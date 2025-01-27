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Sumitomo NEC Netcracker Technology
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 29, упоминаний - 44
Sumitomo и организации, системы, технологии, персоны:
|Аристархов Дмитрий 17 2
|Седунов Василий 2 2
|Шатиров Георгий 10 1
|Захаров Владимир 22 1
|Моисеев Дмитрий 13 1
|Соловьев Сергей 76 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Венцлавович Елена 41 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Исаак Мостов 9 1
|Протасов Станислав 36 1
|Рыбченко Денис 3 1
|Матюшин Михаил 18 1
|Пьявкин Александр 14 1
|Вехорев Александр 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Годунов Андрей 12 1
|Павловский Павел 20 1
|Хулак Игорь 5 1
|Хардак Павел 1 1
|Соснин Михаил 4 1
|Кривулец Виктор 1 1
|Щукин Александр 2 1
|Файнберг Андрей 1 1
|Петрова Ольга 11 1
|Приказчиков Александр 5 1
|Жилина Светлана 4 1
|Амелюшкин Михаил 1 1
|Замалдинова Ольга 2 1
|Кондрацкий Константин 1 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Свердлов Денис 201 1
|Собянин Сергей 538 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Панченко Иван 197 1
|Бондаренко Михаил 59 1
|Козырев Алексей 328 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Сапунов Алексей 38 1
|Авербах Владимир 127 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.