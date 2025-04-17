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Муталлапова Бэлла
Муталлапова Бэлла и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Voca Tech - Вока Тек 9 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8838 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2941 1
|Microsoft Azure 1420 1
|Зайков Максим 25 1
|Насретдинов Ренат 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147486 2
|Казахстан - Республика 5612 1
|Беларусь - Белоруссия 5783 1
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