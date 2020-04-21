Искусственный интеллект выполняет больше половины задач в ИБ-департаментах по всему миру

В подавляющем большинстве компаний мира считают, что искусственный интеллект сделал ИБ-департаменты сильнее, чем они были прежде. Более того, ИИ-решения высвободили время безопасников на профилактику киберугроз.

ИИ решает больше половины задач кибербезопасности

Более чем в 70% компаний мира считают, что их ИБ-департаменты сделали сильнее инструменты на основе искусственного интеллекта. В этих организациях ИИ справляется с 55% повседневных задач, связанных с кибербезопасностью. Такие данные содержатся в отчете WhiteHat Security, составленном на основе опроса сотни ИБ-специалистов на профильной конференции RSA 2020.

Вместе с тем, 60% корпораций пока предпочитают гибридную модель, в которой выводы искусственного интеллекта перепроверяются сотрудниками компании. Но даже при этом работники большей части предприятий (65%) получили возможность уделять гораздо больше времени и внимания предотвращению кибератак и различным профилактическим мероприятиям.

Фото: ru.depositphotos.com Более чем в 70% компаний мира считают, что их ИБ-департаменты сделали сильнее инструменты на основе искусственного интеллекта

«В условиях растущего ландшафта киберугроз организациям лучше иметь комбинацию ИИ и человеческого фактора, чтобы можно было проводить непрерывную оценку рисков с проверенными результатами», — считает технический директор WhiteHat Security Энтони Беттини (Anthony Bettini).

ИБ-индустрия все еще ощущает кадровый голод

Аналитики WhiteHat Security пришли к выводу, что развитие и рост числа киберугроз на фоне разрыва в технических талантах крайне высокой потребности в искусственном интеллекте и инструментах машинного обучения в практике ИБ-отделов. Это подтверждается острым дефицитом кадром для департаментов безопасности: почти половина респондентов (45%) считает свои компании недостаточно укомплектованными грамотными ИБ-сотрудниками.

Кроме того, в двух из пяти компаний после внедрения инструментов на базе искусственного интеллекта и машинного обучения отметили резкое снижение уровня напряжения среди сотрудников, обеспечивающих кибербезопасность.

«Способность ИИ-систем брать на себя многие рутинные задачи, которые до этого выполняли люди, значительно сократит растущий разрыв в навыках кибербезопасности. Перенос ответственности на автономные самообучающиеся системы, способные в режиме реального времени вести поиск, обнаружение и реагирование на ИБ-события, позволит сотрудникам ИБ-департаментов сосредоточиться на применении своих уникальных навыков для решения стратегических задач более высокого уровня. Это будет иметь решающее значение, поскольку организации, переходящие к внедрению передовых сетевых стратегий безопасности, смогут добиться серьезного успеха на цифровом рынке будущего», — заключает Михаил Родионов, глава представительства Fortinet в России и Казахстане.