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Индексная книга (каталог) CNews*
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Родионов Михаил

СОБЫТИЯ


20.05.2022 Российские ИТ-компании начинают брать на работу аутистов 1
08.02.2022 Больше половины компаний не анализируют данные от ИБ-решений 1
19.01.2022 Дефицит ИБ-специалистов на рынке усугубляют устаревшие программы по их обучению 1
10.11.2021 Американские и британские компании считают себя хорошо подготовленными в области ИБ 1
14.10.2021 Кибербезопасность и гибридная работа стали приоритетами для большей части компаний мира 1
21.06.2021 60% компаний не могут найти сотрудников в департаменты ИБ 1
18.06.2021 CSO крупных мировых компаний используют в личных и рабочих целях одинаковые пароли 1
09.02.2021 Больше половины удаленных сотрудников игнорируют политики ИБ 1
08.02.2021 Каждую четвертую компанию мира в 2020 г. атаковали больше 7 раз 1
29.12.2020 Каждая пятая компания мира не сделала кибербезопасность приоритетом во время пандемии 1
18.12.2020 Больше 70% компаний в 2020 г. столкнулись с атаками на конечные точки и ИВ-устройства 1
09.10.2020 ИБ-расходы финансовых компаний увеличились почти до 11% от ИТ-бюджета 1
29.09.2020 Программы-вымогатели стали в 3,5 раза чаще атаковать американские и британские компании 1
24.09.2020 В большинстве компаний мира не верят в возможность успешного противостояния хакерам 1
07.07.2020 Число устройств интернета вещей утроится к 2030 году 1
03.07.2020 Больше половины ИБ-проблем бизнеса связаны с удаленной работой 1
20.05.2020 Половина безопасников во время пандемии занимается несвойственными задачами 1
22.04.2020 Искусственный интеллект выполняет больше половины задач в ИБ-департаментах по всему миру 1
06.04.2020 Лишь в каждой третьей компании мира думают о кибербезопасности при обсуждении цифровизации 1
29.01.2020 Две трети американцев считают, что в разгуле киберпреступности виноваты банки 1
20.01.2020 Кибербезопасность 1
19.11.2019 Средний и малый бизнес в США не верит в серьезность киберугроз 1
12.11.2019 Безопасности банков угрожают облака и блокчейн 1
08.11.2019 Кибербезопасность считают стратегическим вопросом лишь в каждой пятой компании мира 1
11.10.2019 Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз 1
03.10.2019 Fortinet рассказала о проблемах ИБ в условиях цифровой трансформации бизнеса 1
04.09.2019 Компании, спасающие бизнес от шифровальщиков, работают на пару с хакерами 1
01.09.2019 Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз 1
21.05.2019 Александр Баринов, «Ростелеком-Solar»: Облачная платформа безопасности – инновационный проект в масштабах всего мира 1
19.10.2018 Михаил Родионов: Информационная безопасность становится телохранителем бизнеса 1
04.10.2018 Интегрированная ИБ: смешать и взбалтывать 1
12.01.2018 Эволюция угрозы: хакеры автоматизировали атаки и увеличили масштабы поражения 1
03.11.2017 «Крок» стал серебряным партнером Fortinet 1
10.10.2017 Fortinet: есть ли универсальный ответ на киберугрозы? 1
04.10.2017 Brain4Net и Fortinet создают виртуализированную инфраструктуру ИБ 1
07.09.2017 «Инлайн Груп» и Fortinet защитили веб-сервисы ТМК 1
28.03.2017 Межсетевые экраны Fortinet сертифицированы на соответствие новым требованиям ФСТЭК России 1
28.03.2017 Компания Fortinet получила сертификаты на соответствие новым требованиям ФСТЭК 1

Публикаций - 47, упоминаний - 49

Родионов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Fortinet 452 41
Ponemon Institute 86 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 4
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 3
NSS Labs 31 3
Урбантех ГК - МВС Груп 11 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Extreme Networks 110 2
Урбантех ГК - Urbantech Group 25 2
Ростелеком 10948 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Fujitsu 2105 1
Крок - Croc 1964 1
Canon 1439 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
McKinsey & Company Int 293 1
Salesforce 498 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
D-Link - Д-Линк Трейд 395 1
Garmin - Гармин 233 1
Trend Micro 651 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Foxconn - Linksys 109 1
Netwell - Нетвелл 63 1
Inline Group - Инлайн Груп 105 1
Seiko Epson Corporation 908 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 32 1
Skybox Security 30 1
Arbor Networks 62 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Webroot Software 32 1
Google LLC 12688 1
CyberSecurity Insiders 4 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Глобэкс банк 47 2
Резонанс НПП 407 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Морской банк 10 2
Усков и Партнёры 4 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Capital One 20 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Colonial Pipeline 34 1
Золотая Нива Агрофирма 6 1
WTW - Willis Towers Watson 3 1
Beazley Insurance Company 2 1
Барщевский и Партнёры 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 20
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 7
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 6
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 379 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 4
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 4
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 4
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 3
Depositphotos - фотобанк 405 16
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 11
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 10
Fortinet - FortiGuard Services 55 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
Fortinet - FortiMail 20 5
Fortinet - FortiSandbox ATP 20 5
Fortinet - FortiOS 43 4
Fortinet - FortiWeb Web Application Firewall 25 3
Fortinet - FortiSIEM 21 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Fortinet - FortiGate Secure SD-WAN - Fortinet Secure SD 12 2
Fortinet TIS - Fortinet FortiGuard Threat Intelligence Service 3 2
Fortinet - FortiASIC CP 15 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Fortinet - FortiClient 29 1
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 73 1
Fortinet - FortiNAC - Fortinet Network Access Control 9 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 1
Stafory - робот Вера 377 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 42 1
Joomla CMS 89 1
Drupal - CMS-система 83 1
Fortinet - FortiCASB 8 1
Apple iTunes Store 1118 1
Microsoft DirectX 723 1
Dash - Криптовалюта 57 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Claroty 5 1
IBM Carbon Black 1 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 1
Fortinet - FortiCloud SSO - Fortinet FortiCloud Sandbox 5 1
Sarno Joe - Сарно Джо 8 5
Плешков Алексей 68 2
Скородумов Анатолий 65 2
Тимофеев Александр 18 2
Козлов Михаил 182 2
Sanchez Alain - Санчез Алан 2 2
Алябьев Андрей 27 2
Ермаченков Алексей 14 2
Бажин Андрей 12 2
Малиновский Евгений 11 2
Горбачев Евгений 4 2
Врублевский Павел 105 1
Баринов Александр 44 1
Андрияшин Алексей 13 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Врублевский Андрей 7 1
Родинов Михаил 1 1
Wilson Emily - Уилсон Эмили 1 1
Callow Brett - Кэллоу Бретт 2 1
Moffitt Tyler - Моффитт Тайлер 1 1
Clarke Andrew - Кларк Эндрю 1 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
Bettini Anthony - Беттини Энтони 1 1
Теленков Андрей 27 1
Guccione Darren - Гуччионе Даррен 1 1
Watson Richard - Уотсон Ричард 1 1
Graves Jamie - Грейвз Джейми 2 1
Dimon Jamie - Даймон Джейми 7 1
Lovejoy Kris - Крис Лавджой 3 1
Щапов Олег 24 1
Стуров Дмитрий 33 1
Сотников Илья 6 1
Назаренко Алексей 10 1
Карелина Марина 12 1
Басистов Артур 8 1
Столяров Геннадий 6 1
Гронский Юрий 2 1
Амосова Анна 1 1
Ambwani Kailash - Амбвани Кайлаш 1 1
Новогрудский Лев 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 14
Казахстан - Республика 6048 14
Европа 24964 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Узбекистан - Республика 2005 1
США - Калифорния 4829 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Индия - Bharat 5869 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Израиль 2856 1
Ближний Восток 3154 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 248 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
Киберучения 135 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 270 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Bloomberg 1627 1
TechRadar 97 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Gartner - Гартнер 3658 4
Gartner Enterprise Firewall 2 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
ZK Research 8 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Dimensional Research 16 1
Terbium Labs 1 1
Constella Intelligence 2 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Osterman Research 6 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Fortune Global 500 295 1
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 2
Fortinet NSE Institute - Fortinet Network Security Expert Institute 4 2
Fortinet Security Day 9 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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