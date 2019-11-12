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Qvantel Optiva Redknee Solutions

Qvantel - Optiva - Redknee Solutions

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 1
25.01.2012 Infor10 PLM Process ускоряет проектирование продукции на предприятиях с непрерывным циклом производства 1
03.04.2007 «Рексофт» стал дистрибьютором продуктов Redknee Solutions в России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Qvantel и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Amdocs 140 2
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ComArch S.A. - Комарх 15 1
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Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
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Oracle Corporation 7074 1
Fortinet 452 1
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Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 1
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Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 1
1С-Рарус 982 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
Geocell 28 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 1
UPS 216 1
Альфа-Групп 745 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
AkzoNobel - АкзоНобель 9 1
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Merrill Lynch 454 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Cukurova 97 1
Cargill Flavor Systems 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
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Infor PLM Process 1 1
Fortinet - FortiGate Secure SD-WAN - Fortinet Secure SD 12 1
Amdocs CES - Amdocs Customer Experience Systems 10 1
Amdocs CRM 12 1
Amdocs Wi-Fi Experience 2 1
Amdocs Charging 3 1
Amdocs SON - Amdocs Self-Optimizing Networks 3 1
Amdocs Big Data and Analytics 2 1
Infor Workspace 5 1
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 22 1
CBOSS dss 5 1
CBOSS rtBilling 4 1
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 1
CBOSS ics - интернет система сервиса абонентов 9 1
CBOSS ip 4 1
CBOSS rtb 9 1
CBOSS bcc 8 1
CBOSS bonus - система учета бонусов 2 1
CBOSS eir 2 1
CBOSS dm 2 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 1
Rajaji Venkat - Раджаджи Венкат 1 1
Рейман Леонид 1065 1
Усманов Алишер 311 1
Резникович Алексей 60 1
Фридман Михаил 146 1
Кузьмичев Алексей 54 1
Перцовский Александр 13 1
Хан Герман 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Индия - Bharat 5870 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Ирландия - Республика 1051 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
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Италия - Итальянская Республика 4508 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
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Украина 7928 1
Грузия 1332 1
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Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 63 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Интернет-кафе 310 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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