 Семейство FiberDriver пополнилось мультиплексорами WDM для многомодового оптического волокна 1
17.09.2001 MRV Communications планирует слияние с Luminent в целях сокращения расходов 1
02.07.2001 Optical Access увеличила максимальную дальность соединений Gigabit Ethernet 1
13.11.2000 NASDAQ падает пятый день подряд 1
13.11.2000 NASDAQ падает пятый день подряд 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

ADVA Optical Networking и организации, системы, технологии, персоны:

ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 18
Cisco Systems 5372 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
HPE - Juniper Networks 460 4
Ciena 221 3
Redback Networks 55 2
Dell EMC 5180 2
Huawei 4677 2
Apple Inc 13156 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
ZTE Corporation 800 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 2
Lenovo Motorola 3566 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Tellabs - NetCore Systems 65 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Fujitsu 2105 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Deutsche Telekom 954 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 1
Infinera 40 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 1
AT&T South - BellSouth 234 1
KPN - KPNQwest 53 1
Fujitsu Laboratories 47 1
Huawei-3Com - H-3C 8 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 1
The Home Depot Inc 66 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 17
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 13
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 12
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 7
Optical Access 72 7
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 4
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 455 4
GBIC - GigaBit Interface Converter - стандарт передатчиков 49 4
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
EoV - Ethernet-over-VDSL - Ethernet-поверх 31 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Пропускная способность - Bandwidth 1907 2
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 253 1
Трансивер - Transceiver 149 1
Мультиплексирование - Мультиплексор - Multiplexing - Muxing 94 1
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 534 1
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 119 1
HomePNA Alliance - Home Phoneline Networking Alliance - HPNA 44 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 1
xDSL - VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 115 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 9
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 5
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 97 4
ADVA Optical Networking - MRV NBase-Xyplex - MRV iTouch 27 3
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 3
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 60 3
SAP Ariba 309 2
Nokia Alcatel-Lucent - LambdaXtreme 2 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Nokia Alcatel-Lucent Optinex SM 7 1
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
McMaster Jack - МакМастер Джек 3 1
Glazer Edmund - Глейзер Эдмунд 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Китай - Тайвань 4245 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Нидерланды 3746 1
Европа Западная 1496 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Япония - Осака 145 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Металлы - Медь - Copper 862 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
ISDEX интернет-индекс 250 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 75 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
ZDnet 663 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 565 2
Internet Stock Report 994 2
Gartner - Dataquest 353 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
CeBIT 614 1
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