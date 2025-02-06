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РАСКОМ: итоги 2024 года и взгляд в будущее

РАСКОМ в 2024 г. продолжил работы, нацеленные на укрепление связности своей IP сети. Были сформированы новые пиринговые стыки с ведущими мировыми сетями. Суммарная пропускная способность внешних стыков IP сети РАСКОМ за 2024 г. выросла на 57%. Об этом CNews сообщили представители РАСКОМ.

Среди значимых событий года важно отметить рост продажи услуг по защите от DDoS атак. Этот востребованный и актуальный сервис вносит существенный вклад в стабильную работу любого бизнеса.

Значимым фактором перспективного развития бизнеса РАСКОМ становится партнерская программа. Компания расширяет сеть партнеров. Партнеры могут предлагать услуги РАСКОМ как в составе собственных услуг, так и полную услугу РАСКОМ под своим брендом. Таким образом, клиенты получают удобство работы в режиме одного подрядчика, а все сервисы связаны единым управлением и единым мониторингом.

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Цифровизация

По итогам прошедшего года реализованная емкость сети РАСКОМ превысила 45 ТБ. При этом доступная емкость позволяет оперативно организовывать и разворачивать услуги под ключ для всех срочных запросов.

РАСКОМ продолжает инвестировать в свои ключевые преимущества – имеющийся запас по емкости, гибкость ценовой политики и скорость реализации услуг. В 2025 г. готовится запуск новых маршрутов и расширение сети для укрепления статуса РАСКОМ в качестве надежного моста между Россией, Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

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