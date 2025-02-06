Получите все материалы CNews по ключевому слову
Раском Rascom
АО «РАСКОМ» поставляет международные емкости и другие телекоммуникационные услуги операторам связи и корпоративным клиентам. Компания обладает собственной оптоволоконной сетью и узлами связи в Москве, Санкт-Петербурге, Хельсинки, Стокгольме, Копенгагене, Франкфурте, Амстердаме, Праге, Братиславе и ряде других городов Европы. «РАСКОМ» предлагает услуги по предоставлению каналов связи и доступа в интернет, защиты от DDoS атак, эксплуатации ВОЛС, поставки и сервисной поддержки оборудования, а также интегрированных решений по предоставлению каналов сверхкороткой задержки, VPN, удаленного подключения к европейским IX и облачным сервисам, видеонаблюдения и видеоаналитики.
|06.02.2025
|
РАСКОМ: итоги 2024 года и взгляд в будущее
024 г. продолжил работы, нацеленные на укрепление связности своей IP сети. Были сформированы новые пиринговые стыки с ведущими мировыми сетями. Суммарная пропускная способность внешних стыков IP сети РАСКОМ за 2024 г. выросла на 57%. Об этом CNews сообщили представители РАСКОМ. Среди значимых событий года важно отметить рост продажи услуг по защите от DDoS атак. Этот востребованный и
|05.06.2024
|
«РАСКОМ» стал первым заказчиком темных волокон на новой линии связи TEA NEXT
Телекоммуникационная компания «РАСКОМ» стала первым заказчиком услуги аренды темных волокон , предоставляемых на новой ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT). Об этом CNews сообщили представители «
|15.02.2024
|
Новая услуга РАСКОМ
РАСКОМ расширил линейку своих услуг новым сервисом, получившим название ВОЛС (Волоконно-оптическая линия связи). В рамках услуги РАСКОМ предоставляет решения по обслуживанию волоконно-оптических линий и сетевой инфраструктуры. Новая услуга будет полезной и востребованной у организаций, имеющих собственную сеть. Об этом C
|10.06.2019
|
«Раском» увеличил пропускную способность сети на участке Санкт-Петербург - Стокгольм
«Раском» ввел в эксплуатацию третью независимую систему DWDM на участке Санкт-Петербург - Стокгольм, что увеличило пропускную способность сети на этом участке в 2,5 раза. «При организации новой
|09.04.2018
|
«Раском» внедрил на своей сети новое решение Waveserver Ciena
«Раском» установил оборудование Waveserver Ciena, что увеличило пропускную способность сети ко
|15.02.2016
|
«Раском» разместил узел связи на территории дата-центра Interxion во Франкфурте
В феврале 2016 г. «Раском» разместил узел связи на территории дата-центра Interxion во Франкфурте (Weismuellerstrasse, 19). До настоящего времени, в городе Франкфурт у компании «Раском» было 2 узла связи,
|14.01.2016
|
«Раском» и «Евротранстелеком» организовали стык своих сетей
Международные операторы «Eвротранстелеком» и «Раском» организовали стык собственных DWDM сетей с потенциальной пропускной способностью до 17600 Гбит/с.. Целью организации вышеуказанного стыка для обоих операторов являлось расширение партне
|24.12.2013
|
«Раском» организует для «Яндекса» канал с пропускной способностью 100 Гбит\с
Компания «Раском» заключила первый контракт на организацию на основе собственной DWDM системы канала с пропускной способностью 100 Гбит\с. Канал протяженностью 1213 км. соединит технические площадки комп
|16.05.2013
|
«Раском» и Ciena запустили канал 100G от России до Западной Европы
Корпорация Ciena объявила о развертывании российским оператором «Раском» решения Ciena 6500 Packet-Optical Platform в рамках поддержки расширения сети и модернизации до уровня 100G маршрута, соединяющего Россию с Западной Европой. Эта международная сеть обес
|13.05.2011
|
«Раском» выбрал решение Ciena для развертывания международной когерентной сети 40G
Корпорация Ciena обьявила о том, что была выбрана российским оператором «Раском» для расширения своей сети нового поколения. Новый сегмент сети соединил Россию с Германией через страны Северной Европы. Начальная пропускная способность сети нового поколения, в которо
|08.07.2008
|
«Раском» запустил 40G-магистраль на участке Москва-Петербург-Европа
Компания «Раском» запустила в эксплуатацию на участке Москва - Петербург - Хельсинки - Стокгольм новую DWDM-систему передачи на базе решения Common Photonic Layer (CPL) компании Nortel. Решение позволит
|07.07.2008
|
«Раском» запустил новую DWDM-систему на участке Москва – Петербург – Хельсинки
Компания «Раском» запустила в эксплуатацию на участке Москва – Санкт-Петербург – Хельсинки - Стокгольм
|28.05.2008
|
«Раском» модернизировал узлы доступа в Твери и Клину
Компания «Раском» провела плановую модернизацию узлов доступа в городах Тверь и Клин (Московская област
|29.04.2008
|
«Раском» модернизировал собственную международную сеть
Компания «Раском» завершила очередную модернизацию своей международной сети. В марте 2008 г. во Франкфурте был установлен мультиплексор уровня STM-64 (OME 6500 MSPP, производства Nortel Networks). Резуль
|22.01.2008
|
«Раском» модернизировал собственную IP сеть
В декабре 2007 г. компания «Раском» закончила работы по модернизации своей коммерческой IP сети. В процессе реализации этого проекта был расширены стыки с российскими сетями до 11 Гбит/сек, и с зарубежными сетями - до 11
|30.11.2005
|
Golden Telecom выхватил ценный актив у "Транстелекома"
екому» компании «Высокоскоростные магистрали». Впрочем, «Транстелеком» может еще попытаться лишить «Раском» права на использование его сети. «Раском» владеет волоконно-оптической линией
|07.11.2005
|
"Голден Телеком" купил "Антел Раском" и "Сочителеком"
"Голден Телеком" сообщил о приобретении 100% акций "Антел Раском". Это приобретение позволило компании получить контроль над 49% компании "Раском". Компании пришлось заплатить $10 млн. Также в октябре 2005 г. компания приобрела 100% акций "Сочи
|27.08.2003
|
"Метроком", "Раском" и ГНИИ ИТТ "Информика" организовали международный канал передачи данных для RUNNet
ЗАО "Метроком", ЗАО "Раском" и ГНИИ ИТТ "Информика" завершили работы по организации международного канала передачи
|06.12.2001
|
Ассоциация "МирТелеКом" объявила о запуске самой скоростной интернет-магистрали в России
Компании "Раском" и "Метроком" объявили о запуске в коммерческую эксплуатацию самой скоростной интернет
|13.11.2001
|
"Раском" запустила в коммерческую эксплуатацию первую в России сеть на базе технологии DWDM
Компания "Раском" объявила, что с октября началось подключение первых клиентов к новой сети компании, о
|29.03.2000
|
Российская компания Раском увеличила скорость международного оптико-волоконного канала Москва-Лондон сети Direct Net до 34 Мб/с
27 марта 2000 года компанией Direct Net Telecommunications был подписан контракт с компанией Раском на аренду потока Е3 (34 Mb/с) в международном оптико-волоконном канале Москва-Лондон. Этот поток увеличивает емкость международных каналов, соединяющих сеть Direct Net, построенную в Рос
