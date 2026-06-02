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Копов Максим
СОБЫТИЯ
|02.06.2026
|Удар по своим. Блокировки VPN уничтожают российскую ИТ-отрасль – из-за них разработчики ПО не могут нормально работать 1
|16.03.2012
|Digia внедрила систему бизнес-анализа на платформе QlikView для РОК-1 1
Копов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Qlik Qlikview 120 1
|Python PyPI - Python Package Index 57 1
|Qlik QlikView Discovery 28 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 1238 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2311 1
|Ведомости 1407 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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