60% компаний не могут найти сотрудников в департаменты ИБ

Пандемия коронавируса только усугубила ситуацию с доступностью специалистов по кибербезопасности. Аналитики предлагают растить кадры внутри компаний, но бизнес в большинстве своем не справляется и с этим.

ИБ-департаментам не хватает людей и финансирования

Кадровая ситуация в сфере информационной безопасности не улучшилась за время пандемии. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками глобальной рекрутинговой компании Hays US. Трое из пяти респондентов заявили в ходе опроса, что им сложно даже найти квалифицированных сотрудников в области кибербезопасности. Второй проблемой становится недостаточное финансирование ИБ-проектов, из-за чего даже вышедшие на рынок специалисты отказываются от предложений.

Пандемия коронавируса усугубила ситуацию с доступностью специалистов по кибербезопасности. Фото: ru.depositphotos.com

Вариантом решения проблемы можно было бы считать развитие ИБ-навыков у отдельных служащих других департаментов внутри компании. Однако, как показал проведенный опрос, и здесь бизнес преследуют неудачи. Только в 55% организаций считают, что у них есть возможности, позволяющие выводить своих сотрудников на новый уровень в кибербезопасности. И лишь в 39% компаний уверены, что смогут сохранить этих работников после их «апгрейда».

Как удержать ИБ-специалиста

Аналитики Hays US дают несколько советов компаниям, перед которыми стоит задача удержания ИБ-специалистов. Во-первых, следует активнее взаимодействовать с сообществом ИБ-экспертов. С ними стоит проводить встречи или мероприятия, что поможет наладить контакты и раньше других узнать, что тот или иной безопасник ищет работу. Во-вторых, необходимо создавать условия для повышения квалификации собственных сотрудников. При этом организациям не нужно нести ответственность за создание образовательного контента. Вместо этого стоит начать сотрудничать с поставщиками решений и услуг в области ИБ, которые с радостью подготовят тренинги.

Третий шаг — развитие партнерских отношений с образовательными учреждениями: именно вузы играют ключевую роль в восполнении пробелов в навыках кибербезопасности. Осознавая это, организации могут сотрудничать с университетами, чтобы помочь студентам, занимающимся ИБ, получить опыт, необходимый им для запуска карьеры.

И, наконец, четвертый пункт: ИБ-специалистов необходимо снабдить максимально автоматизированными ИТ-решениями. С их помощью удастся снизить рутинную нагрузку на ценных сотрудников и сделать их работу более творческой. По мнению экспертов, именно монотонные задачи приводят к выгоранию служащих ИБ-департаментов. И предотвратить это без применения современных цифровых технологий вряд ли удастся.

«Еще один путь, которым могут пойти компании, заключается в найме на работу специалистов, о которых рынок пока знает не так много. Например, в рамках нашей программы Fortinet Security Academy Program мы сотрудничаем более чем с 300 учебными заведениями из 80 стран мира! — говорит Михаил Родионов, региональный директор Fortinet в России и странах СНГ. — Наша задача — помочь учащимся лучше подготовиться к работе в сфере обеспечения информационной безопасности. В дополнение к этому мы реализуем проект Fortinet NSE Training Institute, который помогает безопасникам в любой момент их карьеры устранить пробелы в своих навыках или даже обучиться профессии с нуля».