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Sumitomo NEC Netcracker Technology

Sumitomo - NEC - Netcracker Technology
Обзор «NETRACK» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.01.2025 Postgres Professional открывает офис в Санкт-Петербурге 1
11.03.2024 Михаил Матюшин -

Михаил Матюшин, Nexign: Биллинг должен быть импортонезависимым, универсальным и модульным

 1
27.11.2023 Чем российские телеком-операторы могут заменить ПО Oracle, Amdocs и Microsoft 1
07.10.2020 «Техносерв» готов создать отдельную компанию для больших данных. Развивать их будет выходец из «Сбертеха» 1
23.10.2019 Работник российской больницы нечаянно взломал сайт правительства 1
21.03.2019 «ЭР-Телеком» выбрала Netcracker Digital BSS для цифровой трансформации 2
25.10.2018 Orange Business Services поможет Netcracker Technology снизить расходы на связь по всему миру 3
04.09.2017 «Ростелеком» протестировал возможности мультивендорной транспортной SDN сети 1
12.12.2016 Генпрокуратура недовольна: Открытый Медведевым технопарк не производит продукции 1
15.10.2013 NEC и NetCracker помогут «МегаФону» повысить операционную эффективность 2
19.09.2013 Руководитель проекта СМЭВ уволился из Минкомсвязи 1
11.06.2013 «ВымпелКом» внедрил систему NetCracker по учету ресурсов 2
29.12.2007 BOSS-2007: телеком-биллинг подстраивается под NGN и 3G 1
18.12.2007 В МТС внедрили OSS-решение NetCracker 2
13.12.2007 В «Синтерре» назначен директор по координации регионального развития 2
31.05.2007 NetCracker и HP предложат новые решения операторам связи 2
26.12.2006 Billing. IT Telecom: круг сжимается 1
29.11.2006 OSS/BSS Telecom Forum: фокус на управление услугами и сетями связи 1
15.11.2006 12 декабря откроется конференция "Поддержка бизнеса в телекоммуникационных компаниях" 1
26.09.2006 NetCracker Technology расширяет поле деятельности 2
22.02.2006 Omnitel внедрила OSS-решения NetCracker 2
09.11.2005 7 декабря откроется конференция "Поддержка бизнеса и операций в телекоммуникационных компаниях" 1
10.02.2004 МГТС внедрит OSS-систему NetCracker 2
03.12.2003 "МТУ-Информ" внедрит OSS NetCracker 2
24.07.2003 "Комстар" автоматизировал управление инфраструктурой сети 1
07.12.1999 NetCracker объявляет о поддержке оборудования Lucent 4

Публикаций - 29, упоминаний - 44

Sumitomo и организации, системы, технологии, персоны:

Amdocs 140 9
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 8
Eastwind - Восточный Ветер 82 6
Huawei 4677 6
Nokia - Comptel 15 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Intec - Intec Telecom Systems - CompGen - Computer Generation 24 4
Ростелеком 10948 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Oracle Corporation 7074 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
МегаФон 10742 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 3
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 2
Qvantel - Optiva - Redknee Solutions 5 2
ComArch S.A. - Комарх 15 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
HP Inc. 5883 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Казахтелеком 348 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 1
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Hyundai Motor Company 436 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Районные суды РФ 196 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
NRI - Network Resource Inventory - EqM - Equipment Manage System - система учета технологических (ИТ, телекоммуникационных, сетевых, логических и физических) ресурсов предприятий - система учета оборудования сети с функциями управления и мониторинга 43 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 279 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Стандартизация - Standardization 2339 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 348 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
MarTech - PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 46 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 722 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
Sumitomo - NEC - Netcracker Technology - Netcracker Digital BSS/OSS 7 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 1
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 1
Fortinet - FortiGate Secure SD-WAN - Fortinet Secure SD 12 1
Omni - криптовалюта 99 1
Samsung Galaxy Gear 154 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 1
Positive Technologies - XSpider 37 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
Amdocs CES - Amdocs Customer Experience Systems 10 1
Amdocs CRM 12 1
Amdocs Wi-Fi Experience 2 1
Amdocs Charging 3 1
Amdocs SON - Amdocs Self-Optimizing Networks 3 1
Amdocs Big Data and Analytics 2 1
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 22 1
CBOSS dss 5 1
HPE ISM - HPE Integrated Services Management 3 1
CBOSS rtBilling 4 1
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 1
CBOSS ics - интернет система сервиса абонентов 9 1
CBOSS ip 4 1
CBOSS rtb 9 1
CBOSS bcc 8 1
CBOSS bonus - система учета бонусов 2 1
CBOSS eir 2 1
CBOSS dm 2 1
МегаФон - Nexign Mediation 4 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 1
МегаФон - Nexign Nord СУБД 23 1
HPE NonStop - HP Compaq NonStop 25 1
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 45 1
МегаФон - Nexign BSS 6 1
МегаФон - Nexign Neon HRM 23 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 1
FunPay - Фанпэй 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Аристархов Дмитрий 17 2
Седунов Василий 2 2
Шатиров Георгий 10 1
Захаров Владимир 22 1
Моисеев Дмитрий 13 1
Соловьев Сергей 76 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Венцлавович Елена 41 1
Ершова Элеонора 67 1
Исаак Мостов 9 1
Протасов Станислав 36 1
Рыбченко Денис 3 1
Матюшин Михаил 18 1
Пьявкин Александр 14 1
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Мякишева Марина 84 1
Годунов Андрей 12 1
Павловский Павел 20 1
Хулак Игорь 5 1
Хардак Павел 1 1
Соснин Михаил 4 1
Кривулец Виктор 1 1
Щукин Александр 2 1
Файнберг Андрей 1 1
Петрова Ольга 11 1
Приказчиков Александр 5 1
Жилина Светлана 4 1
Амелюшкин Михаил 1 1
Замалдинова Ольга 2 1
Кондрацкий Константин 1 1
Сергунина Наталья 375 1
Свердлов Денис 201 1
Собянин Сергей 538 1
Никифоров Николай 1138 1
Панченко Иван 197 1
Бондаренко Михаил 59 1
Козырев Алексей 328 1
Ушацкий Андрей 105 1
Сапунов Алексей 38 1
Авербах Владимир 127 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Европа 24964 4
Казахстан - Республика 6048 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Канада 5082 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Уганда - Республика 92 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Польша - Республика 2031 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Грузия 1332 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Малайзия 922 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Россия - ПФО - Пензенская область 637 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Металлы - Платина - Platinum 500 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Экономический эффект 1342 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 33 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Информатика - computer science - informatique 1195 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
Комсомольская правда ИД 83 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Billing and OSS Telecom Forum 12 3
IPTV Forum 17 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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