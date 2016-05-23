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TPG Telecom Vodafone Australia Vodafone Hutchison Australia

TPG Telecom - Vodafone Australia - Vodafone Hutchison Australia

СОБЫТИЯ

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23.05.2016 IBM закрывает сделку по приобретению Bluewolf 1
17.06.2015 Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Польше и Австралии 1
18.10.2011 Tech Mahindra будет продвигать OSS/BSS-решения «Ситроникса» на рынке Индии 1
03.11.2006 Nokia заключила соглашение с Vodafone Australia на $230 млн 1
25.09.2003 Австралийские операторы будут совместно использовать сотовую сеть 1
13.11.2001 Vodafone Australia сократит расходы и рабочие места 1
25.12.2000 Vodafone продала свои антенны мобильной связи в Австралии компании Сrown 1
29.11.1999 Акции European Telecom выросли наполовину 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

TPG Telecom и организации, системы, технологии, персоны:

Vodafone Group 1412 5
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 1
Ciena 221 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
Mahindra Satyam - Tech Mahindra - Satyam Computer Services 34 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 1
HP Inc. 5883 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Huawei 4677 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Crown Castle - Global Signal 11 1
Cyfrowy Polsat - Plus - Polish telecommunications - Plus GSM - Polkomtel 27 1
China Mobile 436 1
Thales - Racal Electronics 13 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
F5 Networks 77 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 1
Salesforce 498 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Black & Decker 18 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 204 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 571 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 1
Ciena WaveLogic 12 1
Infinera DTN - Infinera Digital Transport Network - Infinera ITN - Infinera Intelligent Transport Network 14 1
Вольпе Борис 92 1
Hewitt Russell - Хьюит Рассел 1 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Европа 24964 2
Индия - Bharat 5870 1
Польша - Республика 2031 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Австралия - Алис-Спрингс 7 1
Бахрейн - Королевство 136 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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