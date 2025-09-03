Разделы

Armis


УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру 1
17.07.2020 Check Point представила решение IoT Protect 1
02.08.2019 В системе реального времени VxWorks 13 лет живут шесть «дыр». В опасности миллиарды устройств по всему миру 1
18.10.2018 Два миллиарда устройств уязвимы перед угрозой Blueborne, открытой год назад 1
24.07.2018 Полмиллиарда устройств интернета вещей оказалось беззащитными перед древней кибератакой 1
29.05.2000 Lucent Technologies и Chromatis Networks близки к завершению переговоров о слиянии 1
23.05.2000 Согласно отчету ARMIS, коммутатор Lucent установил рекорд по уровню готовности 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Armis и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1542 1
Check Point Software Technologies 779 1
Fortinet 397 1
SonicWall 56 1
WindRiver - Wind River Systems 40 1
Технологии Будущего 153 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 87 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1446 1
Nokia Alcatel-Lucent - Kenan Group - Kenan Systems - Arbor/BP 9 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3420 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 648 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30274 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6027 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6743 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26540 3
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 559 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8372 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13302 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2658 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9106 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3265 2
Blueborne - Уязвимости электронных устройств, работающих с различными имплементациями Bluetooth 12 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7507 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5184 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 228 1
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 68 1
URGENT/11 - серия уязвимостей 1 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1072 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4280 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2199 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14785 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7644 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14220 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2594 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31232 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4188 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7955 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 719 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9557 1
Умные платформы 1809 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7283 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6552 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2197 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1501 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 871 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 792 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 367 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6015 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 548 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9958 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4944 4
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 1
Google Android 14457 1
Apple iOS 8102 1
Linux OS 10606 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 1
Apple WatchOS 76 1
Apple tvOS 46 1
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 1
Claroty 4 1
SpaceX Dragon - беспилотный транспортный космический корабль 12 1
Microsoft Windows 16112 1
Apple iPhone 6 4863 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Check Point IoT Protect 2 1
Галушкин Олег 182 1
Мальцев Алексей 20 1
Татаринов Тарас 14 1
Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 1
Земля - планета Солнечной системы 10540 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 1
Индия - Bharat 5604 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10425 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 255 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14600 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 218 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19779 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1628 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1301 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9357 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2589 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31002 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 859 1
IDC - International Data Corporation 4929 1
CNews Мишень 170 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 925 1
