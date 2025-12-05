Разделы

Fortinet FortiWeb Web Application Firewall


05.12.2025 R-Vision опубликовал обзор наиболее критичных уязвимостей за ноябрь 1
15.11.2024 Вячеслав Новоселов, SkyDNS: DNS как иммунная система: защищает от угроз еще до того, как проблема становится видимой 1
22.06.2021 Устранена уязвимость в межсетевом экране Fortinet FortiWeb, обнаруженная Positive Technologies 1
04.02.2021 Fortinet устранила уязвимости в FortiWeb, обнаруженные Positive Technologies 1
24.11.2020 Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений 1
24.03.2020 Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки 1
06.03.2020 Fortinet внедрила более 350 новых функций в Security Fabric Platform 1
11.04.2019 Fortinet расширила портфолио Security Fabric 1
27.02.2019 Fortinet предложил клиентам ряд решений для защиты сетей 5G 1
19.10.2018 Михаил Родионов: Информационная безопасность становится телохранителем бизнеса 1
04.10.2018 Интегрированная ИБ: смешать и взбалтывать 1
04.10.2018 Fortinet расширяет предложение Security Fabric для Microsoft Azure и добавляет решения Sandbox и CASB 1
14.09.2018 Infosec Partners использует систему безопасности Fortinet для защиты клиентской базы 1
07.09.2017 «Инлайн Груп» и Fortinet защитили веб-сервисы ТМК 1
11.04.2017 Круговая оборона: как сегодня выглядит комплексная безопасность 1
03.02.2017 Интернет вещей: мы пока не готовы к «восстанию машин» 1
27.05.2016 Андрей Дрожжин - Как обеспечить безопасность банка 1
17.02.2016 Fortinet обновила операционную систему информационной безопасности FortiOS 1
13.10.2015 Fortinet представила новые межсетевые экраны для защиты веб-приложений 3
02.12.2013 FortiManager-VM и FortiAnalyzer-VM позволяют клиентам AWS легко управлять процессами безопасности и отчетности в «облаке» 1
04.09.2013 Fortinet и VMware обеспечивают безопасность трафика в виртуальных сетях на уровне гипервизоров 1
16.07.2013 Fortinet расширила возможности для партнёров в Азиатско-тихоокеанском регионе и EMEA 1
27.05.2013 Fortinet представила новое поколение операционной системы FortiWeb 5 6

Fortinet 405 20
Google LLC 12255 2
Microsoft Corporation 25236 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 2
Broadcom - VMware 2490 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 2
NSS Labs 31 2
Inline Group - Инлайн Груп 101 1
Infosec Partners 1 1
SkyDNS - СкайДНС 37 1
Skybox Security 30 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
SentinelOne 22 1
Ciena 207 1
Dimension Data 20 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 21 1
NoviFlow 4 1
Cloud Networks - Облачные сети 43 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 26 1
Acunetix 5 1
Fortinet - Bradford Networks 1 1
Cisco Systems 5222 1
Lenovo Group 2361 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Oracle Corporation 6867 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
D-Link - Д-Линк Трейд 381 1
ServiceNow 93 1
Foxconn - Linksys 107 1
Amdocs 133 1
Qualys 70 1
Yahoo! 3707 1
Citrix Systems 840 1
Ростелеком 10306 1
Zscaler 22 1
8983 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 215 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 12
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 9
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 7
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1349 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 6
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 757 6
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 602 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 5
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 676 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 4
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 256 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 4
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 247 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 4
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 450 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1617 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 755 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1469 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 502 3
Fortinet FortiGuard Services 53 12
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 11
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 10
Fortinet FortiMail 20 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 10
Fortinet FortiSandbox ATP 20 9
Fortinet FortiClient 26 8
Fortinet FortiAnalyzer 24 7
Fortinet FortiSIEM 20 6
Fortinet FortiManager 24 6
Fortinet FortiOS 39 5
Fortinet FortiCASB 8 4
Microsoft Office 365 981 4
Fortinet FortiNAC - Fortinet Network Access Control 9 4
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 4
Fortinet FortiAuthenticator 6 3
Fortinet FortiToken 4 3
Linux OS 10896 3
Fortinet FortiAP Access Points 9 3
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 160 3
Microsoft Windows 16327 3
Fortinet FortiSOAR 2 2
Fortinet FortiCloud - Fortinet FortiCloud Sandbox 4 2
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 165 2
Fortinet 360 Protection Services 3 2
Fortinet FMC - Fortinet Fabric Management Center 2 2
Fortinet Dynamic Cloud Security 2 2
Fortinet FortiCWP - Cloud Workload Protection 2 2
Fortinet Fabric Topology Map 2 2
Fortinet AI-driven Security Operations 2 2
Fortinet Certified - Fortinet Partner Network - Fortinet MSSP - Fortinet Managed Security Service Providers - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 2
Fortinet ADC - FortiADC - Fortinet Application Delivery Controllers 4 2
Fortinet FortiDDoS 4 2
Fortinet FortiExtender 3 2
Fortinet FortiCache 2 2
Docker - Платформа распределённых приложений 435 2
Apple iOS 8242 2
Google Android 14679 2
Fortinet FortiSwitch 6 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 2
Maddison John - Мэддисон Джон 24 6
Роговой Андрей 12 3
Родионов Михаил 45 3
Медов Андрей 6 2
Xie Ken - Се Кен 13 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
Garrido Jesús Antonio - Гарридо Джезус Антонио 1 1
Bernard Daniel - Бернард Дэниел 2 1
Новоселов Вячеслав 2 1
Xie Michael - Се Майкл 7 1
Oakton Mark - Оактон Марк 1 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
Knight Joshua - Найт Джошуа 1 1
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Дрожжин Андрей 3 1
Рагушин Дмитрий 5 1
Гронский Юрий 2 1
Martin Chris - Мартин Крис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 3
Казахстан - Республика 5792 2
Европа 24634 2
Великобритания - Лондон 2407 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Израиль 2784 1
Ближний Восток 3030 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1559 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1287 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 381 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 596 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
Философия - Philosophy 501 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 554 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
IDC - International Data Corporation 4943 3
Security Compute Rating 5 2
Frost & Sullivan 203 1
ZK Research 8 1
Gartner Enterprise Firewall 2 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Gartner - Гартнер 3608 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Fortinet Security Day 9 1
