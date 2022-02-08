Faberlic модернизировала региональную сеть связи с помощью Trueconnect Hybrid

Российская парфюмерно-косметическая компания Faberlic модернизировала сетевую инфраструктуру в регионах с помощью интегрированного решения компании «Ситик телеком спс» – Trueconnect Hybrid – защищенной программно-определяемой глобальной сети SD-WAN.

«Это большой прорыв, – сказал Роман Варников, технический директор Faberlic. – Региональная сетевая инфраструктура Faberlic стала на порядок функциональнее. Мы получили возможность в большей степени концентрироваться на решении бизнес-задач. Благодаря развертыванию SD-WAN сети на основе модели управляемых сервисов, предложенной «Ситик телеком спс» как наиболее эффективной в операционном плане, нам удалось оптимизировать стоимость проекта и снизить затраты на 30% за счет экономии на квалифицированных специалистах, которых пришлось бы нанимать в штат, и времени занятости существующего персонала. В дальнейшем мы планируем сократить расходы на опорную сеть и полностью перейти на использование менее затратных каналов».

Внедрение решения Trueconnect Hybrid позволило Faberlic усилить сетевую безопасность, упростить процесс подключения новых сегментов сети и сократить время восстановления при сбоях, а также оптимизировать работу с корпоративными информационными системами 20 региональных подразделений компании в России, Европе и странах СНГ. Объединение филиалов под единым управлением из центра и обеспечение их надежными каналами связи положительно сказалось на качестве работы штата из 530 специалистов, отвечающих за ИТ-поддержку и обслуживание логистических процессов Faberlic.

«Проект по созданию SD-WAN сети на базе решения Trueconnect Hybrid имеет практически безграничный потенциал, – отметила Елена Черных, коммерческий директор «Ситик телеком спс». – Сегодня это удобство автоматической настройки сети, политик маршрутизации и контроль трафика приложений, а завтра – органичное расширение функционала и перераспределения сетевой нагрузки с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Адаптируя технологическую платформу Faberlic для решения текущих задач, мы формируем безопасную и перспективную среду для дальнейшего развития компании».

Faberlic реализует свою продукцию методом прямых продаж – с помощью многочисленных консультантов, а также через официальный сайт и мобильное приложение. Головной офис компании и основной склад готовой продукции расположены в Москве, где происходит отгрузка товаров в регионы и координация складских запасов. При этом большой объем операций фулфилмента – непосредственного обслуживания покупателей и доставки заказов, а также хранение и обработка грузов осуществляются в 20 специализированных распределительных центрах, находящихся в городах России, Европы и странах СНГ. Примерно 500 специалистов распределительных центров осуществляют управление логистическими операциями и собирают заказы, а затем передают их на пункты самовывоза или для курьерской доставки, а также работают с рекламациями.

Выход на новые рынки сбыта и расширение географии деятельности, запуск новых линеек продукции и увеличение товарного ассортимента обусловили переход на использование современной масштабной логистической системы, а также выявили потребность в оперативном подключении открывающихся складов к различным корпоративным приложениям. Помимо этого, ИТ-департамент компании столкнулся с резко возросшим объемом обмена трафика между подразделениями и недостаточной емкостью существующей полосы пропускания. «Лоскутная» автоматизация и морально устаревшая инфраструктура в регионах, из-за которой все процессы по администрированию и изменению конфигурации узлов сети приходилось делать вручную, существенно затрудняли решение текущих задач. Остро встал вопрос модернизации сетевого оборудования на местах, оптимизации параметров высокоскоростных каналов связи для эффективной и безопасной работы корпоративных приложений, размещенных в собственном ЦОДе и в облачных хранилищах.

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Компания «Ситик телеком спс» выступила в роли универсального ИКТ-поставщика, предоставляющего услуги на основе сервисного подхода «по подписке». В рамках проекта был выполнен полный комплекс работ по инсталляции сетевого оборудования, настройке параметров доступа и пусконаладке новой сети, а также подключению и переводу на нее существующей ИКТ-инфраструктуры. Была выполнена задача по созданию единой панели управления распределенными сетями региональных подразделений и сформирован инструментарий для настройки оконечных устройств, политик маршрутизации трафика и функционала безопасности.

Ядром сети стало интегрированное решение Trueconnect Hybrid, разработанное на базе технологий SD-WAN со встроенным средством защиты Fortinet Secure SD-WAN. Этот сервис позволяет создавать высоконадежные гибридные сети, объединяя разнообразные технологии доступа к различным корпоративным ресурсам по всему миру. Решение существенно упрощает процесс создания и управления сетевой инфраструктурой региональных подразделений, а интегрированная защита обеспечивает безопасность работы бизнес-приложений благодаря контролю всех внешних угроз и предотвращению нецелевого использования каналов.

С помощью внедрения компания создала защищенный распределенный периметр сети, повысила управляемость и качество работы корпоративных приложений, среди которых системы управления складом (WMS) и транспортом (TMS), производственными процессами (MES) и корпоративными ресурсами (ERP). Преимущество данного проекта для бизнеса заключается в возможности практически мгновенного развертывания ИКТ-инфраструктуры при переконфигурации параметров существующих или создании новых логистических центров, что позволило освободить 30 ИТ-специалистов от выполнения рутинных операций и направить их усилия на решение задач дальнейшего развития логистической системы.

Специалисты «Ситик телеком спс» продолжат вести проект и будут выполнять работы по администрированию сети и круглосуточной технической поддержке, обеспечивая мониторинг устройств и их безопасность, на регулярной основе предоставляя отчетность о качестве функционирования сети, а также гарантируя замену оборудования в случае неисправности. Сервисная модель управления сетью выгодна для заказчиков – как с точки зрения делегирования сфер ответственности, так и распоряжения денежными потоками, отмечают в «Ситик телеком спс».