Число устройств интернета вещей утроится к 2030 году

Согласно ожиданиям аналитиков, количество активных устройств интернета вещей в мире достигнет 24 млрд. Но это поставит новые серьезные вызовы перед сотрудниками ИБ-департаментов.

Устройств интернета вещей станет больше в три раза

Количество активных устройств интернета вещей увеличится к 2030 г. более чем в 3 раза и составит 24,1 млрд против 7,6 млрд, зарегистрированных по итогам 2019 г. Такие данные озвучили аналитики Transforma Insights. По их мнению, такое резкое увеличение скажется и на общем объеме рынка ИВ-устройств, который составит $1,5 трлн с примерным среднегодовым темпом роста с учетом сложного процента (CAGR) на уровне 11%. Доминировать на рынке при этом будут Северная Америка, Китай и Европа, оценочная доля рынка которых составит 26%, 24% и 23% соответственно.

Исследователи также пришли к выводу, что суммарная доля Wi-Fi, Bluetooth и Zigbee в общем числе средств соединения составит к 2030 г. 72%. Количество соединений в публичных сетях достигнет 4,7 млрд (почти четырехкратный рост), что будет составлять 20% от общего числа. Доля частных сетей постепенно сократится до 8% с нынешних 10%. Лидерство по числу подключенных устройств останется у потребительского сектора, на который придется 65%.

Количество активных устройств интернета вещей увеличится к 2030 г. более чем в 3 раза. Фото: ru.depositphotos.com

Внутри корпоративного сегмента к 2030 г. около 34% подключенных устройств исследователи отнесли к кросс-вертикальным вариантам использования. Сюда входит отслеживание транспортных средств и посылок, офисное оборудование. 31% придется на коммунальную сферу, преимущественно — на умные счетчики.

«В финансовом отношении крупнейшим вертикальным сектором является потребительский, он будет приносить доход в размере $652 млрд, что составит 43% от общей суммы. Еще 24% принесут кросс-вертикальные приложения. Оставшиеся 33% — отраслевые приложения в таких секторах, как энергетика, транспорт, розничная торговля и здравоохранение», — говорится в отчете Transforma Insights.

Растущие ИВ-сети принесут новые проблемы в сфере безопасности

Аналогичное исследование, проведенное экспертами Juniper Networks, доказывает, что быстрое увеличение количества активных ИВ-устройств и расширение их функциональности приведут к неминуемому росту угроз безопасности. По мнению аналитиков, владельцы ИВ-сетей по всему миру должны предпринять максимальные усилия для противодействия киберпреступникам ближайшего будущего. При этом оборонять придется не только сети, но и сами устройства. Основными способами для этого называются использование сегментации сети для снижения киберрисков и обеспечение надлежащей поддержки процесса управления сетевыми активами в течение жизненного цикла устройств.

Эти рекомендации особенно актуальны в связи с тем, что 70% организаций уже сталкиваются с атаками на ИВ-устройства. Такие данные содержатся в исследовании Extreme Networks, в ходе которого специалисты компании опросили 540 ИБ-специалистов в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Всего интернет вещей в своей работе используют 84% предприятий, и половина из них не предпринимает вообще никаких мер для обеспечения их безопасности, кроме паролей по умолчанию

«Одной из основных проблем, связанных с развитием интернета вещей, остается безопасность. Ботнеты являются наиболее распространенной киберугрозой для ИВ, с их помощью ведутся DDoS-атаки. В качестве примера можно привести пресловутый ботнет Mirai, «жертвами» которого стали десятки тысяч ИВ-устройств IoT, что вызвало массовые сбои. Причиной такой уязвимости можно считать тот факт, что большинство ИВ-устройств спроектированы с ошибками в коде, не обладают встроенными мерами обеспечения безопасности и к ним сложно применять обновления даже после того, как уязвимость найдена, — уверен Михаил Родионов, региональный директор Fortinet в России и странах СНГ. — Кроме того, каждое ИВ-устройство потенциально подключается к облаку, что создает еще одно тонкое для безопасности место. Жизненно важна унифицированная стратегия, которая касается как облаков, так и интернета вещей, основанная на использовании передового анализа угроз и автоматизации. Это защитит критические соединения и поможет организации добиться успеха на современном рынке».