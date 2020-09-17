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Dr.Web будут предустановливать на маршрутизаторы «Элтекс»

ПО Софт Безопасность Техника

Защитой Dr.Web будут оснащены роутеры «Элтекс» c процессорами на основе как архитектуры MIPS (модели от «Элтекс» ESR-100, ESR-200, ESR-1000, ESR-1200, ESR-1500, ESR-1511, ESR-1700), так и на основе ARM64 (ESR-20, ESR-21 и готовящиеся к выпуску ESR-3100 и ESR-3200).

Предназначенные в основном для работы в сетях крупных корпораций и образовательных учреждений, маршрутизаторы «Элтекс» с установленным Dr.Web обеспечат надежную фильтрацию сетевого трафика еще до его попадания на компьютеры пользователей.

Вместе с тем «Элтекс» оснащает свои устройства компонентом обработки почты Dr.Web MailD, который представляет собой группу модулей для приема и передачи почтовых сообщений и их антивирусной и антиспам-проверки. Этот компонент, в свою очередь, может быть интегрирован с почтовым сервером.

Интеграция в рамках сотрудничества «Доктор Веб» и «Элтекс» позволит существенно повысить безопасную работу компьютерных сетей, исключив маршрутизаторы из числа устройств, через которые вредоносные программы могут распространиться по сети и нанести существенный ущерб пользователям.

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