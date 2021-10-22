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Резникович Алексей



22.10.2021 Экс-главу «Билайна» допросят по делу о мошенничестве и взятках российским чиновникам 1
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 8
30.08.2016 Владельцы «Билайна» вложили $50 млн в бесплатного сотового оператора 1
06.11.2015 «Билайн» сократит число ИТ-специалистов в 10 раз 1
26.12.2011 Турецкие связисты спрятали свои активы от «Альфа-групп» 1
28.06.2011 Акционеры «ВымпелКома» избрали новый наблюдательный совет 1
01.10.2010 Главным владельцем телеком-активов «Альфа-групп» оказался не Михаил Фридман 1
12.11.2009 "Альфа" и TeliaSonera объединяют свои акции в "Мегафоне" и Turkcell 1
12.11.2009 Altimo и TeliaSonera объединят свои доли в «МегаФоне» и Turkcell 1
05.10.2009 Конец войны: «Билайн» и «Киевстар» сливаются 1
05.10.2009 Telenor и Altimo создают нового сотового оператора для работы на развивающихся рынках 1
11.06.2009 Совет директоров «ВымпелКома» возглавил гендиректор Altimo 2
02.03.2009 Александр Изосимов уходит из «Билайна» 1
02.03.2009 Александр Изосимов покидает «ВымпелКом» 1
07.10.2008 «Билайн» уходит под контроль русских 1
21.08.2008 Telenor отступает из России на Украину 1
11.06.2008 Алексей Резникович избран председателем совета директоров «ВымпелКома» 7
10.06.2008 Акционеры «Билайна» надумали мириться 1
09.06.2008 Акционеры «ВымпелКома» избрали новый совет директоров 1
27.02.2008 Генеральный директор "ВымпелКома" не вошел в совет директоров Golden Telecom 1
03.12.2007 Война «Альфа-групп» и «питерских» завершилась 1
29.06.2007 Акционеры «ВымпелКома» избрали новый совет директоров 1
07.06.2007 Инсайдеров «Билайна» ищут в США 1
21.05.2007 "Голден Телеком" избрал новый совет директоров 3
17.04.2007 Altimo планирует инвестировать $2 млрд в индонезийский и вьетнамский рынки 2
17.04.2007 Altimo может создать мегакомпанию, соизмеримую с Vodafone 1
08.12.2006 Altimo и Telenor рассматривают возможность обмена активами на сумму $4 млрд. 3
23.06.2006 Акционеры "Вымпелкома" избрали новый совет директоров 1
06.06.2006 "Билайн" на распутье: норвежцы готовят реванш 1
23.06.2005 Викинги остаются в "Билайне" 1
23.06.2005 В "Вымпелкоме" избран совет директоров 1
15.06.2005 В "Билайне" меняют боссов 1
15.06.2005 Главный сотовик Турции может достаться русским 1
27.05.2005 "Альфа" пытается увеличить долю в "Вымпелкоме" 1
24.05.2005 В "Альфа-телеком" назначили "генерала" для войны с "питерскими" 1
18.05.2005 Судьба "Билайна" решится через месяц 2
17.05.2005 "Альфа" подала иск о недействительности устава "Вымпелкома" 4
11.05.2005 "Вымпелком" поглотит последних "дочек" 1
25.04.2005 "Варяги" не пустили "Вымпелком" на Украину 1

Публикаций - 39, упоминаний - 62

Резникович Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6376 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5312 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7307 2
СЦС Совинтел - Голден Телеком 302 2
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания 8 1
Питерская группа связистов 143 1
Альфа-Групп - Altimo 368 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 333 1
Bitel - Бител - сотовый оператор Киргизии 35 1
Intel Corporation 5456 1
Microsoft Corporation 14114 1
Veon - Beeline - Sky Mobile 53 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 1
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 117 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 142 1
Telenor 492 1
Киевстар 375 1
Turkcell 248 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 623 1
Telia Company 454 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 814 4
Uber Technologies 259 2
Uber 258 2
ТНК-ВР Холдинг 204 2
LetterOne Holdings - L1 Technology 44 1
Альфа-Групп 473 1
Merrill Lynch 54 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8317 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
Рейман Леонид 745 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Усманов Алишер 247 1
Фридман Михаил 77 1
Кузьмичев Алексей 12 1
Перцовский Александр 11 1
Хан Герман 10 1
Кузмичев Алексей 1 1
Поповский Александр 86 1
Россия - Российская федерация - РФ 66491 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9471 5
Турция - Турецкая республика 1105 4
Великобритания - Виргинские Острова 133 3
Нидерланды - Амстердам 315 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 589 3
Швеция - Королевство 983 2
Великобритания - Лондон 1127 2
Австрия - Австрийская Республика 638 2
Грузия 791 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 903 2
Норвегия - Королевство 528 2
Узбекистан - Республика 991 2
Нидерланды 1168 2
Украина 4232 2
Таджикистан - Республика 533 2
Африка - Африканский регион 1787 2
Италия - Итальянская Республика 1713 2
Индонезия - Республика 473 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 596 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18379 2
США - Лос-Анджелес 392 1
Индия - Республика 2670 1
Венгрия 387 1
Испания - Мадрид 81 1
Швейцария - Женева 120 1
Бельгия - Брюссель 97 1
Ирак - Республика 161 1
Канада 1637 1
Швейцария - Цюрих 130 1
Камбоджа - Королевство 96 1
Норвегия - Осло 44 1
Латинская Америка 845 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5381 1
Армения - Республика 788 1
Иран - Исламская Республика Иран 479 1
Испания - Королевство 1546 1
США - Нью-Йорк 1401 1
Азия - Азиатский регион 1894 1
Европа 4656 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4497 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4906 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
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