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Fortinet FortiGate Secure SD-WAN Fortinet Secure SD

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.02.2022 Faberlic модернизировала региональную сеть связи с помощью Trueconnect Hybrid 1
12.05.2020 Fortinet предоставил бесплатный доступ ко всем онлайн-курсам по кибербезопасности 1
25.02.2020 Fortinet Secure SD-WAN интегрирован с платформой оркестрирования Amdocs 5
22.01.2020 Алексей Мальцев, Fortinet: Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью 2
11.10.2019 Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз 3
18.07.2019 Почему лидеры рынка выбирают SD-WAN 1
18.06.2019 Fortinet представила Secure SD-Branch для защиты WAN и периферии 8
16.04.2019 Fortinet представила чип SD-WAN ASIC для ускорения и защиты периферии WAN 3
11.04.2019 Fortinet расширила портфолио Security Fabric 1
19.10.2018 SD-WAN: интеллектуальная сеть и безопасность для облачных приложений 1
04.10.2017 Brain4Net и Fortinet создают виртуализированную инфраструктуру ИБ 1

Публикаций - 12, упоминаний - 28

Fortinet и организации, системы, технологии, персоны:

Fortinet 452 10
NSS Labs 31 3
Amdocs 140 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Clearwire 42 1
CITIC Telecom CPC - Ситик Телеком СПС 2 1
Qvantel - Optiva - Redknee Solutions 5 1
Amdocs - Actix 4 1
Amdocs - Celcite 2 1
Amdocs - Jacobs Rimell 2 1
Amdocs - ChangingWorlds 3 1
Ростелеком 10948 1
Cisco Systems 5372 1
Huawei 4677 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Softline - Софтлайн 3743 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
1С-Рарус 982 1
ServiceNow 111 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
Netwell - Нетвелл 63 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 32 1
Основа Телеком 71 1
Sumitomo - NEC - Netcracker Technology 29 1
Dimension Data 21 1
Nokia Software Business 9 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 9
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 4
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 242 2
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 379 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 9
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 4
Fortinet - FortiOS 43 3
Fortinet - FortiSwitch 8 3
Fortinet - FortiAP Access Points 9 3
Fortinet - FortiNAC - Fortinet Network Access Control 9 3
Fortinet - FortiManager 24 3
Fortinet - FortiGuard Services 55 2
Fortinet - FortiClient 29 2
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 2
Fortinet SD-Branch 12 2
Fortinet - FortiMail 20 2
Fortinet 360 Protection Services 3 2
Fortinet SD-WAN ASIC 3 1
Fortinet - FortiDeceptor 2 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Brain4Net B4N Service Platform 12 1
Fortinet Certified - Fortinet Partner Network - Fortinet MSSP - Fortinet Managed Security Service Providers - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 1
Amdocs CES - Amdocs Customer Experience Systems 10 1
Amdocs CRM 12 1
Amdocs Wi-Fi Experience 2 1
Amdocs Charging 3 1
Amdocs SON - Amdocs Self-Optimizing Networks 3 1
Amdocs Big Data and Analytics 2 1
Fortinet ADC - FortiADC - Fortinet Application Delivery Controllers 4 1
CITIC TrueCONNECT 1 1
Fortinet - FortiDDoS 4 1
Fortinet - FortiSandbox ATP 20 1
HPE - Juniper Networks - Juniper NetScreen 30 1
Fortinet - FortiToken 4 1
Microsoft Office 365 1042 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Fortinet - FortiSIEM 21 1
Fortinet - FortiAnalyzer 24 1
Fortinet - FortiWeb Web Application Firewall 25 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Fortinet - FortiCASB 8 1
Oracle Native Acceleration 1 1
Intel QAT - Intel QuickAssist 7 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 4
Родионов Михаил 47 2
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Щапов Олег 24 1
Варников Роман 8 1
Мальцев Алексей 20 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
Сахер Александр 1 1
Garrido Jesús Antonio - Гарридо Джезус Антонио 1 1
Черных Елена 3 1
Sanchez Alain - Санчез Алан 2 1
Knight Joshua - Найт Джошуа 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 63 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 201 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
Gartner - Гартнер 3658 4
Fortune Global 500 295 1
Fortinet NSE Institute - Fortinet Network Security Expert Institute 4 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
Fortinet Security Day 9 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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