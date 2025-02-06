Разделы

Раском Rascom

Раском - Rascom

АО «РАСКОМ» поставляет международные емкости и другие телекоммуникационные услуги операторам связи и корпоративным клиентам. Компания обладает собственной оптоволоконной сетью и узлами связи в Москве, Санкт-Петербурге, Хельсинки, Стокгольме, Копенгагене, Франкфурте, Амстердаме, Праге, Братиславе и ряде других городов Европы. «РАСКОМ» предлагает услуги по предоставлению каналов связи и доступа в интернет, защиты от DDoS атак, эксплуатации ВОЛС, поставки и сервисной поддержки оборудования, а также интегрированных решений по предоставлению каналов сверхкороткой задержки, VPN, удаленного подключения к европейским IX и облачным сервисам, видеонаблюдения и видеоаналитики.

СОБЫТИЯ

06.02.2025 РАСКОМ: итоги 2024 года и взгляд в будущее

024 г. продолжил работы, нацеленные на укрепление связности своей IP сети. Были сформированы новые пиринговые стыки с ведущими мировыми сетями. Суммарная пропускная способность внешних стыков IP сети РАСКОМ за 2024 г. выросла на 57%. Об этом CNews сообщили представители РАСКОМ. Среди значимых событий года важно отметить рост продажи услуг по защите от DDoS атак. Этот востребованный и
05.06.2024 «РАСКОМ» стал первым заказчиком темных волокон на новой линии связи TEA NEXT

Телекоммуникационная компания «РАСКОМ» стала первым заказчиком услуги аренды темных волокон , предоставляемых на новой ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT). Об этом CNews сообщили представители «
15.02.2024 Новая услуга РАСКОМ

РАСКОМ расширил линейку своих услуг новым сервисом, получившим название ВОЛС (Волоконно-оптическая линия связи). В рамках услуги РАСКОМ предоставляет решения по обслуживанию волоконно-оптических линий и сетевой инфраструктуры. Новая услуга будет полезной и востребованной у организаций, имеющих собственную сеть. Об этом C
10.06.2019 «Раском» увеличил пропускную способность сети на участке Санкт-Петербург - Стокгольм

«Раском» ввел в эксплуатацию третью независимую систему DWDM на участке Санкт-Петербург - Стокгольм, что увеличило пропускную способность сети на этом участке в 2,5 раза. «При организации новой

09.04.2018 «Раском» внедрил на своей сети новое решение Waveserver Ciena

«Раском» установил оборудование Waveserver Ciena, что увеличило пропускную способность сети ко
15.02.2016 «Раском» разместил узел связи на территории дата-центра Interxion во Франкфурте

В феврале 2016 г. «Раском» разместил узел связи на территории дата-центра Interxion во Франкфурте (Weismuellerstrasse, 19). До настоящего времени, в городе Франкфурт у компании «Раском» было 2 узла связи,

14.01.2016 «Раском» и «Евротранстелеком» организовали стык своих сетей

Международные операторы «Eвротранстелеком» и «Раском» организовали стык собственных DWDM сетей с потенциальной пропускной способностью до 17600 Гбит/с.. Целью организации вышеуказанного стыка для обоих операторов являлось расширение партне
24.12.2013 «Раском» организует для «Яндекса» канал с пропускной способностью 100 Гбит\с

Компания «Раском» заключила первый контракт на организацию на основе собственной DWDM системы канала с пропускной способностью 100 Гбит\с. Канал протяженностью 1213 км. соединит технические площадки комп
16.05.2013 «Раском» и Ciena запустили канал 100G от России до Западной Европы

Корпорация Ciena объявила о развертывании российским оператором «Раском» решения Ciena 6500 Packet-Optical Platform в рамках поддержки расширения сети и модернизации до уровня 100G маршрута, соединяющего Россию с Западной Европой. Эта международная сеть обес
13.05.2011 «Раском» выбрал решение Ciena для развертывания международной когерентной сети 40G

Корпорация Ciena обьявила о том, что была выбрана российским оператором «Раском» для расширения своей сети нового поколения. Новый сегмент сети соединил Россию с Германией через страны Северной Европы. Начальная пропускная способность сети нового поколения, в которо
08.07.2008 «Раском» запустил 40G-магистраль на участке Москва-Петербург-Европа

Компания «Раском» запустила в эксплуатацию на участке Москва - Петербург - Хельсинки - Стокгольм новую DWDM-систему передачи на базе решения Common Photonic Layer (CPL) компании Nortel. Решение позволит

07.07.2008 «Раском» запустил новую DWDM-систему на участке Москва – Петербург – Хельсинки

Компания «Раском» запустила в эксплуатацию на участке Москва – Санкт-Петербург – Хельсинки - Стокгольм

28.05.2008 «Раском» модернизировал узлы доступа в Твери и Клину

Компания «Раском» провела плановую модернизацию узлов доступа в городах Тверь и Клин (Московская област
29.04.2008 «Раском» модернизировал собственную международную сеть

Компания «Раском» завершила очередную модернизацию своей международной сети. В марте 2008 г. во Франкфурте был установлен мультиплексор уровня STM-64 (OME 6500 MSPP, производства Nortel Networks). Резуль
22.01.2008 «Раском» модернизировал собственную IP сеть

В декабре 2007 г. компания «Раском» закончила работы по модернизации своей коммерческой IP сети. В процессе реализации этого проекта был расширены стыки с российскими сетями до 11 Гбит/сек, и с зарубежными сетями - до 11

30.11.2005 Golden Telecom выхватил ценный актив у "Транстелекома"

екому» компании «Высокоскоростные магистрали». Впрочем, «Транстелеком» может еще попытаться лишить «Раском» права на использование его сети. «Раском» владеет волоконно-оптической линией

07.11.2005 "Голден Телеком" купил "Антел Раском" и "Сочителеком"

"Голден Телеком" сообщил о приобретении 100% акций "Антел Раском". Это приобретение позволило компании получить контроль над 49% компании "Раском". Компании пришлось заплатить $10 млн. Также в октябре 2005 г. компания приобрела 100% акций "Сочи
27.08.2003 "Метроком", "Раском" и ГНИИ ИТТ "Информика" организовали международный канал передачи данных для RUNNet

ЗАО "Метроком", ЗАО "Раском" и ГНИИ ИТТ "Информика" завершили работы по организации международного канала передачи
06.12.2001 Ассоциация "МирТелеКом" объявила о запуске самой скоростной интернет-магистрали в России

Компании "Раском" и "Метроком" объявили о запуске в коммерческую эксплуатацию самой скоростной интернет
13.11.2001 "Раском" запустила в коммерческую эксплуатацию первую в России сеть на базе технологии DWDM

Компания "Раском" объявила, что с октября началось подключение первых клиентов к новой сети компании, о
29.03.2000 Российская компания Раском увеличила скорость международного оптико-волоконного канала Москва-Лондон сети Direct Net до 34 Мб/с

27 марта 2000 года компанией Direct Net Telecommunications был подписан контракт с компанией Раском на аренду потока Е3 (34 Mb/с) в международном оптико-волоконном канале Москва-Лондон. Этот поток увеличивает емкость международных каналов, соединяющих сеть Direct Net, построенную в Рос

Metrocom - Метроком 89 17
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 13
Миранда-Медиа - МирТелеКом 50 12
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 36 10
Ростелеком 10348 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2088 6
Ciena 207 5
Магистраль-Телеком 8 5
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 4
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Антел Раском 4 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 4
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 116 4
Питерская группа связистов 437 3
Элтел Нетворкс 57 3
Анаком 8 3
Andrew Corporation - Andrew Telecom - Andrew California Company, ACC - Andrew Antenna Systems, AAS - Andrew Antenna Corporation, AACL - Andrew Antenna Products, AAPL - Andrew Antenas Limitada, AAL 15 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14338 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1839 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 3
МТС - МТТ Старт Телеком 83 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 110 2
МТС - Система Телеком 236 2
Siemens AG - Siemens Group 2629 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Сочителеком 7 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 216 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 1
Google LLC 12286 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 71 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
RETN - Real Time Network - Ретннет 21 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Interxion 6 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Менатеп - Menatep 39 10
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 8
РЖД - Российские железные дороги 2008 6
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 2
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 2
Траско - Trasko 32 2
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Dixis - Диксис 359 1
Проминвест - Оборонимпэкс 1 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 83 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 1
Ланрусинвест Промышленная группа 7 1
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 1
Интегра - Интегра-Бурение 4 1
Альфа-Банк 1873 1
Газпром ПАО 1420 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
Транснефть 323 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
Евросеть 1417 1
Альфа-Групп 731 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12907 3
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6299 2
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 488 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 24 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 17
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 880 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8460 8
Пропускная способность - Bandwidth 1833 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3966 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 7
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4927 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 716 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4356 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3109 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 2
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 429 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 2
Аналоговые технологии 2837 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3308 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3796 2
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 846 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2820 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 6
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 4
Ciena WaveServer 4 2
Ciena WaveLogic 10 2
Apple iPhone 6 4862 2
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 138 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2062 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 33 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 1
Benefon Exion 8 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Security Response 19 1
Orange Business Services - Equant IP VPN - Orange Business VPN Galerie 10 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 28 1
Oracle Java - язык программирования 3337 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1784 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 325 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 268 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 56 1
Ходорковский Михаил 44 6
Ганза Денис 4 4
Киреев Виталий 6 3
Климовский Олег 2 2
Овчинников Борис 129 2
Баженова Елена 29 2
Жданов Сергей 48 2
Невзлин Леонид 4 2
Ваган Игорь 3 2
Кузнецов Андрей 92 2
Габриелян Владимир 28 1
Крючкова Наталия 19 1
Рогдев Алексей 17 1
Угорелов Андрей 6 1
Анисимов Константин 42 1
Анкилов Константин 115 1
Фрадков Михаил 160 1
Шелков Михаил 3 1
Настасюк Антон 3 1
Ведев Дмитрий 19 1
Студитских Виталий 19 1
Соломатин Евгений 9 1
Барановский Игорь 10 1
Платонов Алексей 22 1
Зайцев Владимир 55 1
Ильин Александр 17 1
Самойленко Максим 67 1
Заединов Руслан 47 1
Насретдинов Ренат 7 1
Саяпина Елена 46 1
Рокотян Алексей 8 1
Рабовский Семен 32 1
Горбачев Михаил 35 1
Шашурин Сергей 9 1
Воронина Елена 21 1
Клименко Антон 11 1
Кишенин Владимир 5 1
Владимиров-Крюков Андрей 2 1
Короленко Андрей 2 1
Завьялов Павел 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 28
Финляндия - Финляндская Республика 3658 15
Европа 24653 13
Швеция - Стокгольм 404 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 7
Финляндия - Хельсинки 252 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2918 6
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 439 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3391 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 4
Великобритания - Виргинские Острова 241 4
Азия - Азиатский регион 5753 4
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 3
Германия - Федеративная Республика 12948 3
Украина 7801 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3233 3
Россия - СФО - Новосибирск 4671 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 152 2
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 64 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8151 2
Украина - Киев 1141 2
Дания - Копенгаген 155 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18276 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 2
Россия - УФО - Свердловская область 1760 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1884 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1625 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1700 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 383 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 79 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
Украина - Львов 99 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 106 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 11
Аренда 2584 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 309 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 338 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5876 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 1
Мир МГТРК - межгосударственная телерадиокомпания 1 1
ИнформКурьерСвязь 14 1
Helisigin Sanomata 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
Директ Инфо 9 1
S&P 500 562 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Рустелеком ТК 304 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
РГУИТП ГОУ ВПО - Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства 2 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Связь-Экспокомм 113 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410915, в очереди разбора - 731124.
Создано именных указателей - 188168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

