Две трети американцев считают, что в разгуле киберпреступности виноваты банки

Потребители в США считают, что в росте киберугроз виноваты как банки, выпускающие карты, так и ритейлеры. Ежегодно проблема кибербезопасности усиливается в праздничные дни, когда совершается много покупок.

В росте киберугроз винят и банки, и ритейлеров

Более двух третей американцев (68%) считают, что банки несут полную либо частичную ответственность за проекты с безопасностью счетов. Такими стали результаты исследования, проведенного аналитиками Terbium Labs среди 1000 потребителей внутри США.

При этом чуть более половины респондентов (51%) заявили, что они считают первопричиной компрометации данных как ритейлеров, так и непосредственно финансовые учреждения, выпускающие платежные карты. Только 17% заявили, что вся ответственность лежит на банках.

Кроме того, опрос показал, что 19% респондентов закроют свои счета после случая с потерей данных, в то время как 26% будут держать свои счета открытыми, только если их финансовое учреждение предпримет конкретные действия для повышения безопасности.

Киберпреступники любят работать в праздники

К большому разочарованию многих специалистов по кибербезопасности, опрос показал, что только 7% респондентов заявили, что планируют использовать двухфакторную аутентификацию при совершении покупок в интернете. Однако более трети (38%) заявили, что готовы к сценарию, при котором банки более пристально отслеживают транзакции своих клиентов. Правда, 14% потребителей разочарованы тем, что покупки, которые не являются подозрительными, слишком часто вызывают вопросы у банков.

19% респондентов закроют свои счета после случая с потерей данных

Несмотря на общую осведомленность о потенциальных угрозах, 66% респондентов признали, что могут легко стать жертвой мошенничества, в то время как 65% признали, что они подвергаются более высокому риску из-за обилия праздничных покупок.

Эмили Уилсон, вице-президент по исследованиям в Terbium Labs, заявила в этой связи, что сезон отпусков особенно сложен для профессионалов в области кибербезопасности, поскольку киберпреступники считают сезон отпусков идеальным временем для увеличения объема мошеннических транзакций. Ритейлеры и банковские учреждения не хотят оспаривать необычные схемы расходов, поскольку потребители покупают подарки и отправляют их в разные места с использованием нескольких дебетовых и кредитных карт.

«Каждый праздничный сезон порождает мощный всплеск преступной онлайн-активности во всех формах — от фишинговых атак, мошеннических онлайн-магазинов и новых форм скимминга карт до распространения вредоносных и поддельных программ через магазины приложений, — отмечает Михаил Родионов, глава представительства Fortinet в России и Казахстане. — В то время как покупатели собираются совершить многочисленные транзакции, злоумышленники рассчитывают, что их мошеннические действия никто не заметит. Вот несколько советов о том, как можно обезопасить себя во время онлайн-шоппинга. Во-первых, следует убедиться, что используемые устройства, системы, браузеры и приложения обновлены до последних версий, а на телефоне установлены средства защиты, такие как антивирусы и VPN. При этом не следует повторять один и тот же пароль на разных сайтах. Кроме того, для покупок лучше использовать кредитные карты вместо дебетовых, так как многие кредитные карты предусматривает защиту от мошенничества. Также, несмотря на то, что любой браузер позволяет совершать безопасные транзакции с использованием SSL-шифрования, следует в целях безопасности дополнительно проверить, что безопасное соединение установлено, прежде чем нажать на кнопку «Купить». Такие базовые предосторожности смогут уберечь от большинства угроз, связанных с покупками в интернете».