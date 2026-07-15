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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197873
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Whitebox

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Kaspersky Vulnerability Management выходит на российский рынок 1
16.11.2023 «Инфосистемы Джет» — о главных трендах в инфраструктуре и сетевых решениях 1
24.03.2021 10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 1
19.08.2019 МГТС готовит сеть к 5G 1
18.09.2008 Сайты чаще всего страдают от XSS-атак, утечек данных и SQL-вторжений 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Whitebox и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2599 2
Cisco Systems 5357 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 2
Citrix Systems 868 2
Крок - Croc 1959 2
Versa Networks 25 1
Talari Networks 1 1
WhiteHat Security 6 1
Box inc - box.com - box.net 374 1
Booz Allen Hamilton 36 1
Арсенал-Технология 3 1
Ситроникс - Ситроникс Клауд - Sitronics Cloud - Концэл 6 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5619 1
Dell EMC 5172 1
Amazon Inc - Amazon.com 3261 1
Microsoft Corporation 25728 1
Huawei 4639 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15634 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Oracle Corporation 7064 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 940 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1749 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2142 1
Fortinet 449 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 67 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9488 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1430 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
Dropbox 527 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 160 1
Palo Alto Networks 206 1
Riverbed Technology 115 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 32 1
Viptela 6 1
Veracode 9 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5610 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35940 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10074 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18025 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12801 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34612 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64591 3
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 281 3
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 766 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7146 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25399 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33292 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24253 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27273 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13822 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16050 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22818 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26193 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1007 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1266 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13432 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5138 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2547 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6258 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4161 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17916 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9777 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2346 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 178 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29602 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2467 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6831 2
Оркестратор - Оркестрация - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 253 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1896 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 799 1
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 76 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 255 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4021 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1223 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 761 1
Управляемость - Manageability 2243 1
Intel x86 - архитектура процессора 2142 2
Citrix VDI 13 2
Huawei Agile Network - Huawei Agile Controller 6 1
Citrix NetScaler 74 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 14 1
Apple iOS 8552 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 161 1
Microsoft Azure 1521 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5668 1
Microsoft Office 365 1038 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1201 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 176 1
Fortinet - FortiManager 24 1
Cisco IOS - Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 25 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
Broadcom - VMware VeloCloud 14 1
Cisco FlexVPN 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2387 1
Cisco SDA - Cisco Software Defined-Access 4 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5233 1
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks SD-WAN 10 1
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 1
Сигачёв Александр 3 1
Гордейчик Сергей 25 1
Семенюков Юрий 11 1
Андронов Сергей 32 1
Дьяконова Наталия 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 165207 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47401 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8517 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2816 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21496 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53182 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57368 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8460 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11533 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12246 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 426 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15948 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 319 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 298 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2738 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6017 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8873 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3142 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3079 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4629 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 380 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 353 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7043 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 661 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27129 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3006 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6482 1
Gartner - Гартнер 3653 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IT Elements 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Создано именных указателей - 197873.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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