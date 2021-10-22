Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Резникович Алексей
Публикаций - 39, упоминаний - 62
Резникович Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 814 4
|Uber Technologies 259 2
|Uber 258 2
|ТНК-ВР Холдинг 204 2
|LetterOne Holdings - L1 Technology 44 1
|Альфа-Групп 473 1
|Merrill Lynch 54 1
|Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8317 1
|Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
|Рейман Леонид 745 1
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
|Усманов Алишер 247 1
|Фридман Михаил 77 1
|Кузьмичев Алексей 12 1
|Перцовский Александр 11 1
|Хан Герман 10 1
|Кузмичев Алексей 1 1
|Поповский Александр 86 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru