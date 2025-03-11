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Control Plane уровень протоколов, контролирующих состояние сети и заполняющих таблицы пересылок
Control Plane и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1010 2
|Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
|Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 1
|SBI Holdings - SBI Group 24 1
|Конарев Дмитрий 6 2
|Сереченко Денис 13 1
|Никифоров Михаил 17 1
|Алыхов Евгений 2 1
|Андрианова Юлия 5 1
|Гениев Артем 9 1
|Бельский Юрий 17 1
|Вайнштейнс Евгенийс 1 1
|Фролов Алексей 22 1
|Лепехин Виталий 4 1
|Смелянский Руслан 23 1
|Жаров Олег 4 1
|Бельченко Юрий 2 1
|Фишкин Сергей 7 1
|Zelinsky Valter - Зелински Вальтер 3 1
|Ковязин Андрей 2 1
|Глаз Александр 1 1
|Чернокожина Юлия 1 1
|Либинь Дай 1 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Hong Zhou - Хун Чжоу 3 1
|Любимов Олег 45 1
|Ройфман Роман 16 1
|Шиченко Дмитрий 1 1
|Левцов Вениамин 41 1
|Ансимов Константин 33 1
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