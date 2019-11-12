Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн

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Управляющий телекоммуникационными активами LetterOne и «Альфа-групп» Алексей Резникович покинул свой пост. Резникович долгое время отвечал за крупные сделки и конфликты в телекоммуникационной отрасли. Его уход может быть связан с неудачами вокруг проекта Veon.

Алексей Резникович покинул LetterOne

Как стало известно CNews, Алексей Резникович, управляющий партнер компании L1 Technology, технологического подразделения инвестиционной компании LetterOne, покинул свой пост. Об этом CNews рассказали трое источников, близких к LetterOne и ее активам.

Алексей Резникович покинул также совет директоров основного технологического актива LetterOne - телекоммуникационной группы Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн»). Также упоминание Резниковича исчезло с сайта LetterOne. Пресс-служба LetterOne не ответила на запрос CNews.

По словам одного из собеседников CNews, Алексей Резникович возглавил собственный инвестиционный фонд. Сейчас управляющим партнером L1 Technology значится Александр Перцовский, ранее возглавлявший подразделение Bank of America Merill Lynch по России странам СНГ. Он же вошел в совет директоров Veon вместо Резниковича.

Как Резникович воевал с гигантами телекоммуникационной отрасли

В начале 2000-х годов Алексей Резникович создал сеть интернет-кафе CafeMax. Тогда же он вошел в состав наблюдательного совета «Альфа-групп». В 2005 г. Резникович возглавил телекоммуникационное подразделение группы - «Альфа-телеком».

Управляющий телекоммуникационными активами

LetterOne и «Альфа-групп» Алексей Резникович покинул пост

На тот момент «Альфа-телеком» владела долями в сотовых операторах «Вымпелком», «Мегафон» и в украинском «Киевстаре», а также в операторе фиксированной связи Golden Telecom. При этом «Альфа-телеком» погрязла в целом ряде корпоративных конфликтов.

С норвежским Telenor «Альфа-телеком» судилась из-за «Вымпелкома» и «Киевстара», а с «питерской группой связистов», считавшейся связанной с экс-министром связи Леонидом Рейманом за «Мегафон». С МТС «Альфа-телеком» судилась из-за киргизского сотового оператора «Бител». Кроме того, «Альфа-телеком» приобрела долю в турецком сотовом операторе Turkcell, что привело к конфликту с другими его совладельцами - турецкой Cukurova и шведско-финской TeliaSonera.

Алексей Резникович говорил, что его беспокоит перспектива превращения «Альфа-телеком» в «юридическую компанию». Позднее «Альфа-телеком» провела ребрендинг и стала позиционироваться в качестве международного инвестиционного холдинга Altimo.

Чем завершались конфликты телекоммуникационного подразделения «Альфа-групп»

Большинство корпоративных конфликтов завершилось успешно для Altimo. В 2008 г. «Питерская группа связистов» потерпела поражение в борьбе за «Мегафон» и ликвидировала свои оффшоры. Остававшаяся у «питерских» доля в «Мегафоне» отошла к Алишеру Усманову.

Позднее Altimo договорилась с TeliaSonera об объединении «Мегафона» с Turkcell. Однако данная идея не была поддержана структурами Усманова, что вызвало новый конфликт вокруг «Мегафона». В итоге 2012 г. Altimo продала свою долю в «Мегафоне» за несколько $5,2 млрд.

Конфликт вокруг Turkcell до сих пор продолжается. LetterOne, действуя вместе с Telia (нынешнее название TeliaSonera), несколько раз получала возможность стать контролирующим акционером оператора, но так и не смогла ей воспользоваться – против выступает турецкая Cukurova.

Активы киргизского «Бител» отошли компании Sky Mobile, которую Altimo продала «Вымпелкому». Правда, в 2013 г. Altimo и «Вымпелком» оказались вынуждены выплатить МТС компенсацию за потерю актива в размере $150 млн.

В 2008 г. Altimo договорилась с норвежским Telenor об объединении «Вымпелкома» и Golden Telecom. Затем в 2009 г. стороны договорились о слиянии «Вымпелкома» и «Киевстара» в группу Vimplecom. В 2011 г. Vimpelcom поглотил телекоммуникационные активы египетского миллиардера Нагиба Савириса (Naguib Sawiris)- итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и холдинг Orascom Telecom.

Telenor выступал против данной сделки. Между партнерами начался новый конфликт, который закончился поражением норвежцев и выходом Telenor из акционерного капитала Vimpelcom. А вот конфликт вокруг Turkcell до сих пор продолжается: Altimo несколько раз была близка к установлению контроля над оператором, но этого так и не произошло.

Неудачные попытки глобальной экспансии

Altimo также пыталась выйти на другие развивающиеся телекоммуникационные рынки: Индонезию, Вьетнам, Индию, Иран, страны Африки, но безуспешно.

В 2014 г. владельцы «Альфа-групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Михаил Кузьмичев создали компанию LetterOne и передали туда свои международные активы, включая Vimplecom. Случилось это после продажи «Альфа-групп» доли в нефтяной компании «ТНК-BP» за $13 млрд и с намерением акционеров группы развивать присутствие на зарубежных рынках.

Altimo была преобразована в компанию L1 Technology, которую возглавил Алексей Резникович. У LetterOne были планы продолжить скупку телекоммуникационных активов, в том числе велись переговоры о приобретении за $4 млрд бразильской телекоммуникационной компании Oi. Но крупных сделок так и не состоялась.

Впрочем, LetterOne решила пойти другим путем и инвестировать в стартапы $2-3 млрд. Известно, что $200 млн было вложено в сервис по заказу такси Uber, $50 млн в бесплатного сотового оператора FreedomPop, кроме того, неназванная сумма была вложена в финского разработчика облачных решений для операторов связи Qvantel.

Проблемы проекта Veon

В 2017 г. Vimpelcom провел ребрендинг и стал называться Veon. Тогда же было запущено одноименное приложение, которое должно было совмещать в себе функции мессенджера, платежного инструмента, агрегатора мультимедийного контента и т.д.

Но приложение не вполне оправдало ожидания , и в штаб-квартире Veon в Амстердаме прошли серьезные сокращения. Более того, Veon избавился от значительной части своих активов, продав сотовых операторов в Италии, Канаде, Таджикистане, странах Черной Африки и Юго-Восточной Азии.

Двое источников CNews связывают уход Резниковича с неудачами вокруг Veon. Один из собеседников издания добавляет, что Резникович - специалист по слияниям и поглощениям, в то время, как сейчас Veon нуждается в управлении текущими активами.