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Индексная книга (каталог) CNews*
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Fortinet FortiDeceptor

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.11.2026 Российский программист в одиночку создал «убийцу» успешных кибератак. Хакер даже не узнает, что украл 1
15.04.2021 Финсектору все тяжелее защищаться от киберпреступников. Что делать? 1
11.04.2019 Fortinet расширила портфолио Security Fabric 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Fortinet и организации, системы, технологии, персоны:

Fortinet 458 2
Illusive Networks 3 1
ServiceNow 110 1
Dimension Data 21 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24499 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18502 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36390 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 291 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 777 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6763 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 872 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня - Сертификат безопасности 601 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14544 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24960 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3400 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13743 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6946 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1748 1
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2076 1
Оркестратор - Оркестрация - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 279 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 815 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 337 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6169 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10832 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4158 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1769 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1281 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 468 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1501 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5476 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6552 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6310 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 737 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8582 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22913 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3240 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3299 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3921 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28722 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8782 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27278 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7396 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37094 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5971 1
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 2
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 51 2
Fortinet - FortiSandbox ATP 20 2
Fortinet - FortiGuard Services - Fortinet TIS - Fortinet FortiGuard Threat Intelligence Service - Fortinet CTAP - Fortinet Cyber Threat Assessment Portal - Fortinet Cyber Threat Assessment Program 55 1
Fortinet Certified - Fortinet Partner Network - Fortinet MSSP - Fortinet Managed Security Service Providers - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 1
Fortinet - FortiDDoS 4 1
Fortinet - FortiInsight UEBA 2 1
Fortinet - FortiToken 4 1
Fortinet - FortiOS 43 1
Fortinet - FortiSwitch 8 1
Fortinet - FortiAP Access Points 9 1
Microsoft Office 365 1058 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 1
Fortinet - FortiClient 29 1
Fortinet - FortiNAC - Fortinet Network Access Control 9 1
Fortinet - FortiSIEM 21 1
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 1
Fortinet - FortiAnalyzer 24 1
Fortinet SD-Branch 12 1
Fortinet - FortiManager 24 1
Fortinet - FortiMail 20 1
Fortinet - FortiWeb Web Application Firewall 25 1
Fortinet - FortiCASB 8 1
Depositphotos - фотобанк 407 1
Oracle Native Acceleration 1 1
Intel QAT - Intel QuickAssist 7 1
Fortinet 360 Protection Services 3 1
Fortinet - FortiGate Secure SD-WAN - Fortinet Secure SD 12 1
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Garrido Jesús Antonio - Гарридо Джезус Антонио 1 1
Knight Joshua - Найт Джошуа 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169544 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16471 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54429 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2977 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1776 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27827 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1148 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Esteban Terradas - National Institute for Aerospace Technology - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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