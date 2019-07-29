D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи с поддержкой VDSL2 и 4G LTE – DSL-245GR и DSL-G2452GR. Новинки предназначены для использования в качестве

D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO D-link представила гибридный маршрутизатор DWR-980 с поддержкой VDSL2, 4G LTE, Wi-Fi AC1200 и двумя FXS-портами для использования в беспроводных сетях уровня

TP-Link представил три новых флагманских Wi-Fi новинки получить скорость интернет-подключения до 350 Мбит/с, что в 3,5 раза быстрее предыдущего стандарта VDSL2. Новый стандарт в скором времени будет широко использоваться в европейских странах. Arc

Alcatel-Lucent представила продукты Vplus, заполняющие пробел между системами G.fast и VDSL2 с векторизацией ей и пропускной способности. Именно это и позволяет реализовать Vplus – технология семейства DSL, первоначально предложенная Alcatel-Lucent и сейчас проходящая стандартизацию в ITU-T как спецификация VDSL2 35b. Разработанная для применения в сетях VDSL2 с векторизацией, технология Vplus дает операторам возможность предоставлять по обычным медным линиям на дистанциях до 500 м агрегатн

«Эрикссон» модернизирует сеть фиксированного ШПД для TeliaSonera ированного широкополосного доступа, чтобы предлагать частным и корпоративным клиентам ресурсоемкие мультимедийные услуги. «Эрикссон» поставит оператору сеть широкополосного доступа на базе технологии VDSL2 на 1 млн линий. По условиям соглашения «Эрикссон» поставит решение EDA 1200 на базе технологии VDSL2 и окажет ряд сопутствующих услуг по инсталляции. Согласно контракту, работы буд

ZyXEL начал поставки интернет-центров для сетей VDSL2 Компания ZyXEL сообщила о начале поставок P-870HW-51a V2 – высокоскоростных интернет-центров VDSL2. P-870HW обеспечивает прием и передачу данных по телефонной линии на скоростях соответс

ZyXEL представил решение «точка-точка» стандарта VDSL2 ZyXEL приступил к поставкам VDSL2-модемов/мостов P-871M, обеспечивающих скорость связи по действующим телефонным линиям до 80 Мбит/с по направлению к клиенту и до 40 Мбит/с в обратном направлении. Модемы P-871M созданы дл

Ericsson обновил оборудование IP MSAN В начале февраля произошло обновление продукта Ericsson EDA 2530, теперь это версия 4.11. Платформа IP MSAN Ericsson EDA 2530 – это современный узел IP DSLAM/MSAN с высокой плотностью портов ADSL2+/VDSL2 /POTS, предназначенный для масштабного строительства сетей широкополосного доступа и модернизации телефонных сетей операторов связи. Шасси на 20 слотов, встроенные POTS сплиттеры Все подк

Iskratel представила плату доступа VDSL2 Компания Iskratel анонсировала выход нового оборудования на российский рынок: плата доступа VDSL2, функционирующая в составе узла SI3000 MSAN (мультисервисный узел абонентского доступа). VDSL2 в настоящий момент является зрелой технологией, которая обеспечивает надежную и эконо

ZyXEL выпустил оборудование для сетей VDSL2 ZyXEL сообщил о начале поставок оборудования для сетей VDSL2, обеспечивающего скорость доступа по действующим телефонным линиям до 65 Мбит/с по напр

ECI Telecom возглавит DSM-консорциум по разработке DSL-технологий CI Telecom начала активную работу в этой области с целью инициировать и стимулировать разработку ключевых технологий, переводящих технологию DSL в разряд технологии следующего поколения (следующих за VDSL2), и с целью повышения популярности внутри телекоммуникационного сообщества, укрепляя её конкурентные позиции. Целью консорциума DSM-технологий является разработка и стандартизация алгорит

ZyXEL начала поставки новых VDSL-коммутаторов Компания ZyXEL начала поставки на российский рынок новых VDSL-коммутаторов. VES-1124 EE (24-портовый QAM VDSL-коммутатор с 2 портами Fast Ether

ВИМКОМ начал продажу VDSL-коммутатора RUBY TECH VC-1204 Компания «ВИМКОМ» начала продажу на российском рынке VDSL-коммутатора Ruby Tech VC-1204 производства компании Ruby Tech. Модель является 12-портовым VDSL-коммутатором со встроенным 12-портовым POTS/ISDN сплиттером, применение которого позв

MRV увеличил дальность работы решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске новой модификации решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL (EoV) для семейства коммутаторов OptiSwitch, обеспечивающей значительное увеличение дальности работы по обычному медному телефонному кабелю. Отличие данного решения (EoV-ED) от уже выпущен

MRV представил сплиттеры Ethernet-поверх-VDSL со встроенными фильтрами грозозащиты Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых моделей сплиттеров Ethernet-поверх-VDSL (EoV) со встроенными фильтрами для защиты активного оборудования от скачков напряжения в медной линии. Данные сплиттеры предназначены для использования в составе решений последней мили на

D-Link представил несколько новых устройств представил новые устройства DEV-301M и DEV-301S. Новое оборудование позволяет создавать соединения EoVDSL типа "точка-точка" без использования коммутаторов между двумя локальными сетями Ethern

DES-7000 - 14-слотовый коммутатор с поддержкой 288 портов ленное подключение пользователей по медным или оптическим каналам Fast Ethernet или Ethernet поверх VDSL (EoVDSL). Технология EoVDSL обеспечивает передачу данных со скоростями до 15 Мбит/с по о

Nokia объявила о сотрудничестве с Ikanos, Zyxel и Hyundai Networks в разработке VDSL-DMT-систем идет о технологиях "сверхвысокоскоростных разделенных DSL, работающих по мультитоновой технологии" (VDSL-DMT). "Совместимость VDSL-DMT - важное требование для роста мирового рынка DSL и

"СвязьКомплект" начал продажи нового управляемого коммутатора VDSL Компания "СвязьКомплект" объявила о начале продаж нового 12-портового коммутатора VDSL с возможностью SNMP-управления. Коммутатор City-Netek CN-5412M предназначен для организации сетей коллективного широкополосного доступа на базе технологии Ethernet-over-VDSL (EoV).

KDDI выбрала VDSL-решение ZyXEL для предоставления услуг высокоскоростного доступа в интернет в Японии ZyXEL Communications Corporation, ведущий мировой поставщик решений широкополосного доступа, сообщил, что второй по величине телекоммуникационный оператор Японии, компания KDDI, выбрала VDSL-решения ZyXEL для построения сети под торговой маркой DION "F", предназначенной для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет в многоквартирных домах, соединенных между собой

ZyXEL расширил спектр оборудования xDSL VES-1000, поддерживают самый скоростной вариант технологии передачи по цифровой абонентской линии - VDSL (Very-high-data-rate Digital Subscriber Line). Технология VDSL, в отличии от ADSL

"За "и "против" стандарта ADSL+ деосигнала, а также звук и данные. В стандартной технологии ADSL возможна передача только одного потока видео. Стандарт ADSL+ может стать более дешевой альтернативой высокоскоростным цифровым линиям (VDSL) для передачи видео, однако приверженцы VDSL считают ADSL+ "заплаточным" решением. Хотя спецификации ADSL+ еще находятся в стадии разработки, производители уже проектируют специализ

"РМ Телеком" объявила o cущественном снижении цен на VDSL-модемы М-30 и М-30А Компания "РМ Телеком" объявила о снижении цен более чем на 15% на VDSL-модемы серии M-30 производства компании "Зелакс". Модем М-30 стоит теперь 634 у.е., а ег

Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 1) дным кабелем, не может обеспечить ничего, кроме теоретического предела на цифровых линиях в 56 Кбит/с. Ан нет! Компания Optical Access объявила о выпуске нового решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL (EoV) для семейства коммутаторов OptiSwitch, обеспечивающего увеличение дальности работы по обычному медному телефонному кабелю до 2,5 км со скоростями до 4 Мбит/с. Это решение даст операт

Optical Access значительно расширила спектр решений последней мили Ethernet-поверх-VDSL для коммутаторов OptiSwitch Компания Optical Access, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей доступа и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске ряда новых устройств доступа последней мили Ethernet-поверх-VDSL (EoV) для семейства коммутаторов OptiSwitch. Среди новых продуктов - целая серия новых модулей и абонентских устройств EoV. В первую очередь следует отметить появление гибридных модулей, и

Optical Access увеличивает дальность работы решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL до 2,5 км Компания Optical Access, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске новой модификации решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL (EoV) для семейства коммутаторов OptiSwitch, обеспечивающей значительное увеличение дальности работы по обычному медному телефонному кабелю. Отличие данного решения от уже выпущенных ранее