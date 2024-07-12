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В «Билайне» новый гендиректор. Кресло освободил основной владелец компании

В «Вымпелкоме» сменилось руководство: вместо основного владельца компании Александра Торбахова гендиректором оператора стал Сергей Анохин, который до недавнего времени был финансовым директором «Ростелекома».

Новый гендиректор «Вымпелкома»

Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») сообщил об изменениях в руководстве. Основной владелец компании Александр Торбахов покидает кресло гендиректора, заняв позицию председателя совета директоров.

Новым гендиректором «Вымпелкома» стал Сергей Анохин. До недавнего времени он занимал пост финансового директора «Ростелекома».

Уход Сергея Анохина из «Ростелекома»

Об уходе Анохина из «Ростелекома» стало известно на минувшей неделе. Он проработал в компании семь лет, отвечая за формирование стратегии развития, финансовый блок, развитие новых направлений бизнеса, венчурные инвестиции.

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«Ростелеком»
Новый гендиректор «Вымпелкома» Сергей Анохин

До прихода в «Ростелеком» он работал в ВТБ, «ВТБ24» и американской ИТ-компании SAS. Место Анохина в «Ростелекома» заняла вице-президента компании Анна Трегубенкова.

Итоги работы Александра Торбахова в «Вымпелкоме»

Александр Торбахов возглавлял «Вымпелком» в 2009-2010 гг. Затем до 2018 г. работал в структурах Сбербанка, а в 2020 г. вновь возглавил «Вымпелком».

В пресс-релизе «Вымпелком» указывает достижения достижения Торбахова на посту руководителя оператора: проведение антикризисной программы, модернизация сети продаж, модернизация сетевой инфраструктуры, возвращение из аутсорсинга в компанию ключевых технической технической экспертизы.

«Практически с нуля Торбахов создал собственную ИТ-компетенцию: - говорится в заявлении «Вымпелкома». - Из компании, заказывающей все продуктовые разработки у вендоров, «Вымпелком» превратился в компанию, где трудятся сотни продуктовых команд».

При Торбахове «Вымпелком» продал свой башенный бизнес компании «Сервис-Телеком» и приобрел облачных провайдеров CDN-Video и DataFort, разработчика рекламных технологий OTM и нарастил портфель венчруных инвестиций до 15 компаний.

В то же время при Торбахове «Вымпелком» уступил Tele2 («дочка» «Ростелекома») третье место по числу мобильных абонентов в России. На первом и втором местах находятся МТС и «Мегафон».

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Главным событием при Торбахове стала продажа группой Veon «Вымпелкома». Veon была создана в 2009 г. путем слияния «Вымпелкома» и украинского сотового оператора «Киевстар». Первоначально группа называлась Vimpelcom. Основным акционером группы является инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп».

В 2022 г. Veon приняла решение об уходе из России, и сделка была завершена в 2023 г. Сумма сделки составила 130 млрд руб., но она прошла в безденежной форме: «Вымпелком» принял на себя обязательства по еврооблигациям Veon, которые принадлежали лицам, зарегистрированной в российской финансовой инфраструктуре.

Покупателем выступило АО «Коперник-Инвест-3», представляющей интересы топ-менеджмента «Вымпелкома»: Александра Торбахова, исполнительного вице-президента по розничному бизнесу Светланы Кирсановой, вице-президента по развитию корпоративного бизнеса Максима Зайкова, исполнительного вице-президента по технике Валерия Шоржина и вице-президента по корпоративному развитию Рената Насретдинова.

Игорь Королев

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