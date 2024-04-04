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МТС оцифровала элеваторы Рязанской области

МТС сообщила о модернизации сети LTE в южной части Рязанской области, где сосредоточены крупные элеваторы и мукомольно-зерновой кластер. Перед посевной МТС установила в пяти районах дополнительное телеком-оборудование, после чего скорость мобильного интернета в этих локациях выросла на 30%.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в городе Ряжске и поселках Ухолово, Александро-Невский, Милославское и Сараи, в которых находятся крупные элеваторы региона. Высокоскоростной интернет теперь доступен на всех пяти зернохранилищах, где в начале апреля стартует отгрузка подготовленного посевного материала для сельхозпредприятий.

Зерновой элеватор — это промышленный комплекс для приема, подготовки, хранения и отгрузки зерна. Для увеличения рентабельности таких объектов необходимо объединять все информационные процессы в единую систему управления. С новым качеством голосовой связи и мобильного интернета элеваторы смогут оперативно координировать логистические процессы с прибывающим транспортом, проводить удаленные совещания, автоматизировать доступ к закрытым терминалам через систему видеонаблюдения и видеоаналитики, весовой контроль, а также внедрять платформы контроля доставки грузов по региону. Цифровые платформы с выходом в интернет автоматизируют учет, термометрию в хранилищах, приемку и выгрузку зерна.

«Автоматизация на сети LTE позволит не только оптимизировать процессы, но и минимизировать человеческий фактор, повысив безопасность сотрудников на опасном производстве. Кроме того, цифровые платформы позволяют через систему датчиков стыковать процессы отгрузки и доставки зерна конечному потребителю железнодорожным и автотранспортом в оговоренные сроки и в надлежащем качестве. Рост производительности при повышении качества работ однозначно поможет повысить показатели урожая осенью», – сказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

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Зерно рязанские элеваторы будут отгружать до конца мая: после раннего сева зерновых и масличных культур настанет черед более теплолюбивых культур. В общей сложности, в 2024 г. общая посевная площадь в Рязанской области превысит 1,13 млн гектаров.

Помимо посевной элеваторы, как предприятия круглогодичного цикла, задействованы в мукомольном и крупяном производстве, выработке комбикормов. Эти процессы также можно автоматизировать с помощью цифровых технологий и оборудования, работающего на сети LTE.

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