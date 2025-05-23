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Насретдинов Ренат


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Топ-менеджер «Альфа-групп» вернулся к руководству хозяином «Билайна» 1
12.07.2024 В «Билайне» новый гендиректор. Кресло освободил основной владелец компании 1
06.03.2023 Билайн инвестировал в разработку аудиобейджей 1
28.11.2022 Российским покупателям «Билайна» не хватает денег. Оператора купят в кредит 1
24.11.2022 «Билайн» продают его топ-менеджменту 1
22.10.2021 Экс-главу «Билайна» допросят по делу о мошенничестве и взятках российским чиновникам 1
21.06.2021 Ренат Насретдинов назначен на должность вице-президента «Билайна» по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Насретдинов Ренат и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8885 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 774 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13213 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 2
МегаФон 9259 2
Киевстар - Kyivstar 543 2
Ростелеком 9911 2
ZED+ Group 17 1
ZED+ Temafon - Темафон 15 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 1
Funbox - ФБ Групп 10 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 742 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 128 1
Раском - Rascom 48 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 256 1
ВымпелКом - Voca Tech - Вока Тек 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 40 1
Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания - Нева телеком - Дача на связи - Опора Телеком - Линк девелопмент 16 1
Альфа-Групп 717 3
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 100 3
Коперник-Инвест 3 4 3
Альфа-Банк 1798 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2876 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7578 2
Евросеть 1412 1
M.I.P.R. 7 1
Встреча ООО 6 1
ATB - Amsterdam Trade Bank 5 1
ГПБ - Газпромбанк 1105 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1960 1
Судебная власть - Judicial power 2344 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6071 1
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28257 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52699 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11518 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 524 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 881 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21100 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7050 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 346 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 215 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6461 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21785 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1126 2
Торбахов Александр 98 4
Зайков Максим 26 4
Кирсанова Светлана 70 3
Шоржин Валерий 59 3
Фридман Михаил 138 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
Castellón Manuel García - Кастеллеон Мануэль Гарсия 2 1
Енгибарян Ваге 12 1
Резникович Алексей 59 1
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 1
Туровецкий Владимир 7 1
Кудряшев Антон 28 1
Wakkie Peter - Вакки Петер 6 1
Grinda José - Гринда Хосе 4 1
Распитин Андрей 1 1
Шадаев Максут 1044 1
Муталлапова Бэлла 4 1
Кузьмичев Алексей 51 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 139 1
Хан Герман 52 1
Анохин Сергей 82 1
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