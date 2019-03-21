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Sumitomo NEC Netcracker Technology Netcracker Digital BSS/OSS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.03.2019 «ЭР-Телеком» выбрала Netcracker Digital BSS для цифровой трансформации 1
04.09.2017 «Ростелеком» протестировал возможности мультивендорной транспортной SDN сети 1
11.06.2013 «ВымпелКом» внедрил систему NetCracker по учету ресурсов 1
26.09.2006 NetCracker Technology расширяет поле деятельности 1
10.02.2004 МГТС внедрит OSS-систему NetCracker 1
24.07.2003 "Комстар" автоматизировал управление инфраструктурой сети 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Sumitomo и организации, системы, технологии, персоны:

Sumitomo - NEC - Netcracker Technology 29 6
Ростелеком 10948 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Huawei 4677 1
МегаФон 10742 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
T-SDN - Transport Software-Defined Network - Контроллер со встроенными улучшениями для планирования, управления, мониторинга и диагностики фотонной сети 5 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Facility Management - Facilities management - Управление инфраструктурой организации - Учет активов предприятия 12 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
NRI - Network Resource Inventory - EqM - Equipment Manage System - система учета технологических (ИТ, телекоммуникационных, сетевых, логических и физических) ресурсов предприятий - система учета оборудования сети с функциями управления и мониторинга 43 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
Sage Group - SalesLogix 29 1
Чубайс Анатолий 222 1
Венцлавович Елена 41 1
Петренко Сергей 33 1
Сапунов Алексей 38 1
Седунов Василий 2 1
Аветисян Сергей 5 1
Розинова Раиса 16 1
Матвеева Ирина 18 1
Рабовский Семен 33 1
Годунов Андрей 12 1
Дронов Дмитрий 27 1
Замалдинова Ольга 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 33 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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