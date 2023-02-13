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Намибия Республика
СОБЫТИЯ
|13.02.2023
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«Яндекс» запустил такси в Намибии и Мозамбике
«Яндекс» доехал до Мозамбика и Намибии «Яндекс» запустил работу сервиса такси в странах Мозамбике и Намибии. Такси за
|30.07.2014
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SmartVista обеспечивает вывод финансовых продуктов OldMutual на рынок Намибии
цию и маршрутизацию операций OMCARD. Как сообщили CNews в БПЦ, сочетание функциональной гибкости SmartVista, возможностей PEX и локального банка Windhoek позволило OldMutual выйти на банковский рынок Намибии. Отличительной особенностью OMCARD является отсутствие платы за обслуживание, комиссий за переводы с карту на карту и платежи на POS-терминалах. Предоплаченная карта OMCARD разработана
|24.07.2012
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В Африке нашли гигантский подземный резервуар
В Намибии нашли гигантский подземный резервуар - водяной источник, который может кардинально изменить жизнь этой самой сухой из сахарских стран. По оценкам, северным территориям Намибии, г
|29.01.2009
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Над Намибией вспыхнул яркий болид
Как сообщает SpaceWeather, в ночь на 27 января 2009 года в небе над Намибией наблюдалась яркая вспышка медленного болида, рассыпавшегося на множество фрагментов. оставлявших после себя белые дымные следы. По мнению специалистов, траектория полёта болида примеча
|04.07.2000
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Кенийская компания Africa Online вкладывает $5 млн. в свою новую сеть в Намибии
Африканский интернет-провайдер компания Africa Online объявила 30 июня о подписании сделки с южноафриканской компанией UUNet SA для продвижения своих услуг на интернет-рынок Намибии. Сумма сделки - $5 млн. UUNet SA предоставит Africa Online сеть из 13 представительств, с 325 линиями дозвона и пропускным диапазоном в 2mbps. Это позволит компании подключить в Нами
Намибия и организации, системы, технологии, персоны:
|Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 2
|Рустелеком ТК 305 2
|Oxford Economics 14 1
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