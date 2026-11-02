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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203797
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Россия ЦФО Рязанская область Александро-Невский район Александро-Невский

СОБЫТИЯ


02.11.2026 «МегаФон» улучшил связь на родине биолога Мичурина 1
15.05.2024 «МегаФон» привел сеть к современному стандарту в Александро-Невском районе Рязанской области 2
04.04.2024 МТС оцифровала элеваторы Рязанской области 1
17.09.2015 «Ростелеком» в Рязанской области открыл первую точку доступа в интернет в рамках проекта устранения цифрового неравенства 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11060 2
Ростелеком 11095 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16290 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9801 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26707 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9882 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27262 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6944 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4640 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18560 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3133 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16929 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23330 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11680 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2453 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3849 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 446 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8781 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13658 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3928 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10479 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5041 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1789 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37066 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10413 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1824 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4775 1
УУС - Универсальные услуги связи 331 1
Шередин Роман 27 1
Ляк Александр 51 1
Пронин Михаил 2 1
Мальцев Алексей 21 1
Лукина Ольга 8 1
Русских Роман 3 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 672 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Ермишинский район - Ермишь 3 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Касимовский район - Касимов 5 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Шацкий район - Шацк 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 169491 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48328 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3117 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58787 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34520 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6890 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22189 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
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