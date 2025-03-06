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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170241
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Мальцев Алексей


06.03.2025 «Гарда»: прогноз развития рынка информационной безопасности в 2025 году 1
21.11.2024 «Гарда» зафиксировала рост числа DDoS-атак во время недели распродаж 11.11 1
09.10.2024 «Гарда» выпустила новую версию «Гарда Threat Intelligence» 1
16.04.2024 «Гарда Deception» повышает скорость и точность обнаружения атак 1
14.02.2024 ГК «Гарда»: «Письма счастья» от ФНС. Как не стать жертвой мошенников 1
23.11.2022 Голосовой робот МТТ ускорил ремонт дорогостоящего холодильного оборудования 1
12.02.2021 Softline оснастила площадки центра поддержки одаренных детей в Свердловской области ПО и «железом» 1
22.01.2020 Алексей Мальцев, Fortinet: Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью 1
02.07.2019 В коммерциализации дронов усмотрели террористическую угрозу 1
18.10.2018 Два миллиарда устройств уязвимы перед угрозой Blueborne, открытой год назад 1
10.08.2018 В Intel Smart Sound обнаружены высокоопасные уязвимости 1
05.01.2018 Прогноз киберугроз на 2018 год: устройства-«зомби», «роевые» сети и самообучающиеся боты 2
07.09.2017 Деньги на трагедии: хакеры пытаются заработать на стихийных бедствиях 2
22.08.2017 Китайские хакеры напали на индийскую инфраструктуру 2
20.02.2017 Популярный отель заплатил выкуп хакерам-вымогателям 3 раза подряд 1
08.12.2015 «Ростелеком» заменил подрядчика по многомиллиардному мегаконтракту 1
17.09.2015 «Ростелеком» в Рязанской области открыл первую точку доступа в интернет в рамках проекта устранения цифрового неравенства 1
17.03.2010 Определены кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию «Ростелекома» 1
30.01.2008 "ВымпелКом" произвел ряд назначений в филиалах компании 2

Публикаций - 19, упоминаний - 23

Мальцев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Fortinet 392 8
Ростелеком 9780 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 134 2
Intel Corporation 12231 1
Armis 6 1
IOActive 13 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8786 1
Softline - Софтлайн 2862 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
ВымпелКом - Даль Телеком Интернэшнл, ДТИ 30 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
StatSoft 14 1
ИКС 321 1
ВымпелКом - КСК - Корпорация северная корона 5 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 592 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4196 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13340 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12752 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6225 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3143 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8644 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21362 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25583 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10606 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 604 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12600 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2970 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2966 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4688 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1473 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7455 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 661 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5106 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 916 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16070 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6433 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3885 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10336 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12842 2
ISO 15288 - стандарт системной инженерии и инженерного дела 36 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8320 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7346 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 237 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 653 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1258 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 252 1
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 34 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 381 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4541 4
ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 8 2
Google Android 14094 1
Apple iOS 7861 1
Linux OS 10049 1
Fortinet FortiOS 37 1
Intel Core - Семейство процессоров 1208 1
Fortinet FortiSwitch 6 1
Fortinet FortiAP 8 1
Fortinet Secure SD 8 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 316 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 1
Apple WatchOS 72 1
Apple tvOS 45 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Intel SST - Intel Smart Sound Technology 7 1
Intel Core iMaster 1 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 114 1
Fortinet FortiGuard Services 52 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4996 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 618 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 300 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 97 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 1
Microsoft Windows 15756 1
ИКС - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 9 1
Падерин Ильяс 1 1
Шередин Роман 26 1
Кузнецов Сергей 154 1
Юрченко Евгений 132 1
Улупов Вячеслав 4 1
Биккужин Рамиль 43 1
Веремьянина Валентина 19 1
Локотков Алексей 13 1
Куклина Ольга 1 1
Егорова Кристина 1 1
Батманов Михаил 6 1
Сурков Юрий 2 1
Умнова Елена 12 1
Кудимов Юрий 21 1
Пронин Михаил 2 1
Brandstaetter Christoph - Брэндстеттер Кристоф 1 1
Мирошников Борис 63 1
Малофеев Константин 116 1
Тихонов Анатолий 19 1
Чичерин Георгий 3 1
Савченко Виктор 30 1
Голубицкий Богдан 12 1
Королева Ольга 12 1
Мирошников Валерий 6 1
Балло Анатолий 7 1
Зиновина Марина 1 1
Кудрякова Лариса 1 1
Бочарова Светлана 2 1
Провоторов Александр 157 1
Бондарик Владимир 22 1
Лещенко Михаил 33 1
Полубояринов Михаил 14 1
Иевлев Виктор 4 1
Родионов Иван 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 9
Земля - планета Солнечной системы 10412 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 1
Индия - Bharat 5480 1
Европа Восточная 3099 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3984 1
Африка - Африканский регион 3492 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1580 1
Россия - УФО - Свердловская область 1527 1
Россия - СФО - Иркутская область 1120 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 945 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 563 1
Австрия - Австрийская Республика 1312 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 556 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2967 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Ермишинский район - Ермишь 3 1
США - Техас 991 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Касимовский район - Касимов 5 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн 46 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Шацкий район - Шацк 10 1
США - Миссури - Сент-Луис 77 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Александро-Невский район - Александро-Невский 3 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5480 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6202 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6012 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5806 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10021 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5008 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5886 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7065 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2144 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5449 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7015 1
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Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 435 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2411 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5052 1
Энергетика - Energy - Energetically 5139 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2111 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1278 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5919 1
Металлы - Золото - Gold 1146 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1918 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3509 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6012 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8108 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1576 1
Английский язык 6673 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
PC Magazine - PCMag 90 1
Technavio 27 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 194 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 233 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1070 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 855 1
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