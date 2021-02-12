Softline оснастила площадки центра поддержки одаренных детей в Свердловской области ПО и «железом»

Softline завершила оснащение двух площадок центра выявления и поддержки одаренных детей Свердловской области мультивендорным оборудованием и программным обеспечением. Используя поставленные компанией учебные наборы, устройства и ПО талантливые школьники смогут заниматься проектной деятельностью в области нейротехнологий, виртуальной реальности (VR), прототипирования, больших данных и интернета вещей, а также осваивать программы технического и естественно-научного направления. Таким образом, реализованный проект будет содействовать созданию перспективных разработок в регионе и поможет центру заинтересовать самых способных учеников Свердловской области.

В 2019 г. Свердловская область была выбрана пилотной площадкой для создания регионального центра поддержки одаренных детей, который был открыт осенью минувшего года. Региональным оператором его создания стал фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Этот фонд также включен в реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Цель открытия таких центров, учрежденных наподобие образовательного центра «Сириус» в Сочи, заключается в организации системной работы с талантливой молодежью – выявлении наиболее мотивированных детей и их регулярном обучении по следующим направлениям: естественно-научные дисциплины, техническое творчество (проектирование), спорт и искусство.

Для проведения успешной проектной и исследовательской работы с учащимися по техническому и естественно-научному профилям преподавателям требовались новые подходы к обучению, которые были невозможны без применения высокотехнологичного оборудования и передового ПО. В результате руководство центра выявления и поддержки одаренных детей Свердловской области обратилось к Softline с задачей оснастить современным оборудованием две учебные площадки центра. Глобальный провайдер ИТ-услуг и сервисов и ранее участвовал в реализации нацпроекта «Образование», поставляя в учебные заведения по всей стране самое современное аппаратное и программное обеспечение.

На старте проекта команда Softline провела анализ рынка и предложила перечень оборудования и методологию обучения по обозначенным клиентом направлениям – VR, интернет вещей, большие данные и прототипирование. Опираясь на опыт поставки оборудования детским технопаркам по всей стране, а также различным образовательным учреждениям в рамках федеральных проектов, специалисты подбирали как учебные узкоспециализированные устройства, так и стандартное ИТ-оборудование и ПО в соответствии с требованиями заказчика. Кроме того, для детального знакомства персонала центра с предлагаемыми продуктами эксперты Softline провели несколько конференций c участием инженеров вендоров. Это помогло клиенту прояснить интересовавшие его вопросы, получить квалифицированные подробные консультации и выбрать наиболее подходящие решения.

В рамках государственного контракта Softline оснастила учебные площадки передовым оборудованием ведущих вендоров, а также провела пусконаладочные работы. Первой начала работать екатеринбургская площадка на базе Дворца молодежи на ул. Опалихинская, д.18, где уже осенью прошлого года стартовали занятия по робототехнике, беспилотникам, VR, прототипированию, интернету вещей и большим данным. На этой площадке учащиеся центра обучаются проектной деятельности – создают работы в рамках выбранных инженерных и естественно-научных направлений, соответствующих тенденциям современного мира. Используя поставленные Softline наборы оборудования, школьники изобретают и проектируют электронные устройства на базе микрокомпьютеров. Для выполнения работ в области интернета вещей ребята применяют специализированные образовательные наборы для быстрого прототипирования, позволяющие им собирать электронные устройства с определенным функционалом и возможностью подключения к сети. Эти наборы помогают развивать творческое мышление как учащегося, так и его профессионального наставника. Также преподаватели центра прошли обучение по работе со станками и учебно-производственными комплексами по прототипированию, поставленными Softline. Обучение было организовано производителем этих устройств – компанией «Униматик», оборудование которой наиболее соответствовало задачам клиента и пополнило продуктовый портфель Softline еще на старте проекта.

В учебном процессе разработки объектов виртуальной и дополненной реальности талантливые школьники и их педагоги используют поставленное провайдером VR-оборудование, рабочие станции и ПО. На оконечных устройствах учащиеся также могут тестировать созданные ими виртуальные пространства. Этими современными и увлекательными инструментами учителя центра мотивируют учащихся в освоении новой информации в 3D-моделировании, программировании, системном администрировании и дизайне пользовательского интерфейса.

Для работы школьников в направлении «Большие данные» командой Softline были спроектированы и поставлены серверное оборудование HPE, рабочие станции и ПО Statistica компании StatSoft, недавно вошедшей в ГК Softline. С помощью Statistica ребята учатся строить корреляции, графики взаимозависимости и, исходя из полученных результатов, формируют прогнозы и предоставляют аналитику, выявляя тенденции в больших объемах данных в любой сфере в зависимости от темы своего проекта.

Второй образовательной площадкой, которую оснастила Softline, стал загородный центр «Таватуй». Являясь главной инновационной платформой сети центра выявления и поддержки одаренных детей, «Таватуй» готовит школьников к всероссийскому конкурсу «Большие вызовы» (проводится под эгидой «Сириуса» в Сочи). По нейротехнологиям, одному из направлений проектной образовательной программы «Большие вызовы», эксперты Softline также разработали спецификацию и осуществили поставку нейрооборудования в лабораторию нейро- и когнитивных технологий загородного центра. Это и профессиональный электроэнцефалограф, и наборы для обучения в сфере нейротехнологий вендора BiTronics Lab, решения которого также впервые вошли в продуктовый портфель Softline. Школьники успешно применяют эти устройства для проведения когнитивных исследований. На их основе ребята выявляют и сопоставляют процессы, происходящие в мозге человека, распознают электрические импульсы и строят взаимозависимости. Далее выявленный электрический сигнал человеческого мозга передается на оконечное устройство – на этом принципе ребята создают проекты, связанные с управлением внешними устройствами, протезированием.

«Мы рады, что команда Softline в очередной раз участвует в проекте, направленном на развитие российского образования. Поставленные нашими специалистами передовые решения, устройства и обучающие наборы уже успешно применяются педагогами центра в проектной и исследовательской работе с талантливыми школьниками. Мы рассчитываем на то, что цифровые технологии помогут ребятам освоить программы технического и естественно-научного направления и приобрести навыки, востребованные для работы в инновационных областях. На опыт, полученный командой во время реализации этого проекта, мы, несомненно, будем опираться и в оснащении других региональных центров выявления и поддержки одаренных детей по модели «Сириуса», открытие которых запланировано на ближайшие три года», – отметил Алексей Мальцев, руководитель группы департамента по работе с государственными и академическими организациями компании Softline.

«Благодаря помощи специалистов Softline, мы смогли подобрать современные решения, наилучшим образом подходящие для организации эффективного образовательного процесса в Центре выявления и поддержки одаренных детей Свердловской области. Современное программное и аппаратное обеспечение было поставлено Softline в кратчайшие сроки – к моменту открытия центра. С помощью новых устройств уже с осени 2020 г. наши способные ученики выполняют различные исследовательские и прикладные задачи. Что касается проектной деятельности, то поставленное ПО будет применяться ребятами при подготовке проектных кейсов во время образовательных смен в рамках программ «Большие вызовы» и «Сириус.Лето». Свердловская область – высокотехнологичный регион с большими перспективами развития, и мы уверены в успехе наших образовательных площадок, которые позволят мотивировать школьников и развивать таланты нашей молодежи в наиболее востребованных в регионе направлениях. Чтобы включать одаренных детей в российский рынок высоких технологий, мы обладаем множеством ресурсов – это наличие сильнейших педагогов и углубленных образовательных программ, поддержка ведущего университета региона, а также инновационные решения, подбору и поставке которых мы обязаны Softline», – отметил Ильяс Падерин, начальник отдела дистанционного обучения фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение».