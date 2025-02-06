Раском - Rascom

РАСКОМ: итоги 2024 года и взгляд в будущее 024 г. продолжил работы, нацеленные на укрепление связности своей IP сети. Были сформированы новые пиринговые стыки с ведущими мировыми сетями. Суммарная пропускная способность внешних стыков IP сети РАСКОМ за 2024 г. выросла на 57%. Об этом CNews сообщили представители РАСКОМ. Среди значимых событий года важно отметить рост продажи услуг по защите от DDoS атак. Этот востребованный и

«РАСКОМ» стал первым заказчиком темных волокон на новой линии связи TEA NEXT Телекоммуникационная компания «РАСКОМ» стала первым заказчиком услуги аренды темных волокон , предоставляемых на новой ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT). Об этом CNews сообщили представители «

Новая услуга РАСКОМ РАСКОМ расширил линейку своих услуг новым сервисом, получившим название ВОЛС (Волоконно-оптическая линия связи). В рамках услуги РАСКОМ предоставляет решения по обслуживанию волоконно-оптических линий и сетевой инфраструктуры. Новая услуга будет полезной и востребованной у организаций, имеющих собственную сеть. Об этом C

«Раском» увеличил пропускную способность сети на участке Санкт-Петербург - Стокгольм «Раском» ввел в эксплуатацию третью независимую систему DWDM на участке Санкт-Петербург - Стокгольм, что увеличило пропускную способность сети на этом участке в 2,5 раза. «При организации новой

«Раском» внедрил на своей сети новое решение Waveserver Ciena «Раском» установил оборудование Waveserver Ciena, что увеличило пропускную способность сети ко

«Раском» разместил узел связи на территории дата-центра Interxion во Франкфурте В феврале 2016 г. «Раском» разместил узел связи на территории дата-центра Interxion во Франкфурте (Weismuellerstrasse, 19). До настоящего времени, в городе Франкфурт у компании «Раском» было 2 узла связи,

«Раском» и «Евротранстелеком» организовали стык своих сетей Международные операторы «Eвротранстелеком» и «Раском» организовали стык собственных DWDM сетей с потенциальной пропускной способностью до 17600 Гбит/с.. Целью организации вышеуказанного стыка для обоих операторов являлось расширение партне

«Раском» организует для «Яндекса» канал с пропускной способностью 100 Гбит\с Компания «Раском» заключила первый контракт на организацию на основе собственной DWDM системы канала с пропускной способностью 100 Гбит\с. Канал протяженностью 1213 км. соединит технические площадки комп

«Раском» и Ciena запустили канал 100G от России до Западной Европы Корпорация Ciena объявила о развертывании российским оператором «Раском» решения Ciena 6500 Packet-Optical Platform в рамках поддержки расширения сети и модернизации до уровня 100G маршрута, соединяющего Россию с Западной Европой. Эта международная сеть обес

«Раском» выбрал решение Ciena для развертывания международной когерентной сети 40G Корпорация Ciena обьявила о том, что была выбрана российским оператором «Раском» для расширения своей сети нового поколения. Новый сегмент сети соединил Россию с Германией через страны Северной Европы. Начальная пропускная способность сети нового поколения, в которо

«Раском» запустил 40G-магистраль на участке Москва-Петербург-Европа Компания «Раском» запустила в эксплуатацию на участке Москва - Петербург - Хельсинки - Стокгольм новую DWDM-систему передачи на базе решения Common Photonic Layer (CPL) компании Nortel. Решение позволит

«Раском» запустил новую DWDM-систему на участке Москва – Петербург – Хельсинки Компания «Раском» запустила в эксплуатацию на участке Москва – Санкт-Петербург – Хельсинки - Стокгольм

«Раском» модернизировал узлы доступа в Твери и Клину Компания «Раском» провела плановую модернизацию узлов доступа в городах Тверь и Клин (Московская област

«Раском» модернизировал собственную международную сеть Компания «Раском» завершила очередную модернизацию своей международной сети. В марте 2008 г. во Франкфурте был установлен мультиплексор уровня STM-64 (OME 6500 MSPP, производства Nortel Networks). Резуль

«Раском» модернизировал собственную IP сеть В декабре 2007 г. компания «Раском» закончила работы по модернизации своей коммерческой IP сети. В процессе реализации этого проекта был расширены стыки с российскими сетями до 11 Гбит/сек, и с зарубежными сетями - до 11

Golden Telecom выхватил ценный актив у "Транстелекома" екому» компании «Высокоскоростные магистрали». Впрочем, «Транстелеком» может еще попытаться лишить «Раском» права на использование его сети. «Раском» владеет волоконно-оптической линией

"Голден Телеком" купил "Антел Раском" и "Сочителеком" "Голден Телеком" сообщил о приобретении 100% акций "Антел Раском". Это приобретение позволило компании получить контроль над 49% компании "Раском". Компании пришлось заплатить $10 млн. Также в октябре 2005 г. компания приобрела 100% акций "Сочи

"Метроком", "Раском" и ГНИИ ИТТ "Информика" организовали международный канал передачи данных для RUNNet ЗАО "Метроком", ЗАО "Раском" и ГНИИ ИТТ "Информика" завершили работы по организации международного канала передачи

Ассоциация "МирТелеКом" объявила о запуске самой скоростной интернет-магистрали в России Компании "Раском" и "Метроком" объявили о запуске в коммерческую эксплуатацию самой скоростной интернет

"Раском" запустила в коммерческую эксплуатацию первую в России сеть на базе технологии DWDM Компания "Раском" объявила, что с октября началось подключение первых клиентов к новой сети компании, о