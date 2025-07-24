Timeweb Cloud разработал собственную платформу управления контейнерными приложениями

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, запустил платформу управления контейнерами собственной разработки. Платформа работает на базе российских и европейских дата-центров, обеспечивает высокую доступность и скорость для распределенных команд. Решение полностью автоматизирует сервис Managed Kubernetes провайдера и позволяет разворачивать инфраструктуру за 5-6 минут.

Платформа централизованно управляет всей средой контейнеризации. Например, отслеживает состояние инфраструктуры и определяет, нужно ли добавлять дополнительные ресурсы. Также управляет сетью внутри кластера, – это обеспечивает доступность и безопасность сервисов, которые взаимодействуют друг с другом. Платформа развернута в четырех дата-центрах – в Москве, Санкт-Петербурге, Амстердаме и Франкфурте.

Для разработки Control Plane («управляющего слоя») провайдер использовал легковесный Kubernetes-дистрибутив k0s. Это позволило избежать зависимости от внешних решений, сохраняя cloud-native-подход и обеспечивая гибкость для продуктовых интеграций внутри облака.

«Мы хотим построить лучший Kubernetes. Уже проделали огромную работу: меньше чем за год разработали собственную платформу управления контейнерами. На ее основе уже работает наш обновленный Managed Kubernetes – один из немногих по-настоящему управляемых сервисов в стране. Впереди – масштабирование функций и усиление уровней безопасности платформы и сервиса», – отметил Артем Гаврилов, product lead Timeweb Cloud.

Собственная платформа позволила провайдеру повысить стабильность и ускорить развертывание кластеров Kubernetes. Обновление, масштабирование и восстановление происходят в автоматическом режиме, что значительно экономит ресурсы DevOps-команд. Автомасштабирование оптимизирует затраты с учетом текущей нагрузки на приложения, например в онлайн-ритейле или edtech-проектах.

Теперь сервис решает больше задач. Благодаря интеграции графических процессоров (GPU) можно быстро запускать ML- и AI-проекты. Есть доступ к объектному хранилищу. Реализована поддержка приложений «с памятью» (stateful) и маркетплейс с готовыми программными дополнениями.

Добавился встроенный мониторинг и логирование. Появилось централизованное хранилище контейнерных образов – Container Registry в виде отдельного сервиса. Управление кластером – через стандартные инструменты (kubectl и k9s), визуальные интерфейсы (Lens и Freelens) или встроенный Kubernetes Dashboard. Поддерживаются Terraform для развертывания, API и CLI для управления, а также вход через OIDC.

Решение используют сотни российских компаний. Среди активных пользователей – разработчик AI-технологий Raft, DevOps-компания Last.Backend и другие.

Для начала работы нужно зайти в панель управления. Тарифы начинаются от 488 руб. в месяц.