Индексная книга (каталог) CNews*
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Whitebox
СОБЫТИЯ
|15.07.2026
|Kaspersky Vulnerability Management выходит на российский рынок 1
|16.11.2023
|«Инфосистемы Джет» — о главных трендах в инфраструктуре и сетевых решениях 1
|24.03.2021
|10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN 1
|18.11.2019
|Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 1
|19.08.2019
|МГТС готовит сеть к 5G 1
|18.09.2008
|Сайты чаще всего страдают от XSS-атак, утечек данных и SQL-вторжений 1
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Whitebox и организации, системы, технологии, персоны:
|Сигачёв Александр 3 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Семенюков Юрий 11 1
|Андронов Сергей 32 1
|Дьяконова Наталия 19 1
|IT Elements 13 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.