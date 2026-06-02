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Индексная книга (каталог) CNews*
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Копов Максим

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Удар по своим. Блокировки VPN уничтожают российскую ИТ-отрасль – из-за них разработчики ПО не могут нормально работать 1
16.03.2012 Digia внедрила систему бизнес-анализа на платформе QlikView для РОК-1 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Копов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Digia - Диджия РУС - Sunrise Resources Spb - BIlab 32 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 50 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6283 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5520 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24746 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8493 1
Qlik Qlikview 120 1
Python PyPI - Python Package Index 57 1
Qlik QlikView Discovery 28 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1238 1
Россия - РФ - Российская федерация 163308 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15729 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6479 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2311 1
Ведомости 1407 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446523, в очереди разбора - 729794.
Создано именных указателей - 195246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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