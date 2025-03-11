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Control Plane уровень протоколов, контролирующих состояние сети и заполняющих таблицы пересылок


11.03.2025 «Базис» реализовал управление репликацией и снапшотами для СХД Tatlin.Unified Gen2 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 1
07.11.2024 Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024 1
13.08.2024 Завершена разработка магистрального маршрутизатора ME5210S 1
10.04.2024 Чем отличаются платформы Kubernetes друг от друга: важные критерии 1
27.12.2023 Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами 1
28.09.2023 Как защитить платформы контейнеризации на всех стадиях жизненного цикла 1
21.03.2021 DSaaS: почему анализ данных как услуга набирает обороты 1
20.11.2020 Как обеспечить безопасность сетей 5G 1
10.07.2020 Российские ЦОДы переходят на SDN. В чем преимущества таких решений? 1
15.06.2020 Переход на SD-WAN: кому, когда и зачем нужны программно-определяемые сети 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 1
19.06.2019 В российских сетях 5G вместо телеком-оборудования поставят сервера 1
17.09.2018 «Элтекс» запустил сервисный маршрутизатор ESR-1700 в серийное производство 1
26.09.2017 Huawei присоединилась к консорциуму 5G-MoNArch 1
04.09.2017 Новому игроку на российском рынке сетевых решений предрекают большое будущее 1
11.06.2016 Brocade vEPC 1
01.03.2016 SDN для ЦОДов: как обеспечить безопасность 1
19.02.2016 VMware представила новые возможности решений Horizon 7 и Horizon Air 1
03.11.2015 Развитие производства коммутаторов марки Qtech для нужд госсектора поддерживает Агентство стратегических инициатив 1
22.09.2015 Fortinet представила систему безопасности программно-определяемых сетей 1
10.07.2015 Эволюция SDN и NFV: от ручного управления сетью к автоматической коробке передач 1
05.11.2013 OTN: предсказуемый и простой сервис для услуг связи 1
19.06.2013 Новое решение Allied Telesis обеспечит управление всей сетью как одним виртуальным коммутатором 1
23.05.2012 Ciena представила программное обеспечение следующего поколения для интеллектуального уровня Control Plane 1
20.03.2007 CeBIT: Iskratel представил новое семейство продуктов SI3000 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Control Plane и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5128 5
Huawei 3968 5
Broadcom - VMware 2383 4
Fortinet 392 4
Крок - Croc 1778 3
Extreme Networks 100 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 3
Eltex - Предприятие Элтекс 156 2
Palo Alto Networks 149 2
HP Inc. 5697 2
IXIA 16 2
Selectel - Селектел 395 2
Dell EMC 5037 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12854 1
Oracle Corporation 6723 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Citrix Systems 816 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 1
ZyXEL Communications 297 1
Dropbox 499 1
Riverbed Technology 112 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 1
HPE - Juniper Networks 427 1
Arista Networks 19 1
National Instruments - NI 27 1
Viptela 6 1
Versa Networks 17 1
Talari Networks 1 1
Brocade Communications Systems 242 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 630 1
Комплит - Complete 98 1
HPE Aruba Networks 88 1
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 1
Ciena 203 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 1
Microsoft Corporation 24703 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 855 1
МегаФон 9011 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1010 2
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 1
SBI Holdings - SBI Group 24 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4204 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5990 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4562 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21379 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24361 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15873 10
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 464 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6168 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6437 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11160 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30011 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16088 8
Data Plane - механизм обработки процесса передачи данных 12 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28027 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25596 8
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 539 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 7
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 217 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2698 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12667 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3775 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9472 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12073 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2519 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11182 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20935 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2203 4
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 4
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 118 4
OpenFlow based Carrier Ethernet - протокол управления процессом обработки данных 42 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3941 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11491 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28008 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3789 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1556 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5780 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 922 4
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 237 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3656 3
Intel x86 - архитектура процессора 1870 3
Linux OS 10056 3
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 115 3
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 20 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 53 2
Apple iOS 7865 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4550 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1284 2
Docker - Платформа распределённых приложений 341 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 72 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 108 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Microsoft Azure 1414 1
Microsoft Office 365 946 1
Fortinet FortiManager 24 1
Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 17 1
Broadcom - VMware VeloCloud 14 1
Citrix VDI 13 1
Eltex ESR - серия маршрутизаторов 3 1
Brocade vEPC - Brocade Virtual Evolved Packet Core 3 1
Brocade vSAE-GW 1 1
Brocade vPGW 1 1
Brocade VCM - Brocade Virtual Core for Mobile 2 1
Google Play - Google Store - Android Market 3313 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
Apple - App Store 2906 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 148 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 282 1
Allied Telesis - AlliedWare Plus OS 11 1
Allied Telesis - Management Framework 5 1
Allied Telesis - X-серия коммутаторов 2 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 19 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Python - высокоуровневый язык программирования 956 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Windows 15761 1
Apple iPhone 6 4862 1
Teradici Tera - PCoIP Protocol - PC-over-IP 25 1
Intel DPDK - Intel Data Plane Development Kit 2 1
Конарев Дмитрий 6 2
Сереченко Денис 13 1
Никифоров Михаил 17 1
Алыхов Евгений 2 1
Андрианова Юлия 5 1
Гениев Артем 9 1
Бельский Юрий 17 1
Вайнштейнс Евгенийс 1 1
Фролов Алексей 22 1
Лепехин Виталий 4 1
Смелянский Руслан 23 1
Жаров Олег 4 1
Бельченко Юрий 2 1
Фишкин Сергей 7 1
Zelinsky Valter - Зелински Вальтер 3 1
Ковязин Андрей 2 1
Глаз Александр 1 1
Чернокожина Юлия 1 1
Либинь Дай 1 1
Соломатин Евгений 9 1
Hong Zhou - Хун Чжоу 3 1
Любимов Олег 45 1
Ройфман Роман 16 1
Шиченко Дмитрий 1 1
Левцов Вениамин 41 1
Ансимов Константин 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14238 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 2
Евразия - Евразийский континент 616 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7536 1
США - Калифорния 4632 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
Европа Восточная 3100 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 1
Ближний Восток 2957 1
Европа 21831 1
Америка Латинская 1820 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 725 1
США - Оклахома 83 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14579 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18779 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13727 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7022 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7077 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5923 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 226 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4886 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 1
Whitebox 5 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 262 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24335 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1234 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3057 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 955 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9944 1
Аренда 2445 1
White list - Белый список 103 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 790 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1919 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4403 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2622 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5456 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4057 1
Экономический эффект 1080 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7897 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1255 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1279 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2443 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 1
Gartner - Гартнер 3562 4
IDC - International Data Corporation 4912 3
IHS Infonetics Research 102 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
Juniper Research 528 1
IHS Markit 22 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 225 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 66 1
Oklahoma State University - University of Oklahoma - Оклахомский университет - Университет штата Оклахома 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CeBIT 612 1
Selectel TechDay 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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