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Индексная книга (каталог) CNews*
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Намибия Республика

Намибия - Республика

СОБЫТИЯ


13.02.2023 «Яндекс» запустил такси в Намибии и Мозамбике

«Яндекс» доехал до Мозамбика и Намибии «Яндекс» запустил работу сервиса такси в странах Мозамбике и Намибии. Такси за
30.07.2014 SmartVista обеспечивает вывод финансовых продуктов OldMutual на рынок Намибии

цию и маршрутизацию операций OMCARD. Как сообщили CNews в БПЦ, сочетание функциональной гибкости SmartVista, возможностей PEX и локального банка Windhoek позволило OldMutual выйти на банковский рынок Намибии. Отличительной особенностью OMCARD является отсутствие платы за обслуживание, комиссий за переводы с карту на карту и платежи на POS-терминалах. Предоплаченная карта OMCARD разработана

24.07.2012 В Африке нашли гигантский подземный резервуар

В Намибии нашли гигантский подземный резервуар - водяной источник, который может кардинально изменить жизнь этой самой сухой из сахарских стран. По оценкам, северным территориям Намибии, г
29.01.2009 Над Намибией вспыхнул яркий болид

Как сообщает SpaceWeather, в ночь на 27 января 2009 года в небе над Намибией наблюдалась яркая вспышка медленного болида, рассыпавшегося на множество фрагментов. оставлявших после себя белые дымные следы. По мнению специалистов, траектория полёта болида примеча
04.07.2000 Кенийская компания Africa Online вкладывает $5 млн. в свою новую сеть в Намибии

Африканский интернет-провайдер компания Africa Online объявила 30 июня о подписании сделки с южноафриканской компанией UUNet SA для продвижения своих услуг на интернет-рынок Намибии. Сумма сделки - $5 млн. UUNet SA предоставит Africa Online сеть из 13 представительств, с 325 линиями дозвона и пропускным диапазоном в 2mbps. Это позволит компании подключить в Нами

Публикаций - 92, упоминаний - 96

Намибия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 32
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 31
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 24
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 23
Киевстар - Kyivstar 569 15
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 12
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 11
Telecel Globe 12 10
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 10
Галактика - Корпорация 1545 8
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 6
Telecel Zimbabwe 12 6
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 6
Telecel Centrafrique 7 5
PowerCom Cell One 5 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
Yandex - Яндекс 9216 4
U-Com 7 3
Gtel 25 2
Econet Wireless 10 2
Orange Egypt - Mobinil 19 2
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Sotelco - Сотелко 21 2
CG Corp Global - CG Cell Technologies 7 2
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 2
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
Check Point Software Technologies 829 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Yandex Go - Yango 34 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 1
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 66 1
InterTrust - ИнтерТраст 336 1
Zarnet 3 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 1
Powercom - Пауэрком 76 1
Альфа-Групп 745 14
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 7
Apax Partners - Weather Investments 30 6
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 3
Shearman & Sterling 13 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
CASC - CGWIC - China Great Wall Industry Corporation 4 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
TimeTurns Holdings 10 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Barclays 122 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
DIFC - Dubai International Financial Centre - Дубайская международная финансовая биржа 8 1
Citi - Citibank 158 1
Lazard Freres SAS 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
De Beers - Де Бирс 4 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Магнолия - сеть супермаркетов 20 1
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 1
Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Фора Банк 86 1
IDASA - Institute for Democratic Alternatives in South Africa - Институт демократических альтернатив в Южной Африке 1 1
Tennenbaum Capital Partners 3 1
Standard Chartered 10 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
KPC Kohlhammer Consulting 5 1
Коперник-Инвест 8 1
Cohen Circle Acquisition Corp - Cornet Growth Acquisition - Cohen Acquisition Corp - Cohen Circle Sponsor - Cohen Circle FinTehc Ventures 9 1
Альянс-Капитал 29 1
Tarino 19 1
Menacrest 3 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 2
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Международный арбитраж 32 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
World Wide Web Foundation 6 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 33
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 5
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 4
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Google Android - приложения и разработчики 736 2
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 189 2
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Часы - Watch 1059 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 2
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 4
H.E.S.S. - High Energy Stereoscopic System - комплекс черенковских телескопов 3 3
Google Android 15244 3
Microsoft Windows 16882 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 2
Apple iOS 8583 2
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 1
Veon Wholesale Services 5 1
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 1
Merlion - Tempoline - Кактус - Нота софт - Notasoft 15 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
FreePik 1841 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Apple iPad 4012 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Apple - App Store 3109 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Apple Safari - браузер 896 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 21
Авен Петр 67 5
Торбахов Александр 111 5
Фридман Михаил 146 4
Кузьмичев Алексей 54 4
Хан Герман 56 4
Изосимов Александр 192 4
Фетисов Глеб 21 3
Брюквин Юрий 300 2
Христенко Виктор 44 2
Alexander Jacob - Александер Якоб 2 2
Melgaard Dag - Мельгард Даг 21 2
Leach Bobby - Лич Бобби 9 2
Junlong Fei - Цзюньлун Фэй 3 2
Ahtisaari Martti - Ахтисаари Мартти 3 2
Cohen Robert - Коэн Роберт 5 2
Rubner Michael - Рабнер Майкл 4 2
Lorenz Ralph - Лоренц Ральф 3 2
Parker Andrew - Паркер Эндрю 12 2
Дягилев Василий 84 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
Шоржин Валерий 67 1
Bichara Khaled - Бичара Халед 10 1
Маркин Алексей 4 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Зайцева Анна 70 1
Прохорова Елена 11 1
Хачатрян Гагик 8 1
Акаев Айдар 29 1
Еримбетов Искандер 9 1
Карапетян Самвел 13 1
Рахмон Эмомали 5 1
Зайков Максим 30 1
Капойко Юрий 2 1
Насретдинов Ренат 7 1
Азизян Лиана 3 1
Lunder Jo - Лундер Джо 69 1
Акаев Аскар 28 1
Чернышев Константин 13 1
Вагабов Эльдар 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 46
Африка - Африканский регион 3641 42
Зимбабве - Республика 125 39
ЦАР - Центральноафриканская Республика 49 30
Бурунди - Республика 73 30
Канада 5082 28
Египет - Арабская Республика 1100 27
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 25
Италия - Итальянская Республика 4508 22
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 22
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Украина 7928 18
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 18
Азия - Азиатский регион 5920 16
Армения - Республика 2449 16
Казахстан - Республика 6048 15
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Норвегия - Королевство 1858 15
Франция - Французская Республика 8177 15
Камбоджа - Королевство 157 14
Европа 24964 14
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 13
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 84 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 11
Узбекистан - Республика 2005 11
Грузия 1332 11
Таджикистан - Республика 953 11
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 10
Танзания - Объединённая Республика 87 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 9
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Ирландия - Республика 1051 8
Швеция - Королевство 3782 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 11
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 6
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 5
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 5
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 5
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Зоология - наука о животных 2887 3
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