Eltex ESR серия маршрутизаторов


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.02.2026 Eltex обновляет линейку сервисных маршрутизаторов ESR 1
17.09.2020 Dr.Web будут предустановливать на маршрутизаторы «Элтекс» 1
17.09.2018 «Элтекс» запустил сервисный маршрутизатор ESR-1700 в серийное производство 3
21.01.2016 Система мониторинга качества услуг Wellink wiSLA интегрирована с линейкой сервисных маршрутизаторов Eltex ESR 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Eltex ESR и организации, системы, технологии, персоны:

Eltex - Предприятие Элтекс 204 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5320 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 37 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 3
Control Plane - уровень протоколов, контролирующих состояние сети и заполняющих таблицы пересылок 29 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 319 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4516 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 1
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 183 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 453 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2305 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 381 1
Wireguard VPN - Коммуникационный протокол шифрования виртуальных частных сетей 29 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3006 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2137 1
Управляемость - Manageability 1955 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 182 1
VPN - DMVPN - Dynamic Multipoint Virtual Private Network 9 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 585 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 718 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2213 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 1
Dr.Web Mail Security Suite 34 1
Wellink - wiSLA 34 1
Intel x86 - архитектура процессора 1992 1
Сидоров Александр 21 1
Черников Алексей 53 1
Левин Владимир 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417996, в очереди разбора - 726720.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

