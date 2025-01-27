Postgres Professional открывает офис в Санкт-Петербурге

Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, расширяет свое присутствие в регионах и открывает представительство в Санкт-Петербурге. Офисы компании уже расположены в Москве, Новосибирске и Барнауле, а в команде — более 400 сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Новое пространство находится в самом сердце города — бизнес-центре «Сенатор» на улице Миллионной, д. 6. На площади 450 м2 сразу разместятся порядка 40 сотрудников из Санкт-Петербурга, а также новички — в ближайших планах кратно увеличить локальный штат.

Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional: «Открытие офиса в Санкт-Петербурге — это не просто очередная бизнес-задача, но и символическое событие для каждого постгресиста. Ровно 10 лет назад здесь прошла первая конференция по PostgreSQL, традиция которой продолжается в нашей PGConf.СПб. На пересечении интересов бизнеса и ИТ-сферы мы видим большой потенциал для молодежи, которую нужно направлять в системную разработку. Уже сейчас мы сотрудничаем с многими вузами региона, студенты участвуют в наших конкурсах, проходят стажировки и как результат — становятся частью команды Postgres Professional».

Postgres Professional Postgres Professional открывает офис в Санкт-Петербурге

Управлять офисом будет Константин Кондрацкий, который более 10 лет работал в компаниях Netracker Technology, поставщике Hyundai Motors — Donghee и др.

«Несмотря на сложности с рынком недвижимости, нам удалось найти помещение, которое подошло по всем критериям, и в короткие сроки начать подготовку. Открытая, просторная локация как нельзя лучше передает дух постгреса — уверен, что она станет центром притяжения для сотрудников, партнеров и всего сообщества», — отметил Константин Кондрацкий.

Для оформления разработан собственный дизайн-проект с учетом трендов и пожеланий сотрудников. В отделке использовались шумопоглощающие материалы, установлена эргономическая мебель, организовано место для питания и досуга — занятий спортом и чайных церемоний.