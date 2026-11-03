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Индексная книга (каталог) CNews*
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Савченко Дмитрий

СОБЫТИЯ


03.11.2026 Российский программист в одиночку создал «убийцу» успешных кибератак. Хакер даже не узнает, что украл 1
01.06.2016 Softline защитила персональные данные Единого лесопожарного центра Архангельской области 1
15.11.2010 ИТ позволят железнодорожному транспорту пережить "эпоху перемен" 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Савченко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1855 1
Broadcom - VMware 2636 1
Huawei 4742 1
IBM - International Business Machines Corp 9723 1
Softline - Софтлайн 3832 1
ZTE Corporation 803 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2160 1
Illusive Networks 3 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 568 1
Микротест 284 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 1
Ниеншанц 124 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
Пульсар Телеком КБ 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 23 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1089 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55287 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6169 2
Управляемость - Manageability 2390 1
Управление финансами - Financial management 651 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2396 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13259 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8582 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36390 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22913 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4415 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12574 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1927 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7396 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37094 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14191 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5321 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5361 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5776 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  897 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 991 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7913 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9817 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1508 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3613 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3400 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 846 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2549 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура - Катастрофоустойчивая инфраструктура 390 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3728 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1401 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1620 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7974 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2578 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1010 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14289 1
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью - ISMS - Information Security Management System - Система управления информационной безопасностью 104 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23335 1
Ростех - S-Terra CSP - VPN Gate - С‑Терра Шлюз - С‑Терра TLS-шлюз СКЗИ 26 1
РЖД - Экспресс АСУ 5 1
Apple iPad 4033 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP - Secret Net EDR 168 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3007 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5948 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 114 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 32 1
Positive Technologies - XSpider - сканер уязвимостей 39 1
РЖД - ЕК АСУФР - Единая корпоративная автоматизированная система управления финансами и ресурсами 11 1
Вишняков Валерий 3 1
Клименко Владимир 5 1
Вохмянин Вадим 1 1
Ченосова Елена 1 1
Воронин Владимир 12 1
Третьяков Николай 3 1
Демидов Михаил 134 1
Якунин Владимир 25 1
Илларионов Алексей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 169544 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4586 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14895 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 836 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58799 2
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2768 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1939 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2384 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2406 1
Федеральный закон 16-ФЗ - О транспортной безопасности 19 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6736 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8013 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2546 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4697 1
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Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1397 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18519 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9349 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7635 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 44 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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